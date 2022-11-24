Лучше обратиться к специалисту, пока не зашел(-ла) в тупик: как пережить эмоциональные реакции на войну

Трагические события, стресс из-за отсутствия электроэнергии, постоянного страха во время воздушных тревог — все это повлияло на психику украинцев. Частыми состояниями теперь стали панические атаки, ночные кошмары и ступоры во время опасности.

Как преодолеть такие психические реакции на войну и сохранить свое психическое здоровье в норме, рассказали специалисты Киевского кризисного центра.

По словам экспертов, депрессия, панические приступы, эмоциональные качели и другие состояния могут принести нам большие проблемы, если вовремя их не проработать. Мы не сможем изменить наши военные будни, но нам следует обратить внимание на свои эмоции уже сейчас.

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Практический психолог центра Артем Доронин убежден, что из состояния ступора поможет выйти разблокировка тела физическими упражнениями.

— Можно трясти руками и ногами, или сильно напрягись и резко расслабься.

Чтобы унять дрожь в руках, возьми их в замок, сделай вдох и старайся разорвать их. Считай до восьми и делай от трех до пяти таких повторений, пока твой организм не придет в норму, — рассказывает психолог.

Что делать, если мучает бессонница

Врач рекомендует не ждать, пока проблема пройдет сама по себе. Стоит сразу обращаться к психологу, а лучше к психиатру, специализирующемуся на ПТСР.

Мысли посттравматического синдрома следует лечить сразу, пока они не загнали человека в тупик, — объясняет Артем Доротин.

Существует много центров, где с такими проблемами помогают справиться совершенно бесплатно. Врачи убеждены: около 80% могут справиться с такими проблемами своими силами, но это не значит, что помощь специалистов можно игнорировать.

Около 20% получат посттравматические стрессовые расстройства, справиться с которыми поможет только врач.

А еще стоит думать о том, как не получить коллективную травму и не передать ее по наследству следующим поколениям. О том, как правильно проживать наши травмы во время войны, мы рассказывали в другом материале.

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