Гороскопи, таро, екстрасенси — скільки українців шукають розради у зірках

Складні часи породжують “легкі рішення”, які лише складають враження помічних. Історія неодноразово показувала, як різні течії та люди користуються невизначеністю та труднощами у світі. Під час повномасштабної війни розквіту зазнала сфера астрології, нумерології та гороскопів.

Скільки українців вірять у гороскопи та чому, показало опитування Rakuten Viber Україна. Ми переповідаємо найцікавіше далі у матеріалі.

Скільки українців вірять у гороскопи

За результатами опитування у Rakuten Viber Україна, третина українців вірить у передбачення та гороскопи. Зокрема, це 30% серед опитаних 30 тис. респондентів.

5% з них — вірять тільки у хороші передбачення.

38% відповіли, що не вірять у гороскопи, але читають їх, щоб підійняти собі настрій.

Загалом, щодо віри в такі передбачення, відповіді розділилися. 25% респондентів не вірять в них і не радять вірити іншим. Про те, що інколи помічали збіги з реальним життям заявило 17% респондентів.

8% заявило, що вірять, і ці передбачення неодноразово здійснювалися.

А ось 4% респондентів заявили, що не вірять у гороскопи, натомість надають перевагу прикметам та каві з корицею.

3% заявили, що самі не вірять, але їхні близькі — так.

Цікаво, що упродовж 17 лютого-5 березня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки Омнібус.

Тоді вдалося опитати трохи більше ніж дві тисячі респондентів. За результатами опитування, 35% опитаних вказали, що вірять в астрологію, 25% — в екстрасенсорні здібності, 15% — у тарологію.

Також принаймні в одне з цього переліку вірили 43% респондентів.

Також помітна тенденція, що в подібні явища більше схильні вірити жінки (49%) проти чоловіків (36%). Більшість респондентів (51%) — люди віку 60+.

Вірити в астрологію та передбачення, чи ні — справа особиста. Та ось що дійсно може покращити твій настрій, а отже — й життя, так це афірмації, які ти можеш говорити собі щодня. Більше про афірмації на успіх, у матеріалі.

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