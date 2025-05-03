Сімейні стосунки

Допоки ШІ не розлучить нас: жінка пішла від чоловіка, бо ChatGPT “наворожив” їй зраду

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 03 Травня 2025, 12:00
Допоки ШІ не розлучить нас: жінка пішла від чоловіка, бо ChatGPT “наворожив” їй зраду
Фото Unsplash
Допоки ШІ не розлучить нас: жінка пішла від чоловіка, бо ChatGPT “наворожив” їй зраду
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