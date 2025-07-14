Взрослые фильмы, близость, согласие: подросткам устраивают бесплатные лекции о сексе

В Киеве подросткам предлагают бесплатно присоединиться к лекциям на темы, которые не всегда являются частью школьной программы: согласие, мастурбация, порно, контрацепция, принятие тела и эмоций.

Серию встреч организует Фонд Елены Пинчук. К участию приглашаются подростки 12-17 лет. Форму регистрации должен заполнить взрослый.

А на самой лекции будут присутствовать только подростки и лектор или лекторша, чтобы подростки чувствовали себя более свободно и комфортно.

Бесплатные лекции по сексуальному образованию

В фонде говорят, что такие лекции — это способ поддержать подростков в период взросления, дать им достоверную информацию о теле, отношениях и безопасности. Именно поэтому организаторы выбрали формат, где можно открыто говорить о важном.

Директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк подчеркивает:

Мы до сих пор либо игнорируем, либо демонизируем сексуальное образование. Но на самом деле современное сексообразование — это лучший способ поддержать ребенка на пути взросления.

— Это о безопасности, согласии, здоровой сексуальности и уважении. И такой честный откровенный разговор — наша ответственность как взрослых, — комментирует Ольга Сердюк.

Что и когда: расписание лекций

Лекции пройдут в пространстве Dialog Hub, на Владимирской, 43. Участие бесплатное.

17 июля, 16:00

Как фильмы для взрослых влияют на наши ожидания от секса, самооценку и представления о близости.

Почему, то что мы видим на экране, не всегда имеет отношение к реальному опыту — и как понять, что подходит именно тебе.

Лектор — Йен, сексолог, медицинский блогер, модель фильмов для взрослых.

Регистрация по ссылке.

31 июля, 16:00

О мастурбации, личных границах и согласии.

Как научиться слушать себя, распознавать собственные желания и уметь четко сказать “нет”, если тебе некомфортно.

Лектор — Анна Галаева, врач, популяризатор сексуального образования.

Регистрация по ссылке.

14 августа, 16:00

Что делать, если кажется, что с твоим телом или эмоциями что-то не так.

Как принимать свое тело и находить способы поддержать себя в непростые периоды.

Лектор — Нонна Телюх, психолог

Регистрация по ссылке.

28 августа, 16:00

О презервативах без мифов.

Как выбрать, как правильно пользоваться и почему это важно — с практическими примерами и ответами на неудобные вопросы.

Лектор — Валентин Бобруйко, социальный работник, эксперт по безопасным отношениям.

Регистрация по ссылке.

