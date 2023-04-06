Здогадається сама? Дівчатам-підліткам немає з ким поговорити про жіноче здоров’я: результати дослідження

Тема відсутності належної сексуальної освіти в Україні порушується давно, адже саме це є причиною багатьох ранніх незапланованих вагітностей, нерозуміння свого тіла й бажань, страхів тощо.

Та доки про запровадження повноцінного курсу в школі говорити рано, відповідальність за сексуальну освіту лежить на батьках. Особливо це стосується жіночого здоров’я.

Саме вони мають відкрито говорити про їхнє тіло, фізіологію та чесно розповідати про речі, про які варто знати: питання згоди під час сексу, аборт, вагітність, поєднання материнства й успішного кар’єрного розвитку.

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Натомість дівчата-підлітки не можуть вільно поговорити з батьками про жіноче здоровʼя, а їхнє виховання сповнене стереотипів. Про це свідчать результати дослідження Жінки та стигма від ГО Дівчата за підтримки Українського жіночого фонду.

Дослідження: як дівчатам розповідають про жіноче здоров’я

У дослідженні взяти участь 1000 дівчат віком від 13 до 17 років, а також 1000 мам та 529 працівниць шкіл із різних регіонів України.

Так, до прикладу, якщо інформування про жіноче репродуктивне здоровʼя і відбувається, то ключовий акцент роблять на заборонах та залякуванні.

Сексуальна культура як тема відсутня взагалі: ні про задоволення, ні про насильство у вихованні дівчат переважно не йдеться.

Усе що розповідають — це гігієна, інфекції, які передаються статевим шляхом та наративи, що головна роль дівчини — бути хорошою матірʼю.

Це підтверджує статистика: найчастіше вдома спокійно обговорюють питання фізіології та гігієни, а саме менструацію та менструальну гігієну (84%). Найгірші справи з темою аборту, зокрема екстреного переривання вагітності (11%).

У школах інформування щодо жіночого здоров’я переважно акцентують на захворюваннях, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), ВІЛ/СНІДі, фізіологічних відмінностях, також говорять про насильство. 3 інших тем інформування в школі ще менше, ніж вдома.

Словами через рот: чому дівчатам немає з ким поговорити

Мама — найбільш довірена особа. Звісно у підлітковому віці може бути різне сприйняття батьків, однак підліткам треба дорослий, який зможе поговорити, що з ними відбувається, та як працює їхнє жіноче здоров’я.

За результатами дослідження, більшість дівчат не можуть вільно/спокійно поговорити з мамою про репродуктивне та сексуальне здоровʼя.

Ключова причина цього — ніяковість та відсутність словникового запасу для таких розмов. Однак це двостороння проблема. Батьки часто губляться, коли діти питають їх про інтимні речі.

Для цього потрібна самоосвіта щодо сучасного виховання дочок. На жаль, 59% мам впевнені, що їм достатньо власного досвіду та здорового глузду.

Така цифра спостерігається, оскільки люди вважають, що жіноче здоров’я є досить сталим та інтуїтивно зрозумілим, бо все це природа та рефлекси, кажуть дослідники.

З цієї причини мами не ініціюють обговорень на більшість тем жіночого здоров’я, бо чекають на слушну ситуацію, вважають, що зарано обговорювати такі теми тощо.

Переважно вони застерігають про можливі ризики захворювань та небажаної вагітності. У ситуації ранньої вагітності батьки переважно бачать єдино правильне рішення — народжувати.

Також 64% батьків вважають, що переривання вагітності з високою ймовірністю призведе до безпліддя, 40% говорять, що це гріх, а ще 27%, що аборт може призвести до смерті жінки.

На стереотипах: як виховують сучасних дівчат

Також з’ясувалося, що більшість сучасних підлітків не бачить варіанту поєднання карʼєри та материнства.

Оскільки з раннього дитинства їх вчать шаблонної моделі, як єдиноправильної та єдиноможливої: дівчина має бути хорошою дружиною та мамою, і це її основний ресурс.

Мами частіше, ніж дівчата, вважають обовʼязковим одруження доньок та народження дітей. Натомість рідше, ніж дівчата, досягнення карʼєрного успіху донькою.

Така модель виховання може призвести до таких результатів: прийняття цих наративів чи повне їх відторгнення. Так, відчувається тенденція, що дівчата не приймають вчення системи, а орієнтовані бути гарними спеціалістками у професії.

Понад половина опитаних дівчат вважають, що до народження дітей треба встигнути пожити для себе (60%), побудувати карʼєру (51%), адже потім це буде неможливо. Серед мам прихильниць таких думок дещо менше — 43% та 34% відповідно.

Однак амбіції виявлено в одиничних випадках, коли дівчата мріють бути власницями бізнесу або публічними особами.

Понад половина дівчат (64%) вказали, що не мають прикладу для наслідування, який би імпонував їм щодо побудови карʼєри, досягнення успіху, поєднання материнства та кар’єри.

Раніше розповіли, що відбувається в українській секс-освіті — про табу і забобони навколо “пікантних” тем, які побутують у суспільстві, читай у матеріалі.

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