Оральный секс: гид от врача о здоровье, безопасности и удовольствии

В культуре, где секс до сих пор является темой для перешептываний, оральные ласки занимают странное место: их одновременно считают и чем-то греховным, и едва ли не полностью безопасной альтернативой. На самом деле, оба эти представления — лишь мифы, которые мешают строить здоровую и наполненную интимную жизнь.

Время поговорить откровенно. Называть части тела и процессы своими именами — это не вульгарность, а основа безопасности, доверия и настоящей чувственности. Этот гид поможет разобраться как в медицинских рисках, так и в секретах удовольствия, о которых не принято говорить вслух.

Чтобы разобраться в такой деликатной теме, как оральный секс, издание Бережи себе привлекло эксперта — семейного врача Дарью Дмитриевскую.

Фактор здоровья

Самый главный миф, который стоит разрушить: незащищенный оральный секс не является абсолютно безопасным. Теплые и влажные слизистые оболочки — идеальная среда для передачи многих инфекций. Инфекции, передающиеся половым путем: гонорея, хламидиоз, сифилис, герпес, вирус папилломы человека (ВПЧ), гепатиты А, В, Е и даже ВИЧ (хотя риск последнего значительно ниже, он существует).

Еще к списку рисков добавляются и неспецифические инфекции. Кандидоз или стоматит может легко передаваться между гениталиями и ротовой полостью. То же самое касается и распространенных бактерий, таких как стафилококк, которые способны вызвать воспаление при попадании на новую слизистую оболочку.

Отдельно стоит упомянуть о герпесе. Так называемая простуда на губах — это активное проявление вируса, который во время орального секса может легко передаться на гениталии, вызвав генитальный герпес. Поэтому в период обострения от таких ласк лучше воздержаться.

Почему нельзя определить риск на глаз

Ключевая проблема в том, что большинство инфекций могут иметь бессимптомное течение. Человек может годами не знать, что является носителем, и не иметь никаких внешних проявлений.

Особенно часто скрытое течение гонореи, хламидиоза, сифилиса бывает у мужчин, а ВИЧ, гепатиты, ВПЧ вообще почти никогда не имеют никаких внешних проявлений, пока болезнь не разовьется до серьезной стадии. Ранки, царапины или раздражение во рту или на половых органах значительно повышают риск передачи любой инфекции.

Как себя защитить? Три простых правила

Итак, правило номер один для защиты от любых последствий орального секса: регулярно проверяйтесь у врача. Это не что-то из ряда вон выходящее, а нормальная часть заботы о своем теле, актуальная даже для тех, кто находится в моногамных отношениях.

Также стоит говорить с партнерами. Не стесняйтесь спрашивать о последней проверке. Сама реакция человека на такой вопрос может многое о нем сказать. Честность в отношении своего здоровья — это признак уважения и зрелoсти.

Стоит избегать контакта во время обострений. Если у вас есть активный герпес, молочница или другие воспаления — лучше воздержаться и уделить время нежности без риска.

Еще один очень важный факт о ВИЧ. Люди, живущие с ВИЧ, но принимающие антиретровирусную терапию, достигают неопределяемой вирусной нагрузки. Это означает, что они не могут передать вирус другим, в том числе половым путем.

Территория удовольствия: как сделать хорошо

Когда мы разобрались с безопасностью, время перейти к самому интересному. Единственная функция клитора — это сексуальное удовольствие.

И природа позаботилась, чтобы он имел в разы больше нервных окончаний, чем головка пениса. Важно понимать: абсолютно все оргазмы у человека с женской анатомией — клиторальные.

Устаревшее понятие вагинального оргазма давно опровергнуто. Оргазм может быть вызван стимуляцией внешней головки клитора, его внутренних ножек (которые находятся в толще половых губ), или даже сокращением мышц.

Как понять, что нравится партнеру или партнерше

Существует лишь один надежный способ — спросить. Привычка открыто говорить о своих желаниях и предпочтениях — это самый эффективный инструмент для улучшения вашей сексуальной жизни. Молчание и попытки угадать в лучшем случае приводят к неловкости, а в худшем — к тому, что кто-то один заботится лишь о собственном удовольствии.

Не бойтесь говорить: мне нравится вот так, а давай попробуем немного иначе. Направляйте партнера, подсказывайте, делитесь эмоциями. Это создает атмосферу доверия и близости, которая является сильнейшим афродизиаком.

Читайте также в нашем предыдущем материале: все, что стоит знать об анальном сексе, его рисках и правилах безопасности.

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