А что, если что-то пойдет не так? Анальный секс: что это такое, как к нему подготовиться и какие риски возможны

Анальный секс является одной из самых спорных тем в контексте сексуальных отношений. Этот вид интимности имеет глубокие корни в истории человечества и встречается в разных культурах по всему миру. Для одних — это способ выразить свою страсть, доверие и близость. Для других — это табу или предмет критики.

Важно понимать, что анальный секс, как и любая другая форма сексуального взаимодействия, требует взаимного согласия, осведомленности, подготовки и соблюдения правил безопасности. О том, что такое анальный секс, как к нему подготовиться и какие есть риски такого типа интима рассказали в издании Healthline.

Что такое анальный секс

Анальный секс — это форма полового контакта, во время которого происходит стимуляция или проникновение в анус. Заметим, что анальный секс — это не только проникновение пениса. К анальному сексу входят и другие действия, в частности орально-анальный контакт, стимуляция пальцами, фистинг и тому подобное.

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Больно ли во время проникновения

Возможно. Но если использовать достаточно лубриканта и двигаться медленно, все должно быть хорошо. Немного дискомфорта — это норма, при условии, что это твой первый опыт.

Но возбуждение, расслабленность и прелюдии помогут тебе адаптироваться.

Как подготовиться к анальному сексу

Существует несколько советов, которые помогут улучшить анальный секс и сделать его комфортным и безопасным:

подрежь ногти. Неухоженные ногти увеличивают вероятность повреждения тонкой кожи ануса и распространения бактерий;

Неухоженные ногти увеличивают вероятность повреждения тонкой кожи ануса и распространения бактерий; клизма . Обычно мыла и воды будет достаточно для подмывания перед интимом. Но если ты волнуешься из-за возможных “неожиданных ситуаций”, рассмотри возможность использования клизмы. Она помогает глубже очистить прямую кишку;

. Обычно мыла и воды будет достаточно для подмывания перед интимом. Но если ты волнуешься из-за возможных “неожиданных ситуаций”, рассмотри возможность использования клизмы. Она помогает глубже очистить прямую кишку; используй презерватив или другие средства защитны. Использование презерватива для полового члена, языка или других методов защиты существенно снижает риск ИППП;

Важно! Смени контрацептив при переходе от одного вида секса к другому, к примеру, от анального к вагинальному или оральному.

используй лубрикант и часто обновляй его. Для анального секса часто выбирают лубриканты на силиконовой основе из-за их густой консистенции, но лубриканты на водной и водно-силиконовой основах также подходят;

Для анального секса часто выбирают лубриканты на силиконовой основе из-за их густой консистенции, но лубриканты на водной и водно-силиконовой основах также подходят; займи удобную позу. Поза догги-стайл является популярной для анального секса, а легкий доступ способствует комфортному проникновению! Другой популярной позой является обратная миссионерская, хотя классическая миссионерская также подходит;

Поза догги-стайл является популярной для анального секса, а легкий доступ способствует комфортному проникновению! Другой популярной позой является обратная миссионерская, хотя классическая миссионерская также подходит; двигайтесь медленно. Дай себе время для того, чтобы должным образом возбудиться, что поможет расслабить напряженные мышцы;

Дай себе время для того, чтобы должным образом возбудиться, что поможет расслабить напряженные мышцы; тщательно мой все после окончания секса или смены типа интима. Это касается всего, что контактировало с анусом, включая руки, половые органы и секс-игрушки.

Какие риски возможны при проникновении во время анального секса

Анальные трещины

Деликатная кожа ануса более подвержена миниатюрным повреждениям или анальным трещинам. Маленькие, но глубокие трещины могут вызвать сильную боль и кровотечение после анального секса. Обычно анальные трещины заживают самостоятельно в течение нескольких недель.

Инфекции

Хотя любой вид секса без барьерных методов контрацепции, увеличивает риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, но во время анального секса вероятность заболеть немного выше.

Перфорация толстой кишки

Такая проблема на самом деле редко возникает, но все же возможна. Поэтому, если ты чувствуешь сильное или длительное ректальное кровотечение и боли в животе после анального проникновения пенисом, игрушкой или другим предметом — немедленно обратись к врачу.

Ответы на популярные вопросы об анальном сексе

Нормально ли, когда после анального секса есть кровотечение?

И да, и нет. Небольшое количество крови во время первых разов — это нормально. То же самое, если секс был очень активный, или во время интима вы не использовали достаточно лубриканта. Однако, если кровотечение сильное или не прекращается, немедленно обратись к врачу.

Повлияет ли анальный секс на способность ходить в туалет?

Нет, это лишь миф. Анальный секс не повлияет на способность ходить в туалет.

Просто помни: может возникнуть ощущение, что тебе нужно в туалет, сразу после проникновения, но велика вероятность, что “неожиданностей” не произойдет.

Может ли анальный секс привести к оргазму?

Да, анальный секс может вызвать оргазм. Даже если этого не произойдет — интим все равно может быть очень приятным.

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