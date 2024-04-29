Когда закончится война: предсказание таро и экстрасенсов. Что не так с мистицизмом — разбор с психотерапевтом

Из-за культурных и религиозных течений, человечество издавна знакомо с мистическим мышлением, а несмотря на развитие науки, популярными до сих пор остаются разнообразные теории заговоров или существование чего-то сверхъестественного и мощного, но незримого для обычного человеческого глаза.

Казалось, что со временем интерес ко всему потустороннему должен угасать. Вместе с тем, за время полномасштабной войны больше всего просмотров получают видео с “предсказаниями” экстрасенсов, тарологов или нумерологов на актуальную тему войны.

Чем опасны такие видео с прогнозами и предсказаниями карт таро о войне в Украине, объяснила психотерапевт Надежда Мартынюк в эксклюзивном интервью Вікна-новини.

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Психотерапевт Надежда Мартынюк отмечает, что искать причины всплеска мистического мышления сейчас, стоит еще в источниках нашей культуры.

— Это взялось еще в дорелигиозные времена, когда существовали притчи, легенды, мифы. В сущности, у людей в ДНК заложена лояльность к подобным вещам, мы относимся к ним с доверием.

Если смотреть на это с точки зрения классической психологии и психотерапии, это все об инфантильной позиции, о нашем ребенке внутри, который не в гармонии с внутренним взрослым.

Если углубиться в этот мистический разум, то начинаются разные негативные последствия.

А собственно причиной тому является позднее взросление нашей инфантильной части, ведь мы в детстве более уязвимы к различным верованиям или категорическим убеждениям.

В конце концов, приведу очень простой пример: во взрослой жизни мы сталкиваемся как с хорошими, так и с плохими ситуациями, и когда мы условно “поскользнёмся”, то пытаемся схватиться за любую ветвь — не важно, крепкая она или нет, — объясняет психотерапевт.

Именно поэтому, по словам Надежды Мартынюк, когда в критической ситуации человек берет на себя все варианты решения проблемы и не находит соответствующих опор, он способен погружаться в вымышленный мир.

— Это больше об эмоциях и инстинктах. Тогда размывается условный опорный сюжет, человек теряет стойкость и спасается мифическими ответами от высших сил.

— Почему, по-вашему, всплеск интереса к мистике возрос именно во время полномасштабной войны?

— Нет безопасности — ни внутри себя, ни в мире вокруг. Мы состоим из множества определенных предубеждений — всего того, что мы накопили за свой жизненный опыт. У нас есть масса программ, среди которых и страхи.

Так что отсутствие безопасности является критическим показателем, мы начинаем бояться элементарных вещей. В таком состоянии украинцы живут уже третий год, так что всплеск интереса к мистицизму сейчас — закономерен.

Также психотерапевт заметила, что большого веса мистицизму добавляет легализация экстрасенсов, нумерологов и тому подобных, различными СМИ.

— На информационном уровне людям позволяют услышать что-нибудь успокоительное. Но выбор должен быть где-то в середине, не бросаясь в крайности.

— Почему же люди не перестают верить в такие предсказания, даже если они не сбываются?

— Человек руководствуется своим страхом, много думает о тревожащей его теме. Именно из-за такой концентрации на чем-то одном он начинает хвататься за любое подтверждение целесообразности своих страхов или убеждений.

Достаточно лишь несколько общих фраз, вроде бы описывающих человека, как он отсоединяется от логического аппарата и следует за эмоциями.

Это работает с большинством, а чаще всего наблюдается с молодыми девушками и мужчинами постарше. Однако важно — возрастных ограничений на самом деле нет.

Психотерапевт отмечает: если такие вещи могут поддержать, тогда в них нет ничего плохого, однако если пойти “не туда” — можно получить плохие последствия.

Редакция Вікна-новини отмечает: не стоит переходить границу безопасности, когда экстрасенс или гадалка уверяют, что “на этой неделе точно не прилетит”. Ведь ответственность за твою жизнь лежит на тебе, так что никогда не игнорируй опасность и заботься о себе.

Также есть и другая причина, почему придерживаться принципа “живу, как карта скажет” — довольно опасно. Ведь если наш мозг запомнил информацию об эфемерной дате окончания войны, то и делать для победы уже ничего не нужно — гадалка же предсказала это!

Однако прилагаться к победе нужно каждому и систематически, чтобы там не говорили карты или предсказания.

Как поддержать себя в сложные времена

Психотерапевт Надежда Мартынюк советует выполнять несколько практик заземления, которые спасают в стрессовых ситуациях.

Например, медленные вдохи и выдохи, ведь этот инструмент доступен для нас где угодно и в любое время.

— Также можно обратить внимание на объективные предметы вокруг нас и сосредоточиться на них. Например, найти три вещи одинакового цвета, или два предмета из дерева или круглой формы.

Также она советует найти в своем окружении человека, который мог бы успокаивать тебя в моменты панических настроений. Это могут быть не только друзья или родственники, но и наставник, психотерапевт.

— Однако следи за тем, чтобы не фанатично отдавать ответственность за свою жизнь кому-то, а учиться справляться с этим самостоятельно, — говорит Надежда Мартынюк.

— Как убедить близкого человека не доверять таким прогнозам?

— Мы не имеем права влиять на другого человека, потому что это приведет к большим конфликтам и ссорам. В таких случаях лучше двигаться с Я-технологии, то есть апеллировать к собственному опыту.

Например: я имею такой опыт, я сталкивался с такими последствиями, я вижу в этом опасность и другое.

Но ни в коем случае не говорить: “Ты считаешь неправильно”. Только через любовь можно сохранить доверие между людьми, — заключает психотерапевт.

Из собственного опыта Надежда Мартынюк поделилась, что может помогать держать себя в здравом уме в такие трудные времена, когда нас всюду окружает информация.

— Помогает природа, земля. А еще нужно тренировать способность любить и быть добрым в любой ситуации.

Смотри полное интервью с психотерапевтом Надеждой Мартынюк.

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