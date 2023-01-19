Подростки, взрослые и пожилые люди. Секс-игрушки для всех возрастов: почему это не тема-табу

В Украине набирает обороты секс-образование. Мы постепенно отходим от советских установок о том, что открыто говорить о сексе, сексуальности, удовольствии и собственном теле — это нечто вульгарное и неприличное.

Сегодня мы коснемся темы исследования собственного тела и удовольствия от подросткового до пожилого возраста и выясним, какую роль в этом играют секс-игрушки.

Помогла разобраться в теме и расскажет все о секс-игрушках сексолог-консультант Виталия Лужная. Также она подсказала, как правильно выбрать игрушку и побороть разные страхи и предубеждения.

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Секс-игрушки для познания своего тела: подростки

Наверняка каждый прогрессивный отец или мама уже внедряют элементы сексуального образования в воспитание своего ребенка.

Но некоторые вопросы все же остаются в воздухе, ведь они настолько щепетильные и личные, что можно только навредить или задеть личные границы. Особенно это касается подростков.

К примеру, какую роль секс-игрушка может сыграть в половом познании тела? Уместно ли родителям дарить ребенку такую игрушку и не навредит ли это? Виталия Лужная ответила на все эти “неудобные” вопросы.

Исследование сексуальности: с какого возраста это нормально

— Разные люди в разном возрасте начинают исследовать свою сексуальность. Для одного человека это исследование будет включать секс-игрушки, а для другого — нет. И обе ситуации нормальные, — утверждает сексолог.

Правильного или точного возраста для начала использования секс-игрушек не существует. Это так же лично, как и сексуальные желания и предпочтения человека.

Главное, чтобы он достиг возраста психоэмоциональной и физической готовности к исследованию собственного тела и сексуальных желаний через игрушки, а также понимал законы и социальные нормы сексуальной активности.

В таком случае секс-игрушка может оказаться вполне уместной.

Ведь во время полового созревания подростки испытывают изменения в своем теле и первые сексуальные желания. Поэтому использование секс-игрушек может быть здоровым и безопасным способом реализации этого, — рассказала Виталия.

Когда уместно приобрести секс-игрушку подростку?

Все мы хотим сделать как можно лучше, но иногда наши действия могут только затронуть личные границы. Потому даже прогрессивным родителям порой нужно остановиться и подумать: зачем я хочу это сделать?

Если речь идет о самовольном подарке секс-игрушки подростку взрослым лицом — это однозначное нет, — отмечает эксперт.

Покупка игрушки подростку по своей инициативе может нарушить его психосексуальное развитие и границы, вызвать чувство стыда и увеличить дистанцию между вами.

Запомни, что решение иметь игрушку и какую именно — сугубо личное и зависит от потребностей и желаний. Это сексуальный опыт и тот момент, в который не стоит вмешиваться, чтобы не торопить события.

Что уместно делать родителям и опекунам, так это вести открытые и честные разговоры со своими детьми о сексе и сексуальности, а также предоставлять правдивую информацию.

Но есть одно исключение из этого правила: если подросток самостоятельно выражает желание получить секс-игрушку, тогда важно подойти к этой теме деликатно и без порицания.

Поощряй подростка открыто говорить о своих желаниях и отвечай на любые вопросы. Может быть полезно предоставить информацию о различных видах секс-игрушек и потенциальных преимуществах и рисках, связанных с их использованием.

Также в такой ситуации желательно поговорить об ответственном использовании и о том, как это делать незаметно и уединённо. Самое важное, чтобы он/она были проинформированы и принимали решение, которое считают нужным.

Секс-игрушки после начала сексуальной жизни: роль в жизни женщин и мужчин

Игрушки можно использовать на разных этапах жизни, независимо от того, начинает ли человек новые сексуальные отношения, стремится оживить существующие, если партнера нет или когда человек испытывает физические изменения вследствие старения.

Они могут быть ценным дополнением к сексуальному репертуару, помогая поддерживать восторг и предотвращая скуку. Вот список того, что еще даст тебе использование игрушек:

Повышение сексуального удовольствия. Улучшение половой функции. Секс-игрушки могут помочь справиться с эректильной дисфункцией и трудностями в достижении оргазма. Снятие стресса и напряжения. Улучшение сексуального общения и интимности. Использование игрушек с партнером может помочь улучшить общение и близость в отношениях. Улучшение сексуальной самооценки и образа тела.

Однако они никак не могут быть самоцелью. Поэтому следует избегать дезадаптивной мастурбации. Такой, которую невозможно перенести в партнерские отношения, предостерегает сексолог.

Например, мастурбация душем может быть дезадаптивной. Привыкнув к такой стимуляции, женщина будет иметь трудности с достижением оргазма в обычном сексе.

Поэтому хорошо использовать именно те игрушки, которые можно интегрировать в партнерский секс или имитирующие похожие ощущения.

— Если у тебя есть конкретный вопрос выбора игрушки, в специализированных магазинах тебя всегда проконсультируют. Не стесняйся задавать странные вопросы, — говорит Виталия.

Женщинам

Для женщин такие секс-игрушки, как вибраторы, это прямая стимуляция клитора, которая может привести к более сильным и более частым оргазмам.

Их также можно использовать для изучения различных типов стимуляции и поиска того, что доставляет наибольшее удовольствие. Иногда, добавляет сексолог, только игрушка — это доступный вариант для 100% успешного секса.

Среди женщин наиболее популярны следующие игрушки:

Вибраторы: это устройства, обеспечивающие стимуляцию клитора, точки G, что приводит к увеличению сексуального удовольствия и оргазма.

Фаллоимитаторы: это игрушки фаллической формы, которые можно использовать для вагинального или анального проникновения.

Шарики Бен Ва, или шарики Кегеля: это маленькие шарики, которые помогают укрепить мышцы тазового дна. Это может привести к улучшению сексуальной функции.

Мужчинам

Мужчинам секс-игрушки, такие как кольца и массажеры, могут усилить эрекцию и ощущения во время секса. Их также можно использовать для изучения различных типов стимуляции и поиска того, что доставляет наибольшее удовольствие.

Для кого-то игрушка станет лучшим вариантом сбросить напряжение самостоятельно, ведь не требует затрат времени на ухаживания и свидания, а также является безопасным и легальным способом снять сексуальное желание.

Наиболее популярными игрушками среди мужчин являются:

Массажеры простаты: они предназначены для стимуляции простаты, что может привести к интенсивному оргазму.

Рукава для мастурбации: это ручные устройства, имитирующие чувство вагинального или анального проникновения.

Помпы для пениса: эти устройства используют всасывание для увеличения притока крови к пенису. Они могут помочь при эректильной дисфункции и улучшить сексуальную активность.

Как выбрать и ухаживать: безопасность превыше всего

Чтобы обеспечить собственную безопасность и минимизировать потенциальный вред для здоровья, важно учитывать следующие факторы при выборе игрушки:

Материал. Выбирай секс-игрушки из безопасных для тела материалов: силикон, стекло или нержавеющая сталь. Избегай пористых материалов: желейная резина или пористый пластик. Они могут содержать бактерии и их трудно чистить. Дизайн. Выбирай игрушки с гладкими краями и удобной формой, чтобы избежать раздражения или травм. Если игрушка предназначена для анального использования, то убедись, что она имеет широкое основание и не потеряется в прямой кишке. Водонепроницаемость. Выбирай водонепроницаемые игрушки или игрушки со съемной крышкой, чтобы облегчить очищение и избежать размножения бактерий. Лубрикант. Используй лубриканты только на водной основе, поскольку другие типы могут повредить материал. Бренд. Выбирай игрушки известных брендов с хорошими отзывами от покупателей, чтобы обеспечить качество и безопасность. Очистка. Правильно очищай свои игрушки перед и после каждого использования. Следуй инструкциям производителя по очистке и убедись, что игрушка полностью высохла, прежде чем хранить ее.

Если же секс-игрушки не используются или не обслуживаются должным образом, они могут причинить вред, например:

раздражение влагалища или анального отверстия;

травмы от использования слишком грубых игрушек или игрушек с острыми краями;

инфекции мочевыводящих путей или вагинальные дрожжевые инфекции, вызванные общими игрушками или их неправильной чисткой;

аллергические реакции или раздражение кожи, вызванные материалом, из которого изготовлено игрушку;

эмоциональный или психологический вред, вызванный принудительным использованием игрушек или способом, мешающим отношениям или повседневной жизни.

Между нами, в постели: покажи свои желания. Игрушки в жизни пары

Кровать и сексуальная жизнь — это место, где свободно можно быть собой, без осуждения и стереотипов выражать все желания.

Сейчас люди только учатся больше говорить о своих чувствах и потребностях. А интимные темы всегда более табуированы и сложные для разговоров.

Иногда именно игрушка может прийти на помощь и показать партнеру то, что ты боишься сказать словами. Кроме того, использование таких девайсов может сблизить пару и улучшить секс.

Однако использовать их следует только по обоюдному согласию, безопасно и с уважением. Партнеры должны общаться и устанавливать общие границы, чтобы всем было комфортно и все были удовлетворены.

Не хочу показаться дилером игрушек, но да, секс-игрушки могут сблизить партнеров и улучшить секс, даря новые ощущения, усиливая интимность и поощряя общение.

Вот перечень того, что может подарить отношениям использование игрушек:

Новые ощущения: разные типы стимуляции могут привести к увлекательным сексуальным впечатлениям для обоих партнеров.

разные типы стимуляции могут привести к увлекательным сексуальным впечатлениям для обоих партнеров. Увеличение интимности: совместное использование секс-игрушек может помочь партнерам почувствовать себя более связанными и близкими друг к другу.

совместное использование секс-игрушек может помочь партнерам почувствовать себя более связанными и близкими друг к другу. Общение: использование секс-игрушек может помочь партнерам более открыто говорить о своих желаниях и ограничениях.

использование секс-игрушек может помочь партнерам более открыто говорить о своих желаниях и ограничениях. Эксперименты: появляется возможность исследовать и экспериментировать, что может помочь парам открыть новые вещи о своем теле и сексуальных предпочтениях.

появляется возможность исследовать и экспериментировать, что может помочь парам открыть новые вещи о своем теле и сексуальных предпочтениях. Разнообразие: разнообразие сексуальной жизни пары может сохранить увлекательность в отношениях и предотвратить скуку.

Важно помнить, что сексуальные предпочтения и потребности у каждого разные, как вкусы на стиль одежды или искусство. И то, что подходит одному человеку, может не подойти другому.

Поэтому откровенный и честный разговор с партнером об использовании секс-игрушек может помочь облегчить любое смущение или дискомфорт. Ведь что нормально для двоих, других не касается.

Секс на расстоянии и игрушки

Сегодня многие пары вынуждены находиться на расстоянии. В таком случае, говорит сексолог, сочетание, мастурбации и секс-игрушек с дистанционным управлением — это хороший вариант сохранения сексуальных отношений в паре.

Вот несколько примеров игрушек на далекое расстояние:

вибраторы, которыми можно дистанционно управлять с помощью приложения на смартфоне; секс-игрушки со встроенными камерами, позволяющими переживать виртуальную реальность.

Однако они не могут полностью воспроизвести физические ощущения от подлинного полового акта. Ведь секс — это не только физические чувства.

Не панацея: стена в постели — это только симптом

Проблемы в сексуальной жизни — это, как правило, только симптом. Здоровый человек не может потерять сексуальное желание полностью.

Половое влечение может усиливаться или ослабляться в разные периоды жизни, ведь это физиологическая потребность. А вот сексуальный интерес, возникающий к конкретному партнеру, — более шаткая вещь.

В 70% случаев собака зарыта где-то в другом месте и решаться будет на другом уровне. Сексуальная жизнь, как лакмусовая бумажка, показывает реальное состояние отношений в паре.

Сексуальный интерес к партнеру начинается с обычного интереса к личности. Так что когда ты теряешь его, это можно толковать как потерю интереса к построению отношений с человеком в целом, ведь это процесс.

Секс-игрушки могут быть полезным дополнением к сексуальному репертуару пары, но они не являются решением глубоких проблем в отношениях.

В таком случае следует большее внимание уделить корню проблемы. В этом поможет общение и близость. Если не выходит справиться самостоятельно, всегда можно обратиться за помощью к сексологу-консультанту.

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Игрушки для людей 50+

После 35 лет сексуальная жизнь только начинает играть красками. Это подтверждает статистика. Следовательно, 70% оргастичности, то есть соотношение количества половых актов к количеству оргазмов, женщины достигают именно в этом возрасте.

Кто-то только в 50 решается рассказать партеру о своих особых желаниях и попробовать что-то новое, потому что дети наконец выросли и живут отдельно.

Секс-игрушки могут стать ценным инструментом для повышения сексуального удовольствия, улучшения сексуальной функции и самооценки, а также повышения сексуальной активности у пожилых людей.

Важно помнить, что секс и сексуальное удовольствие являются естественной и нормальной частью жизни, вне зависимости от возраста.

Поэтому если нет противопоказаний от врача, а есть здоровое желание, то возраст не должен быть препятствием для использования игрушек.

Выбрось мифы из головы и наслаждайся! Или как побороть стыд

Нет ничего постыдного в исследовании своей сексуальности, и вполне нормально пробовать что-то новое в спальне.

Если, несмотря на многочисленные преимущества, ты боишься покупать или использовать секс-игрушки из-за стыда, то сексолог советует использовать следующую технику:

Подумай об источнике стыда и задай себе ряд вопросов:

Есть ли кто-то, кто стоит за установкой о стыде? Следует ли прислушиваться к мнению этого человека? Знаешь ли ты что-нибудь о сексуальном опыте этого человека и как тебе этот пример? Может ли этот страх быть следствием личных представлений или общественной стигмы относительно сексуальности и секс-игрушек?

Найди доказательства того, что пользоваться игрушками нормально. Поговори об этом с друзьями, услышь разные мнения и прими собственное решение, которое будет базироваться только на твоем желании или нежелании.

Подумай о выгодах, которые теряешь, подвергаясь стыду. Для этого можешь прописать плюсы и минусы использования секс-игрушек именно в твоей жизни.

Тестируй. Исследуй различные типы секс-игрушек, их использование и преимущества, чтобы лучше понять и развеять мифы или ложные представления. Начни с лубриканта или вибропули для первого шага.

Покупай анонимно. Многие магазины секс-игрушек дают возможность делать покупки в интернете, что обеспечивает конфиденциальность.

Общайся со своим партнером.

Использование секс-игрушек является нормальным и здоровым способом повысить сексуальное удовольствие и интимные отношения.

Они могут внести разнообразие, увеличить удовольствие и интимность. Многие используют секс-игрушки как способ исследовать свое тело и сексуальные желания, а также улучшать сексуальный опыт.

Несмотря на эти доказанные факты, до сих пор есть те, кто считает, что их используют только недовольные процессом люди. Но разве телефонами пользуются только те, кому нужно позвонить, а десерт заказывает только тот, кто хочет есть?

Миф о том, что секс-игрушки нужны только тем, кто недоволен своим сексуальным опытом, не соответствует действительности, — утверждает Виталия.

Люди любого пола, сексуальной ориентации и уровня удовлетворенности своей сексуальной жизнью пользуются секс-игрушками.

Это личный выбор и способ добавить большее удовольствие в сексуальную жизнь, а не признак недовольства или замены партнера.

Секс — это гораздо больше, чем физические движения. Марк Ливин в своем подкасте Простыми словами рассказал, какой секс делает нас счастливыми, а какой несчастными. Подробности читай в материале.

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