Допоки ШІ не розлучить нас: жінка пішла від чоловіка, бо ChatGPT “наворожив” їй зраду

Фото Unsplash У Греції жінка подала на розлучення, оскільки ChatGPT “наворожив” їй зраду чоловіка. Ні, це не жарт, а реальний випадок, про який розповіли на місцевому телеканалі ANT1. Як передає видання Tovima, жінка використала нейромережу для аналізу фотографій кавової гущі зі своєї чашки. У відповідь штучний інтелект розповів, що її чоловік хоче почати романтичні стосунки з молодою жінкою, чиє ім’я починається на Е. ChatGPT попередив, що сім’я перебуває на грані розпаду. Жінка повірила висновкам ШІ та вигнала чоловіка з дому. Нині вона подає на розлучення та вже повідомила дітям про розрив стосунків з чоловіком. Розлучаються через “ворожіння” ChatGPT Чоловік не погоджується із ворожінням штучного інтелекту та відкидає всі обвинувачення у зраді. Він додав, що жодних доказів подружньої зради немає. — Її захопила ідея ворожіння через ШІ. Попросила мене сфотографувати чашки, а потім раптово звинуватила в зраді й подала на розлучення, — зазначив він. Як зазначив адвокат чоловіка Фебус Смрунгріс, нині чоловік працює над оформленням опіки над дітьми, щоб “їхнє майбутнє не залежало від подібних інтерпретацій”. Читати на тему Не можу без ChatGPT жодного дня! Як відверті розмови з ШІ впливають на наш психічний стан Розповідаємо, чому емоційна підтримка від ChatGPT може стати небезпечною. Пара була одружена 12 років і має двох дітей. Намагаючись зрозуміти рішення своєї дружини, чоловік розповів грецькому телеканалу ANT1, що вона часто потрапляє в пастку трендів. За його словами, пара жартома погодилася сфотографувати кавову гущу та попросити ChatGPT “прочитати” їх. Спочатку він сподівався, що вона схаменеться, але ситуація загострилася. — На жаль, мої побоювання щодо її психічного стану підтвердилися, коли мені зателефонував адвокат, який повідомив, що вона хоче взаємного розлучення. Коли я відмовився, через три дні мені вручили офіційний позов. Він також зазначив, що це не перший випадок, коли жінка впадає в ірраціональні переконання. Колись його дружина відвідувала астролога, і їй знадобився рік, щоб змиритися з тим, що нічого з того, що вони розповіли, не справдилося. Цей судовий розгляд може стати прецедентом для майбутніх справ, пов’язаних з ШІ, та вже викликав чималі дебати в суспільстві Греції. А тим часом ШІ вже допомагає прокачати навички флірту. Читай, як цю функцію інтегрували в застосунку Tinder. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Греція, Штучний інтелект Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter