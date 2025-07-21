Гороскопы, таро, экстрасенсы — сколько украинцев ищут утешения в звездах

Фото Pixabay Сложные времена порождают “легкие решения”, которые только создают впечатление помощников. История неоднократно показывала, как разные течения и люди пользуются неопределенностью и трудностями в мире. Во время полномасштабной войны расцвет испытала сфера астрологии, нумерологии и гороскопов. Сколько украинцев верят в гороскопы и почему, показал опрос Rakuten Viber Украина. Мы пересказываем самое интересное в материале. Сколько украинцев верят в гороскопы По результатам опроса Rakuten Viber Украина, треть украинцев верит в предсказания и гороскопы. В частности, это 30% из опрошенных 30 тыс. респондентов.5% из них верят только в хорошие предсказания. 38% ответили, что не верят в гороскопы, но читают их, чтобы поднять настроение. В общем, по поводу веры в такие предсказания, ответы разделились. 25% респондентов не верят в них и не рекомендуют верить другим. О том, что иногда замечали совпадения с реальной жизнью, заявило 17% респондентов. 8% заявило, что верят, и эти предсказания неоднократно сбывались. А вот 4% респондентов заявили, что не верят в гороскопы, но предпочитают приметы и кофе с корицей. 3% заявили, что сами не верят, но их близкие — да. Читать по теме Когда закончится война: предсказание таро и экстрасенсов. Что не так с мистицизмом — разбор с психотерапевтом Чем опасны “предсказания” экстрасенсов и карт таро во время войны: объяснение психотерапевта. Интересно, что в течение 17 февраля-5 марта 2024 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения Омнибус. Тогда удалось опросить чуть более двух тысяч респондентов. По результатам опроса, 35% опрошенных указали, что верят в астрологию, 25% — в экстрасенсорные способности, 15% — в тарологию. Также, по крайней мере, в один из этого перечня верили 43% респондентов. КМИС Также заметна тенденция, что в подобные явления больше склонны верить женщины (49%) против мужчин (36%). Большинство респондентов (51%) — люди возраста 60+. Верить в астрологию и предсказание или нет — дело личное. Но вот что действительно может улучшить твое настроение, а значит и жизнь, так это аффирмации, которые ты можешь говорить себе каждый день. Больше об афирмациях на успех, в материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Астрология, Гороскопы, Социология, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter