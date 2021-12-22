Чому люди вірять у ворожіння, астрологію та мислення багатої людини? — пояснює психологиня

Уявіть, людина стикається з нападами тривоги. Вона звикає жити в цій тривозі та занепокоєнні.

І щоб упоратися з ними, вигадує собі якусь стратегію компенсуючої поведінки. До прикладу, почитати книги з психології, поговорити з подругою, подивитися серіал, поїсти.

Однак іноді, як пише у своєму Instagram психологиня Ольга Василенко, цією компенсуючою стратегією стає візит до ворожки, астролога чи психолога.

Ось тільки грамотний психолог чи психотерапевт (якщо він дійсно фахівець) побачить цю компенсаторну стратегію та допоможе людині вийти з неї, а от ворожка чи астролог ні, — говорить фахівчиня.

Чим загрожує звернення до непрофесіоналів?

Ворожка чи будь-який інший провісник буде пророкувати. На якийсь час людині полегшає, але згодом вона піде по колу, знову і знову звертатиметься за цією тимчасовою “розрядкою” до провидця.

Це і є вивчена безпорадність, яка не допомагає, а робить лише гірше, — зазначає Ольга.

Так доросла людина стає дитиною, якій завжди потрібна “милиця” у вигляді книги, ворожки тощо.

Як вирішити цю проблему?

Щоб тривожній людині вирватися з цього кола, їй необхідно зробити крок назустріч своїм страхам і болю, а не уникати їх спробами надбудувати картковий будиночок.

Але зробити крок грамотно, за допомогою хорошого спеціаліста.

Для деяких провісників їхній метод став зцілюючим тому, що вони самі колись побудували такий картковий будиночок, тікаючи від проблем і тривоги, — коментує фахівчиня.

Побудували та вірять у нього, а потім ще й переконують інших, що їхній метод працює.

За словами Ольги Василенко, у кожного з нас, хто потрапляв у таку ситуацію, є вибір: вирішити проблему через занурення у свій страх, біль і формування толерантності до такої фрустрації чи далі тікати від самих себе.

Як висновок, вона підсумовує:

Біль неминучий, але страждання — це вибір.

Ми можемо подолати будь-яке “як”, якщо знаємо навіщо.

Якщо ти часто стресуєш та почуваєшся виснаженим, радимо почитати, як запобігти стресу — психолог дав кілька влучних порад.