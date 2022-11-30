Здоровье и красота

Спасательный круг или только обманчивая мечта? Что мы знаем про эффект плацебо и какое влияние он оказывает на человека

Даниэла Долотова, редактор сайта 30 ноября 2022, 18:00
ефект плацебо
Фото: Unsplash

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