Здоров'я та краса

Рятівне коло чи лише оманлива мрія? Що ми знаємо про ефект плацебо та який вплив він має на людину

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Листопада 2022, 18:00
ефект плацебо
Фото: Unsplash

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