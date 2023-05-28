Отменяешь планы, если видишь черную кошку на дороге? Разбираем, почему мы верим в ппредрассудки и обращаемся к мистике

Наша жизнь полна сюрпризов, счастья, неожиданных поворотов и полной неизвестности, чего ждать в будущем. Едва ли не каждый из нас часто загадывает, что же готовит нам судьба. За ответами мы обращаемся к разным инстанциям: церкви, гадалкам, тарологам и нумерологам, астрологам.

Мистическое мышление нам, вероятно, передалось по наследству от предков. Ведь несмотря на то, что подавляющее большинство населения Украины — верующие православной церкви, есть представители греко-католической или других ветвей веры, но язычество имеет свой отголосок и сейчас.

Начиная от празднования Ивана Купала у костров, заканчивая предостережениями о черных кошках и пустых ведрах. Почему так происходит и есть ли альтернативы походу “к бабке” — разбираемся вместе.

Почему мы верим в предрассудки и откуда это пошло

На самом деле человеку свойственно верить в нечто неземное, неясное и неочевидное. Мы знаем этому множество примеров: вера в “заговор” масонов, вред от вакцинации, если для этого нет предпосылок, действие приворотов и даже абсурдные убеждения о плоской Земле.

Позиция большинства людей вполне логична: если нет научных доказательств и фактов, то нечему верить. Однако часто даже образованные люди могут обратиться в крайнюю инстанцию: гадалке или знахарке.

С одной стороны, можем это объяснить так: человеку всегда нужно найти кого-то, на кого опрокинуть ответственность за свои проблемы. Это же касается поиска опоры в чем-то выше людей, а также люди верят во что-то, тем самым отделяя себя от других.

К альтернативным методам часто приводят и патовые ситуации, такие как тяжелые болезни или собственные переживания.

В моменты, когда врачи разводят руками, мы ищем того, кто даст нам надежду на жизнь и спасение.

Если рассмотреть историческую основу, то большинство верований и предостережений уже породили именно языческая и христианская вера. Доказательства этому публиковал ранее Образовательный центр подготовки к экзаменам Я в курсі в своем Facebook.

Например, традиционный украинский предрассудок о передаче вещей через порог говорит, что так можно поссориться с тем, от кого принимаешь или кому даешь вещь. Эта на первый взгляд странная примета на самом деле имеет потустороннее обоснование, — говорится в сообщении.

— Дело в том, что до пятого — шестого веков похоронные обряды среди славян были совсем не такими, как сейчас. Наши предки хоронили своих близких не на кладбищах, а у домов или даже под ними, как правило, под порогом и под печкой. Они верили, что духи умерших будут помогать тем, кого они любили при жизни, не пуская всякую нечисть в дом.

А чтобы не беспокоить этих духов, старались не задерживаться на пороге, не передавать что-либо через него. По той же причине нельзя сидеть на пороге.

А помнишь, как родители и бабушки переживали, когда рассыпалась соль? Или ты так реагируешь до сих пор? На самом деле причиной такого суеверия является история добывания соли еще во времена Киевской Руси. Тогда она была очень дорогой, и ценилась на уровень с драгоценными камнями.

Так что, когда кто-то рассыпал драгоценный заморский продукт, часто начиналась ссора.

А вот стучать по дереву, произнося при этом “тьфу-тьфу-тьфу”, пришло к нам с языческих времен. Когда люди верили в духов и богов стихий, они искали опоры и поддержки среди дружеских покровителей. Они, по вере, жили именно в деревьях.

Постукивание по дереву могли вызвать бога-помощника, чтобы тот смог отвести горе.

Мистическое мышление в какой-то степени стало наследием от наших предков. Однако мы до сих пор бережем эту культуру, сами того не осознавая.

Может ли навредить мистическое мышление

В общем, на этот вопрос сложно дать утвердительный ответ. Но здесь все упирается в здравый смысл и наше здоровье.

Ведь пока что-то не несет нам опасности и это не запрещено законом, значит, разрешено.

Однако лечение травами или выкачиванием яиц может навредить здоровью. Конечно, можно оперировать тезисом, что раньше люди лечились у знахарей и были здоровыми. Однако это откровенная манипуляция, ведь раньше женщины рожали в полях без повивальных бабок, но часто такие роды заканчивались летально.

Поскольку сейчас у нас развитая медицина и доказательные практики, а наука ежедневно ступает в ногу со временем, настойки на травах могут нести исключительно эффект плацебо.

Альтернативы похода “к бабке”

Для начала следует понять, почему возникает такая потребность. Ведь нет никаких проблем, которые нельзя было бы решить самостоятельно или с помощью профессиональных специалистов.

Конечно, во что верить и к кому идти за помощью — дело каждого. Однако если это касается здоровья, то лучше не играть с альтернативными методами лечения, избегать самолечения, а обращаться к семейному врачу или специалисту за направлением.

Заманить деньги или любовь в свою жизнь можно и без заклятий или приворотов. Ведь ты и сам/(-а) в состоянии пересмотреть свой бюджет, найти лучшую работу, попросить повышения.

Среди экстрасенсов, знахарей и гадалок могут быть люди с настоящими сверхъестественными способностями — но гораздо больше преступников и шарлатанов, только наживающихся на чужом горе.

Иногда следует искать веру и силу в себе, чтобы покорить вершины. А помочь в сложной ситуации сможет также психолог или психотерапевт, коуч или просто близкие люди.

Ранее мы также писали объяснение психолога, почему люди склонны верить в мышление богатого человека и действие гадания.

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