Спасательный круг или только обманчивая мечта? Что мы знаем про эффект плацебо и какое влияние он оказывает на человека

Иногда люди так хотят избавиться от боли, которая их мучает долгое время, что могут подвергнуться воздействию эффекта плацебо.

Такой способ применения бесполезных таблеток для облегчения состояния врачи попытались использовать еще три столетия назад.

В те далекие времена часто просто не существовало нужного лекарства, но сейчас у нас есть немалый спектр медикаментов, среди которых точно можно найти нужные. Теперь возникает вопрос, почему мы до сих пор слышим про эффект плацебо.

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Что такое эффект плацебо

Эффект плацебо — это феномен, предусматривающий облегчение состояния здоровья пациента после употребления препаратов, не обладающих лечебными свойствами.

Специалисты объясняют существование этого состояния тем, что из-за ожиданий положительных последствий мозг человека активирует префронтальную кору и переднюю часть извилины. Именно они отвечают за осмысление и удовлетворение.

Как эффект плацебо лишает боли

Когда человек ожидает облегчения, то в его организме увеличивается количество эндоопиоидов, которые могут взаимодействовать с рецепторами, как и обезболивающие.

Кроме того, пациент в таком состоянии может значительно снизить уровень стресса, из-за чего нагрузка на его иммунную систему тоже будет меньше. Это позволяет организму быстрее самостоятельно справиться с проблемой.

Однако следует отметить, что эффект плацебо нельзя использовать в случаях, когда органы или ткани организма претерпели необратимые изменения, поскольку это может только усугубить ситуацию.

Также не следует применять этот метод, когда процесс лечения не зависит от медикаментов, а требует коррекции образа жизни пациента.

Но бывают случаи, когда помощь врача просто необходима. Читай, как получить неотложную медицинскую помощь, когда нет связи.

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