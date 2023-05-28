Скасовуєш плани, якщо бачиш чорну кішку на дорозі? Розбираємо, чому ми віримо в перестороги та звертаємося до містики

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Травня 2023, 18:00
Містичне мислення
Фото: Pexels

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