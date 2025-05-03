Допоки ШІ не розлучить нас: жінка пішла від чоловіка, бо ChatGPT “наворожив” їй зраду

У Греції жінка подала на розлучення, оскільки ChatGPT “наворожив” їй зраду чоловіка. Ні, це не жарт, а реальний випадок, про який розповіли на місцевому телеканалі ANT1.

Як передає видання Tovima, жінка використала нейромережу для аналізу фотографій кавової гущі зі своєї чашки. У відповідь штучний інтелект розповів, що її чоловік хоче почати романтичні стосунки з молодою жінкою, чиє ім’я починається на Е.

ChatGPT попередив, що сім’я перебуває на грані розпаду. Жінка повірила висновкам ШІ та вигнала чоловіка з дому. Нині вона подає на розлучення та вже повідомила дітям про розрив стосунків з чоловіком.

Розлучаються через “ворожіння” ChatGPT

Чоловік не погоджується із ворожінням штучного інтелекту та відкидає всі обвинувачення у зраді. Він додав, що жодних доказів подружньої зради немає.

— Її захопила ідея ворожіння через ШІ. Попросила мене сфотографувати чашки, а потім раптово звинуватила в зраді й подала на розлучення, — зазначив він.

Як зазначив адвокат чоловіка Фебус Смрунгріс, нині чоловік працює над оформленням опіки над дітьми, щоб “їхнє майбутнє не залежало від подібних інтерпретацій”.

Пара була одружена 12 років і має двох дітей. Намагаючись зрозуміти рішення своєї дружини, чоловік розповів грецькому телеканалу ANT1, що вона часто потрапляє в пастку трендів.

За його словами, пара жартома погодилася сфотографувати кавову гущу та попросити ChatGPT “прочитати” їх. Спочатку він сподівався, що вона схаменеться, але ситуація загострилася.

— На жаль, мої побоювання щодо її психічного стану підтвердилися, коли мені зателефонував адвокат, який повідомив, що вона хоче взаємного розлучення. Коли я відмовився, через три дні мені вручили офіційний позов.

Він також зазначив, що це не перший випадок, коли жінка впадає в ірраціональні переконання. Колись його дружина відвідувала астролога, і їй знадобився рік, щоб змиритися з тим, що нічого з того, що вони розповіли, не справдилося.

Цей судовий розгляд може стати прецедентом для майбутніх справ, пов’язаних з ШІ, та вже викликав чималі дебати в суспільстві Греції.

А тим часом ШІ вже допомагає прокачати навички флірту. Читай, як цю функцію інтегрували в застосунку Tinder.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.