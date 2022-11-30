Рятівне коло чи лише оманлива мрія? Що ми знаємо про ефект плацебо та який вплив він має на людину

Іноді люди так мріють позбутися того болю, який їх мучить довгий час, що можуть піддатись впливу ефекту плацебо.

Такий спосіб вживання безкорисних пігулок задля полегшення станів медичні працівники спробували використати ще три століття тому.

У ті далекі часи просто не існувало можливості винайти потрібні ліки, але зараз ми маємо чималий спектр медикаментів, серед яких точно можна знайти потрібні. Тож тепер виникає питання, чому ми досі чуємо про ефект плацебо.

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Що таке ефект плацебо

Ефект плацебо — це феномен, що передбачає полегшення стану здоров’я пацієнта після вживання препаратів, які не мають лікувальних властивостей.

Фахівці пояснюють існування цього стану тим, що через очікування позитивних наслідків мозок людини активує префронтальну кору та передню частину поясної звивини. Саме вони відповідають за осмислення та задоволення.

Як ефект плацебо позбавляє болю

Коли людина очікує полегшення, то в її організмі збільшується кількість ендоопіоїдів, які можуть взаємодіяти з тими рецепторами, що і знеболювальні.

Крім того, пацієнт у такому стані може значно знизити рівень стресу, через що навантаження на його імунну систему теж буде меншим. Тож це дозволяє організму швидше самотужки впоратись з проблемою.

Проте варто зазначити, що ефект плацебо не можна використовувати у випадках, коли органи чи тканини організму зазнали незворотних змін, оскільки це може лише погіршити ситуацію.

Також не варто застосовувати цей метод тоді, коли процес лікування не залежить від медикаментів, а вимагає корекції способу життя пацієнта.

Та трапляються випадки, коли допомога лікаря просто необхідна. Читай, як отримати невідкладну медичну допомогу, коли немає зв’язку.

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