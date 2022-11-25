“103” вне зоны досягаемости, а нужна неотложная помощь? Алгоритм действий от Минздрава

Недавно враг снова обесточил украинские города. Наверное, все уже заметили, что во время такого блэкаута есть значительные перебои в работе мобильной связи.
В таких реалиях есть вероятность того, что тебе, твоим родным или просто прохожим понадобится экстренная медицинская помощь, а дозвониться в “103” будет невозможно.
В Минздраве рассказали, как получить неотложную медицинскую помощь, когда нет связи.
В Минздраве дали четкую инструкцию, которая поможет сориентировать тебя в том, как действовать, если ты или кто-то другой нуждается в медицинской помощи, а связи нет.
Отсутствие света и воды не только приносит дискомфорт. Для некоторых такие условия могут стать настоящим возбудителем стресса. Как пережить эмоциональные реакции на войну и сохранить ментальное здоровье, читай в материале.
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