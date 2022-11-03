“Родной человек переживает ПТСР. Как ему помочь, как правильно поддержать?”

Война повлияла на жизнь украинцев, оставив после себя большие шрамы внутри. Распространенным явлением может стать ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство, которое проявляется уже в мирной, спокойной жизни. Что делать, а что — не стоит, если у близкого тебе человека ПТСР, объясняет директор Центра психического здоровья и реабилитации Лесная поляна Минздрава Украины Ксения Возницына.
— Жить с ПТСР довольно сложно — никогда не знаешь, в какой момент, в каких обстоятельствах и в какой форме проявятся симптомы. В большинстве случаев их запускают внутренние и внешние факторы, которые называют триггерами, — объясняет Ксения.
Триггеры могут быть внутренними и внешними.
Внутренние триггеры — это то, что мы испытываем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения (как в момент травматического события).
Внешние триггеры — это ситуации, люди или места, напоминающие о травматическом событии, например, определенные слова, звуки, локации и т.д.
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