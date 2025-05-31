“Как выбрать лубрикант и чего нужно избегать в составе смазки?”

Секс — все еще табуированная для публичного обсуждения тема. Однако это одна из причин, почему многие женщины не полностью понимают свое тело и его потребности. Например, распространен миф, что о возбуждении женщины говорит выделение природной смазки.

Однако ее часто недостаточно для комфортного полового акта. Поэтому рынок интимной продукции предлагает множество вариантов лубрикантов. Как не запутаться в предложениях и на что в составе товара следует обратить внимание?

Как выбрать лубрикант

Следствием неправильно подобранного лубриканта могут стать неприятные симптомы, аллергия, заболевания или большие проблемы.

Проявиться они могут как сразу после использования или через день-два — зуд, жжение, необычные выделения, дискомфорт. Но некоторые компоненты в составе лубрикантов могут негативно влиять на женское здоровье в долгосрочной перспективе.

Перед покупкой интимной продукции следует помнить, что она должна быть совместима с рН влагалища. В норме этот показатель составляет 3,8-4,5. А вот рН некоторых лубрикантов может превышать отметку пяти единиц!

Если рН влагалища повысится, то внутри будут размножаться вредные микроорганизмы, следствием которых становятся бактериальные заболевания, такие как вагинит.

Также при выборе лубриканта обрати внимание, чтобы в составе не было лидокаина или обезболивающих: действие этих веществ может скрыть болевые ощущения во время секса, которых не должно быть.

В составе лубриканта также не должно быть:

масел;

пропиленов (канцерогенные консерванты);

ароматизаторов — если ты склонна к аллергии, беременна, после родов или кормишь грудью.

Какой состав у безопасных лубрикантов

Среди полезных составляющих: гиалуроновая кислота, дающая дополнительное увлажнение, Д-пантенол, заживляющий микротрещинки, молочная кислота, помогающая поддерживать слабокислый pH средства.

Для проникновения или использования интимных игрушек подойдет водный лубрикант с Д-пантенолом. Лубриканты на силиконовой основе созданы для длительного акта или интима в воде, но их не следует использовать с игрушками.

Однако только наличие хорошего лубриканта не может гарантировать оргазм у женщины. Раньше мы рассказывали тебе о распространенных мифах об оргазме у женщин и что поможет их избавиться, читай по ссылке.

Источник: Divoche.media

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