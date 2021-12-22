Почему люди верят в гадание, астрологию и мышление богатого человека? – объясняет психолог

Представьте, человек сталкивается с приступами тревоги. Он привыкает жить в этой тревоге и беспокойстве.

И чтобы справиться с ними, придумывает себе какую-нибудь стратегию компенсирующего поведения. К примеру, почитать книги по психологии, поговорить с подругой, посмотреть сериал, поесть.

Иногда, как пишет в своем Instagram психолог Ольга Василенко, этой компенсирующей стратегией становится визит к гадалке, астрологу или психологу.

Вот только грамотный психолог или психотерапевт (если он действительно специалист) увидит эту компенсаторную стратегию и поможет человеку выйти из нее, а вот гадалка или астролог нет, — говорит она.

Чем опасно обращение к непрофессионалам?

Гадалка или любой другой предсказатель будут предсказывать. На время человеку станет легче, но впоследствии он пойдет по кругу, снова и снова будет обращаться за этой временной “разрядкой” к провидцу.

Это и есть выученная беспомощность, которая не помогает, а делает только хуже, — отмечает Ольга.

Так взрослый человек становится ребенком, которому вечно нужен “костыль” в виде книги, гадалки и т.д.

Как решить эту проблему?

Чтобы тревожному человеку вырваться из этого круга, ему необходимо сделать шаг навстречу своим страхам и болям, а не избегать их попытками надстроить карточный домик.

Но сделать шаг грамотно, с помощью хорошего специалиста.

Для некоторых предсказателей их метод стал исцеляющимся потому, что они сами когда-то построили такой карточный домик, убегая от проблем и тревоги, — комментирует специалист.

Построили и верят в него, а потом еще и убеждают других в том, что их метод работает.

По ее словам Ольги Василенко, у каждого из нас, кто попадал в такую ​​ситуацию, есть выбор: решить проблему через погружение в свой страх, боли и формирования толерантности к такой фрустрации или дальше убегать от самих себя.

Как вывод он заключает следующее:

Боль неизбежна, но страдание – это выбор.

Мы можем преодолеть любое “как”, если мы знаем зачем.

Если вы часто стрессуете и чувствуете себя истощенными, советуем почитать, как предотвратить стресс — психолог дал несколько дельных советов.