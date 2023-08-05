Почему важно начинать секс-образование с детства и как правильно общаться об интиме с ребенком

Половое воспитание не ограничивается темой использования презервативов, болезней, которые передаются половым путем, и менструацией.

Она имеет большой арсенал важных тем, обсуждение которых становится залогом здоровых отношений в будущем, понимание своих потребностей, знание своих границ и более полной жизни в целом.

Магистр психологии и педагогики высшей школы, психолог-консультант, лектор, аспирант кафедры психологии и педагогики Илия Елисей Касторных рассказал, когда нужно начинать половое воспитание, в каком возрасте начинать половую жизнь и какие главные принципы здоровых отношений.

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Пирожочек, цветочек, прутик: почему надо называть гениталии своими именами с самого детства малыша

Половое воспитание нужно начинать уже тогда, когда ребенок учится говорить. Но с чего начать?

Психолог поделился, что первым этапом должен быть рассказ о половых органах и разнице между мальчиками и девочками. При этом обязательно все называть своими именами.

Не нужно краснеть или находить заменители для слов пенис и вагина. Ведь приучить ребенка к альтернативным названиям половых органов: цветочек, пирожок, прутик и т.д. — самое страшное, что родители могут сделать.

Илия Елисей поделился одной показательной историей, демонстрирующей, как сильно такие заменители могут навредить: одна мама приучила дочь называть вульву — печеньем. Девочку с малых лет насиловал отец.

Однажды она пришла в сад и сказала воспитательнице: мой отец все время хочет мое печенье, а я не хочу ему давать. На что воспитательница ответила, что хорошие девочки всегда делятся. И такие истории совсем не единичны.

На следующий этап полового воспитания можно переходить, когда ребенок начинает взаимодействовать с социумом. В этот период следует проговорить понятие интимности.

Ведь упор на конфиденциальность собственных и чужих интимных мест прежде всего учит ребенка границ. Так, надо научить его не нарушать интимность посторонних, и не позволять нарушать свою.

Потому что никому нельзя касаться интимных мест. Только так взрослые могут предотвратить детский харасмент и изнасилование, — говорит эксперт.

Что такое секс: как доступно общаться с ребенком на тему интимности

У детей возникает немало вопросов, некоторые из них могут заставить краснеть. Так, например, как реагировать на вопрос о сексе?

Психолог говорит, что следует объяснить, что секс — это не только способ рождения детей, но и коммуникация между влюбленными, узнавание друг друга. Так люди исследуют своего партнера. Это может привести к браку, а может быть просто частью близких отношений.

Мастурбация: как поговорить об этом

Когда придет время, родители должны поговорить со своим ребенком о мастурбации. Это вопрос нормального полового созревания, взросления и изучения себя, поэтому его даже нужно поднимать. Но в какой форме?

Мама может обсудить это с дочерью, а папа — с сыном. Важно проговорить тему мастурбации как норму. Это поможет ребенку не слишком этим увлечься, а внедрить как часть взросления и подготовки к половой жизни.

Эксперт отметил, что все предрассудки и запреты оказывают негативное влияние на подростковую психику и самовосприятие в дальнейшей жизни. Так что стыдить детей за это или придумать басни о мохнатых ладонях — почти преступление.

Когда нужно начинать заниматься сексом

Следует рассказать, что первый половой опыт лучше начинать после 18 лет. Ведь с этого возраста физиология и психика становится более устойчивой.

С медицинской точки зрения до 18 лет женский организм слишком хрупок, его легко повредить. В результате можно получить хронические проблемы половой системы и травмы: хронический вагинизм, кандидоз, также есть вероятность принуждения или грубого обращения.

Однако запрещать до 18 лет половые отношения — абсурд. Все, что нужно — привести аргументы и проговорить все возможные сценарии.

Осведомленность позволяет подходить к вопросу осознанно, ведь дети — не дураки, и тоже не хотят себе навредить.

Секс и ответственность: что нужно проговорить

Есть еще ряд вопросов, которые следует обсудить. Так, мальчикам нужно рассказывать о коммуникации с девушками, а также, что с 13 лет следует носить с собой презервативы.

Это не значит, что нужно обязательно заниматься сексом, если ты носишь презервативы. Но это путь к ответственности за здоровье и взрослости.

Также нельзя забывать о теме секса в состоянии алкогольного опьянения. Следует заметить, что это не здорово и не полезно. Что любой акт коммуникации, а секс именно им и есть, должен совершаться сознательно и с согласия обоих участников коммуникации.

Знать об однополых отношениях — не значит испытывать влечение к ним

Многих родителей беспокоит, что осведомленность ребенка о гомосексуализме может привести к тому, что он захочет попробовать. Даже если любопытство когда-нибудь приведет к попытке, это еще ни о чем не свидетельствует.

Биологи уже давно доказали, что гомосексуальность — это физиологическая особенность. Дай своему ребенку пространство, чтобы он мог составить собственное впечатление о своих потребностях и привязанностях.

Давление социума может нанести значительно больше травм и переживаний. Ведь нет ничего хуже, чем скрывать свою природу и быть человеком другого пола, потому что так нужно или принято.

Уметь говорить о своих нуждах и жить своей нормой

Главное — уметь озвучивать свои потребности партнеру и обсуждать, какие ожидания и запросы имеет каждый.

Однако стоит помнить, что сначала люди делят эмоции, интеллектуальные предпочтения, а потом постель. Отношения, построенные на сладострастии, не имеют никакого здорового развития, и часто приводят к созависимости.

А какая ситуация с половым воспитанием в Украине сейчас? Читай результаты исследования о том, скольким подросткам рассказывают о сексе и половом созревании.

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