Гороскопы, таро, экстрасенсы — сколько украинцев ищут утешения в звездах

Сложные времена порождают “легкие решения”, которые только создают впечатление помощников. История неоднократно показывала, как разные течения и люди пользуются неопределенностью и трудностями в мире. Во время полномасштабной войны расцвет испытала сфера астрологии, нумерологии и гороскопов.

Сколько украинцев верят в гороскопы и почему, показал опрос Rakuten Viber Украина. Мы пересказываем самое интересное в материале.

Сколько украинцев верят в гороскопы

По результатам опроса Rakuten Viber Украина, треть украинцев верит в предсказания и гороскопы. В частности, это 30% из опрошенных 30 тыс. респондентов.

5% из них верят только в хорошие предсказания.

38% ответили, что не верят в гороскопы, но читают их, чтобы поднять настроение.

В общем, по поводу веры в такие предсказания, ответы разделились. 25% респондентов не верят в них и не рекомендуют верить другим. О том, что иногда замечали совпадения с реальной жизнью, заявило 17% респондентов.

8% заявило, что верят, и эти предсказания неоднократно сбывались.

А вот 4% респондентов заявили, что не верят в гороскопы, но предпочитают приметы и кофе с корицей.

3% заявили, что сами не верят, но их близкие — да.

Интересно, что в течение 17 февраля-5 марта 2024 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения Омнибус.

Тогда удалось опросить чуть более двух тысяч респондентов. По результатам опроса, 35% опрошенных указали, что верят в астрологию, 25% — в экстрасенсорные способности, 15% — в тарологию.

Также, по крайней мере, в один из этого перечня верили 43% респондентов.

Также заметна тенденция, что в подобные явления больше склонны верить женщины (49%) против мужчин (36%). Большинство респондентов (51%) — люди возраста 60+.

Верить в астрологию и предсказание или нет — дело личное. Но вот что действительно может улучшить твое настроение, а значит и жизнь, так это аффирмации, которые ты можешь говорить себе каждый день. Больше об афирмациях на успех, в материале.

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