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Гороскопи, таро, екстрасенси — скільки українців шукають розради у зірках

Вікторія Мельник, журналістка сайту 21 Липня 2025, 23:00
скільки українців вірить в гороскопи
Фото Pixabay

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