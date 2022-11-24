Краще звернутися до фахівця, доки не зайшов(-ла) у глухий кут: як пережити емоційні реакції на війну

Трагічні події, стрес через відсутність електроенергії, постійний страх під час повітряних тривог — все це вплинуло на психіку українців. Частими станами тепер є панічні атаки, нічні кошмари та ступори під час небезпеки.

Як подолати такі реакції на війну та як втримати своє психічне здоров’я у нормі, розповіли фахівці Київського кризового центру.

За словами експертів, депресія, панічні приступи, емоційні гойдалки та інші стани можуть принести в наше життя набагато більші проблеми, якщо вчасно не пропрацювати ці реакції на травматичні події. Ми не зможемо змінити наші воєнні будні, але нам варто звернути увагу на свої емоції уже зараз.

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Практичний психолог центру Артем Доронін переконаний, що зі стану ступору допоможе вийти розблокування тіла фізичними вправами.

— Можна трусити руками та ногами, або сильно напружся та різко розслабся.

Щоб зняти тремтіння рук, візьми їх у замок, зроби вдих і намагайся розірвати їх. Рахуй до восьми та роби від трьох до п’яти таких повторень, поки твій організм не прийде до норми, — розповідає психолог.

Що робити, якщо мучить безсоння

Лікар рекомендує не чекати, доки проблема мине сама собою. Варто одразу звертатися до психолога, а краще — до психіатра, який спеціалізується на ПТСР.

Думки посттравматичного синдрому варто лікувати одразу, доки вони не загнали людину в глухий кут, — пояснює Артем Доротін.

Існує багато центрів, де з такими проблемами допомагають впоратися безплатно. Лікарі переконані: близько 80% можуть впоратися з ними самотужки, але це не означає, що допомогу фахівців варто ігнорувати.

Близько 20% матимуть посттравматичні стресові розлади, впоратися з якими допоможе тільки лікар.

А ще варто думати про те, як не отримати колективну травму та не передати її “у спадок” наступним поколінням. Про те, як правильно проживати наші травми під час війни ми розповідали в іншому матеріалі.

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