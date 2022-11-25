Здоровье и красота

“103” вне зоны досягаемости, а нужна неотложная помощь? Алгоритм действий от Минздрава

Вероника Кононенко, редактор сайта 25 ноября 2022, 09:00
медична допомога
Фото: Pexels

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