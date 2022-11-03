“Родной человек переживает ПТСР. Как ему помочь, как правильно поддержать?”

Война повлияла на жизнь украинцев, оставив после себя большие шрамы внутри. Распространенным явлением может стать ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство, которое проявляется уже в мирной, спокойной жизни. Что делать, а что — не стоит, если у близкого тебе человека ПТСР, объясняет директор Центра психического здоровья и реабилитации Лесная поляна Минздрава Украины Ксения Возницына.

— Жить с ПТСР довольно сложно — никогда не знаешь, в какой момент, в каких обстоятельствах и в какой форме проявятся симптомы. В большинстве случаев их запускают внутренние и внешние факторы, которые называют триггерами, — объясняет Ксения.

Триггеры могут быть внутренними и внешними.

Внутренние триггеры — это то, что мы испытываем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения (как в момент травматического события).

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Внешние триггеры — это ситуации, люди или места, напоминающие о травматическом событии, например, определенные слова, звуки, локации и т.д.

Как снизить риски влияния триггеров

не создавай ситуаций, в которых возможно возникновение триггеров;

ограничивай время нахождения в местах скопления людей без надобности;

избегай резких звуков, которые могут напоминать травматическое событие (музыкальные игрушки, рингтоны и т.п.);

не создавай громких звуков;

сведи к минимуму неожиданности;

не касайся тела человека и не обнимай его без разрешения.

Чего не следует делать, если у человека ПТСР

Не проси рассказать о травматическом опыте. Людям с ПТСР может быть сложно говорить, к тому же это может привести к ретравматизации. Ни в коем случае не обесценивай пережитый опыт. Не стоит героизировать события, которые прошел человек. Не требуй и не проси, чтобы человек овладел собой, — это не в пределах его возможностей. Обвинять и упрекать человека в том, как он может реагировать и проявляет эмоции — самое плохое, что можно сделать. Не следует поддерживать избегание имеющихся психологических и физических симптомов. Никогда не говори, что ты знаешь и понимаешь, что человек чувствует. Не говори, что человеку повезло, потому что он выжил, — люди, пережившие травматические события, часто не чувствуют себя счастливыми. Не говори, что пора прекратить себя вести, как на войне. Время не лечит, прекратите говорить это повсюду и без разбора. Старайся соблюдать четкое планирование дня и не меняй планы резко.

Как поддержать человека с ПТСР

Позаботься о базовых потребностях человека: приготовь поесть, возьми на себя другие бытовые дела.

Помоги найти контакты специалистов, организаций и групп поддержки.

Предлагай поддержку и тепло. Будь взвешенным(-ой), бережным(-ой), осторожным(-ой).

Не обесценивай и не будь слишком требовательным(-ой).

Когда человек решится говорить, может случиться, что он захочет говорить о травматическом событии снова и снова. Дай возможность поговорить столько раз, сколько ему нужно.

Делайте вместе обычные рутинные дела.

Говорите о будущем и стройте общие планы. Это может помочь противостоять распространенному мнению людей с ПТСР, что их будущее обречено.

Избегайте наркотиков, алкоголя и курения дома и в вашем окружении.

Если состояние человека очень тяжелое, не оставляй его в одиночестве.

Трудную жизненную ситуацию поможет пережить арт-терапия. Если ты до сих пор сомневаешься в ее действенности, можешь прочитать в нашем материале о методике арт-терапии и на что она направлена.

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