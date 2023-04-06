Догадается сама? Девушкам-подросткам не с кем поговорить о женском здоровье — результаты исследования

Тема отсутствия должного сексуального образования в Украине поднимается давно, ведь именно это является причиной многих ранних незапланированных беременностей, непонимания своего тела и желаний, страхов и т.д.

Но пока о введении полноценного курса в школе говорить рано, ответственность за сексуальное образование лежит на родителях. Особенно это касается женского здоровья.

Именно родители должны открыто говорить о теле, физиологии и честно рассказывать о вещах, о которых следует знать: вопросы согласия во время секса, аборт, беременность, сочетание материнства и успешного карьерного развития.

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Девушки не могут свободно поговорить с родителями о женском здоровье, а их воспитание полно стереотипов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Женщины и стигма от ОО Девушки при поддержке Украинского женского фонда.

Исследование: как девушкам рассказывают о женском здоровье

В исследовании приняли участие 1000 девушек от 13 до 17 лет, а также 1000 мам и 529 работниц школ из разных регионов Украины.

Так, например, если информирование о женском репродуктивном здоровье и происходит, то ключевой акцент делают на запретах и запугивании.

Сексуальная культура как тема отсутствует вообще: ни об удовольствии, ни о насилии в воспитании девушек в основном речь не идет.

Все что рассказывают — это гигиена, инфекции, которые передаются половым путем и нарративы, что главная роль девушки — быть хорошей матерью.

Это подтверждает статистика: чаще дома спокойно обсуждают вопросы физиологии и гигиены, а именно менструацию и менструальную гигиену (84%). Хуже обстоят дела с темой аборта, в частности — экстренного прерывания беременности (11%).

В школах информирование о женском здоровье преимущественно акцентируют на заболеваниях, передающихся половым путем (ЗППП), ВИЧ/СПИДе, физиологических различиях, также говорят о насилии. Касательно других тем информирования в школе дела еще хуже, чем дома.

Словами через рот: почему девушкам не с кем поговорить

Мама – самое доверенное лицо. Конечно, в подростковом возрасте может быть разное восприятие родителей, однако подросткам нужен взрослый, который сможет поговорить о том, что с ними происходит и как работает их женское здоровье.

По результатам исследования, большинство девушек не могут свободно/спокойно поговорить с мамой о репродуктивном и сексуальном здоровье.

Ключевая причина этого — неловкость и отсутствие словарного запаса для таких разговоров. Однако это двусторонняя проблема. Родители часто теряются, когда дети спрашивают их об интимных вещах.

Для этого необходимо самообразование по теме современного воспитания дочерей. К сожалению, 59% мам уверены, что им достаточно собственного опыта и здравого смысла.

Такая цифра наблюдается, поскольку люди считают, что женское здоровье достаточно устойчиво и интуитивно понятно, потому что все это природа и рефлексы, говорят исследователи.

По этой причине мамы не инициируют обсуждений на большинство тем женского здоровья, потому что ждут правильной ситуации, считают, что рано обсуждать такие темы и т.д.

Преимущественно они предостерегают о возможных рисках заболеваний и нежелательной беременности. В ситуации ранней беременности родители преимущественно видят единственно правильное решение — рожать.

Также 64% родителей считают, что прерывание беременности с высокой вероятностью приведет к бесплодию, 40% говорят, что это грех, а еще 27%, что аборт может привести к смерти женщины.

На стереотипах: как воспитывают современных девушек

Также выяснилось, что большинство современных подростков не видят варианта сочетания карьеры и материнства.

Поскольку с раннего детства их учат шаблонной модели, как единственно правильной и едино возможной: девушка должна быть хорошей женой и мамой, и это ее основной ресурс.

Мамы чаще, чем девушки, считают обязательным бракосочетание дочерей и рождение детей. Реже, чем девушки, достижение карьерного успеха дочерью.

Такая модель воспитания может привести к следующим результатам: принятие этих нарративов или полное их отторжение.

Больше половины опрошенных девушек считают, что до рождения детей нужно успеть пожить для себя (60%), построить карьеру (51%), ведь потом это будет невозможно. Среди мам поклонниц таких мыслей несколько меньше — 43% и 34% соответственно.

Однако амбиции обнаружены в единичных случаях, когда девушки мечтают быть владелицами бизнеса или публичными лицами.

Более половины девушек (64%) указали, что не имеют примера для подражания, который бы импонировал им в отношении построения карьеры, достижения успеха, сочетания материнства и карьеры.

Мы рассказали, что происходит в украинском секс-образовании — о табу и предрассудках вокруг пикантных тем, которые бытуют в обществе, читай в материале.

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