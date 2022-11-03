Советы

“Родной человек переживает ПТСР. Как ему помочь, как правильно поддержать?”

Виктория Мельник, редактор сайта 03 ноября 2022, 22:00
ПТСР
Фото: Pexels

Советы

“Почему во время месячных постоянно хочется сладенького?”
Отвечает
Олена Купрюшина
Елена Купрюшина
гинеколог

“Есть ли советы, как питаться осенью, чтобы организм легче перенес межсезонье?”
Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

“Хочу донатить на ВСУ больше, но не могу правильно распланировать свои доходы и расходы. Как это сделать?”
Отвечает
Ольга Мороз
Ольга Мороз
Юрист и финансовый советник iPlan

“Из-за постоянного стресса чувствую сбои нервной системы. Как поддержать себя?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Действительно ли есть продукты, которые снимают стресс? Чем можно его заедать”
Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания
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