Отменяешь планы, если видишь черную кошку на дороге? Разбираем, почему мы верим в ппредрассудки и обращаемся к мистике

Виктория Мельник, редактор сайта 28 мая 2023, 18:00
Мистическое мышление
Фото: Pexels

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