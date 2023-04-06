Здоров'я та краса

Здогадається сама? Дівчатам-підліткам немає з ким поговорити про жіноче здоров’я: результати дослідження

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 06 Квітня 2023, 13:00
дівчата підлітки
Фото: Pexels

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