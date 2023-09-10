А что, если что-то пойдет не так? Анальный секс: что это такое, как к нему подготовиться и какие риски возможны

Анальный секс является одной из самых спорных тем в контексте сексуальных отношений. Этот вид интимности имеет глубокие корни в истории человечества и встречается в разных культурах по всему миру. Для одних — это способ выразить свою страсть, доверие и близость. Для других — это табу или предмет критики.
Важно понимать, что анальный секс, как и любая другая форма сексуального взаимодействия, требует взаимного согласия, осведомленности, подготовки и соблюдения правил безопасности. О том, что такое анальный секс, как к нему подготовиться и какие есть риски такого типа интима рассказали в издании Healthline.
Анальный секс — это форма полового контакта, во время которого происходит стимуляция или проникновение в анус. Заметим, что анальный секс — это не только проникновение пениса. К анальному сексу входят и другие действия, в частности орально-анальный контакт, стимуляция пальцами, фистинг и тому подобное.
Возможно. Но если использовать достаточно лубриканта и двигаться медленно, все должно быть хорошо. Немного дискомфорта — это норма, при условии, что это твой первый опыт.
Но возбуждение, расслабленность и прелюдии помогут тебе адаптироваться.
Существует несколько советов, которые помогут улучшить анальный секс и сделать его комфортным и безопасным:
Фото: Unspalsh
Важно! Смени контрацептив при переходе от одного вида секса к другому, к примеру, от анального к вагинальному или оральному.
Важно! Смени контрацептив при переходе от одного вида секса к другому, к примеру, от анального к вагинальному или оральному.
Деликатная кожа ануса более подвержена миниатюрным повреждениям или анальным трещинам. Маленькие, но глубокие трещины могут вызвать сильную боль и кровотечение после анального секса. Обычно анальные трещины заживают самостоятельно в течение нескольких недель.
Хотя любой вид секса без барьерных методов контрацепции, увеличивает риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, но во время анального секса вероятность заболеть немного выше.
Такая проблема на самом деле редко возникает, но все же возможна. Поэтому, если ты чувствуешь сильное или длительное ректальное кровотечение и боли в животе после анального проникновения пенисом, игрушкой или другим предметом — немедленно обратись к врачу.
И да, и нет. Небольшое количество крови во время первых разов — это нормально. То же самое, если секс был очень активный, или во время интима вы не использовали достаточно лубриканта. Однако, если кровотечение сильное или не прекращается, немедленно обратись к врачу.
Нет, это лишь миф. Анальный секс не повлияет на способность ходить в туалет.
Нет, это лишь миф. Анальный секс не повлияет на способность ходить в туалет.
Просто помни: может возникнуть ощущение, что тебе нужно в туалет, сразу после проникновения, но велика вероятность, что “неожиданностей” не произойдет.
Да, анальный секс может вызвать оргазм. Даже если этого не произойдет — интим все равно может быть очень приятным.
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