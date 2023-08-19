Твои сокровенные желания — это естественно! Что такое сексуальный фетишизм и стоит ли с ним бороться

Сексуальный фетишизм — это непростая и удивительная грань человеческой сексуальности, которая затрагивает тончайшие нити наших желаний, страхов, инстинктов и, конечно, тайн.

Он является предметом многих научных исследований, философских дискуссий и, бесспорно, воспринимается с большим субъективизмом.

Фетиши в сексе могут иметь множество форм, от фокусировки на определенных видах или элементах одежды до неординарных желаний. Сексуальный фетишизм нередко может быть как элемент, добавляющий искру в отношения, так и ключевая деталь в сексуальной идентичности человека.

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Важно отметить, что фетишизм не является болезнью или расстройством — это просто другой способ проявления сексуальной энергии.

В этом разборе ты узнаешь о следующем:

какие бывают сексуальные фетиши;

причина их появления;

стоит ли с ними бороться;

лечение фетишей в сексе.

Какие бывают сексуальные фетиши

На самом деле фетишей в сексе очень много и все перечислить очень сложно. Но мы хотим познакомить тебя с самыми распространенными.

Футфетиш

Это один из наиболее распространенных фетишей, при котором партнер получает сексуальное удовольствие от стоп. Это может включать массаж ног, поцелуи, или даже использование ног как части сексуального акта.

Связывание

Это фетиш, при котором одному лицу нравится быть ограниченным или ограничивать другого с помощью веревок, кандалов, наручников и тому подобное. Связывание может добавлять элемент контроля и подчинения во время секса.

Ролевые игры

Здесь участники придумывают сценарии и выполняют определенные роли как актеры. Это может быть что-то несложное, как, например, игры в полицейского и преступника, или же более комплексные сценарии. Главное — придерживаться согласия и обсудить границы до начала игры.

В этом случае также важно обсудить стоп слово, которое будет означать, что все нужно прекратить прямо сейчас.

Доминирование и подчинение

Здесь главная идея заключается в контроле одного человека над другим. Один партнер (доминант) контролирует, тогда как другой партнер (сабмиссив) подчиняется. Кстати, такой тип фетиша приобрел особую популярность в обществе после выхода киноленты 50 оттенков серого.

БДСМ

Вообще, БДСМ — это аббревиатура, которая объединяет:

B&D — bondage and discipline — связывание и дисциплина;

D&S — domination and submission — доминирование и подчинение;

S&M — sadism and masochism — садизм, когда лицу нравится причинять боль, а мазохизм — когда лицу нравится испытывать боль.

БДСМ может включать в себя широкий спектр действий: от легкой эротической игры до более жестких вариантов.

Волосы

Это сексуальный фетиш, при котором человеку нравится фокусироваться на волосах. Это может быть пристрастие к длинным волосам или определенным прическам, или же удовольствие от ощущения волос на определенных частях тела.

Фетиш нижнего белья

Несмотря на то, что нижнее белье является широко признанным символом сексуальности, для некоторых людей оно может стать сексуальным фетишем. К такому типу фетиша относятся различные типы и стили нижнего белья.

Вуайеризм

Это тип фетиша в сексе, когда человек получает удовольствие от наблюдения за другими людьми, которые занимаются сексом, раздеваются, являются частично или полностью голыми.

О вуайеризме не говорят часто, но на самом деле существует немало людей, практикующих этот сексуальный фетиш.

Фетиш обуви

Еще один фетиш, о котором часто можно услышать. Для некоторых людей, обувь может иметь особое сексуальное значение и добавлять сильного возбуждения во время полового акта. Фетиш обуви чаще характерен мужчинам, любящим различные типы обуви, в которую обуты женщины. К примеру, туфли на высоком каблуке, сексуальные сапоги и тому подобное.

Фетиши в сексе: откуда появились

Как рассказывают в издании VeryWellMind, тема появления сексуальных фетишей точно не исследована. Однако есть перечень теорий, которые выражают догадки появления этого явления.

Первым, кто использовал термин фетиш в эротическом смысле был французский психолог Альфред Бине в 1887 году. В конце XIX века считали, что сексуальные фетиши появлялись и закреплялись за человеком через возбуждающий опыт с тем или иным объектом еще в детстве.

Также по мнению исследователей наличие сексуальных фетишей более присуще мужчинам, что может свидетельствовать о наличии уникальных факторов относительно биологических различий между мужчинами и женщинами.

Но сейчас отмечают, что сексуальные фетиши не исследованы полностью, и поэтому еще рано говорить о том, как они возникают, у какого пола они возникают чаще, и как они влияют на поведение.

Кажется, у меня есть фетиш. Стоит ли с ним бороться?

Появление сексуальных фетишей — это сложное явление, и точных ответов на вопрос об их происхождении нет.

Стоит помнить, что фетиш не равен расстройству, если он не несет негативного влияния на твою повседневную жизнь.

Например, если мужчина возбуждается только при условии, что на жене есть определенный элемент одежды или обуви — это проблема, объясняет психиатр, профессор в Медицинском колледже Вейл Корнелл Кеннет Розенберг.

Если же одежда является лишь дополнением, то в наличии фетиша нет ничего плохого.

Но есть определенные критерии, признанные в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам, которые могут указывать, что фетиш переходит в классификацию расстройств.

В частности, речь идет о трех критериях.

Первый критерий. В течение последних шести месяцев ты испытывал(-а) сексуальные влечения, которые были сосредоточены не на половой части тела или на неодушевленном предмете.

Второй критерий. Твои фантазии, желания или поведение вызвали тебе значительный дискомфорт или ухудшили твою способность заниматься рутинными задачами.

Третий критерий. Желание одеться в одежду противоположного пола или устройства для сексуальной стимуляции, например, вибратор — не считаются как фетиши.

Лечение сексуальных фетишей

Как мы уже ранее объяснили — фетиши в сексе являются нормой. Но до момента, пока они не мешают твоей повседневной жизни и изменения в сексуальных влечениях. В таких случаях лечение действительно необходимо. Сейчас специалисты используют несколько методов:

Когнитивно-поведенческую терапию. Во время лечения применяют терапию отвращения, восстановление организма и скрытое кондиционирование;

Во время лечения применяют терапию отвращения, восстановление организма и скрытое кондиционирование; Психодинамическую терапию. Некоторые фетиши могут появляться у нас еще в детстве, и в таком случае специалист использует такое лечение для работы с бессознательным;

Некоторые фетиши могут появляться у нас еще в детстве, и в таком случае специалист использует такое лечение для работы с бессознательным; Лекарства.

Ранее мы рассказывали о секс-игрушках: почему это табуированная тема и какую роль они играют в исследовании собственного тела.

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