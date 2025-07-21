Гороскопи, таро, екстрасенси — скільки українців шукають розради у зірках

Фото Pixabay Складні часи породжують “легкі рішення”, які лише складають враження помічних. Історія неодноразово показувала, як різні течії та люди користуються невизначеністю та труднощами у світі. Під час повномасштабної війни розквіту зазнала сфера астрології, нумерології та гороскопів. Скільки українців вірять у гороскопи та чому, показало опитування Rakuten Viber Україна. Ми переповідаємо найцікавіше далі у матеріалі. Скільки українців вірять у гороскопи За результатами опитування у Rakuten Viber Україна, третина українців вірить у передбачення та гороскопи. Зокрема, це 30% серед опитаних 30 тис. респондентів.5% з них — вірять тільки у хороші передбачення. 38% відповіли, що не вірять у гороскопи, але читають їх, щоб підійняти собі настрій. Загалом, щодо віри в такі передбачення, відповіді розділилися. 25% респондентів не вірять в них і не радять вірити іншим. Про те, що інколи помічали збіги з реальним життям заявило 17% респондентів. 8% заявило, що вірять, і ці передбачення неодноразово здійснювалися. А ось 4% респондентів заявили, що не вірять у гороскопи, натомість надають перевагу прикметам та каві з корицею. 3% заявили, що самі не вірять, але їхні близькі — так. Читати на тему Коли закінчиться війна: передбачення таро і екстрасенсів. Що не так із містицизмом — розбір з психотерапевткою Чим небезпечні “передбачення” екстрасенсів та карт таро під час війни: пояснення психотерапевтки. Цікаво, що упродовж 17 лютого-5 березня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки Омнібус. Тоді вдалося опитати трохи більше ніж дві тисячі респондентів. За результатами опитування, 35% опитаних вказали, що вірять в астрологію, 25% — в екстрасенсорні здібності, 15% — у тарологію. Також принаймні в одне з цього переліку вірили 43% респондентів. КМІС Також помітна тенденція, що в подібні явища більше схильні вірити жінки (49%) проти чоловіків (36%). Більшість респондентів (51%) — люди віку 60+. Вірити в астрологію та передбачення, чи ні — справа особиста. Та ось що дійсно може покращити твій настрій, а отже — й життя, так це афірмації, які ти можеш говорити собі щодня. Більше про афірмації на успіх, у матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Астрологія, Гороскопи, Соціологія, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter