“103” вне зоны досягаемости, а нужна неотложная помощь? Алгоритм действий от Минздрава

Недавно враг снова обесточил украинские города. Наверное, все уже заметили, что во время такого блэкаута есть значительные перебои в работе мобильной связи.

В таких реалиях есть вероятность того, что тебе, твоим родным или просто прохожим понадобится экстренная медицинская помощь, а дозвониться в “103” будет невозможно.

В Минздраве рассказали, как получить неотложную медицинскую помощь, когда нет связи.

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Подготовь себя к блэкауту: медицинская помощь без связи

В Минздраве дали четкую инструкцию, которая поможет сориентировать тебя в том, как действовать, если ты или кто-то другой нуждается в медицинской помощи, а связи нет.

Выучи адрес и маршрут в ближайшее медицинское учреждение, чтобы в случае необходимости доехать туда или объяснить кому-то дорогу. Подготовь аптечку со всем необходимым запасом лекарств, которые ты принимаешь. Выходи на улицу из дома или укрытия только тогда, когда нет угрозы для собственной безопасности. Не ходи на большие дистанции без аптечки. Повсюду носи с собой кровоостанавливающий турникет. Знай, как оказать первую неотложную помощь. Прочти инструкции, которые могут спасти жизнь тебе и окружающим. Следи за сообщениями и рекомендациями на официальных сайтах о предоставлении медицинской помощи гражданскому населению. Узнай у местных властей резервные номера скорой на случай, если номер 103 не будет работать или будет работать с перебоями.

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