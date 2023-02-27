Каждый день или несколько раз в неделю? Сколько нужно заниматься сексом для здоровья

С момента зарождения человечества наш вид существенно эволюционировал. При этом природа и инстинкты по-прежнему управляют нашими желаниями и действиями.

Что представители первых людей, что современные Homo Sapiens — все тяготеют к сексу. За 2,5 млн лет практики человечество в совершенстве изучило биомеханику и предназначение этого процесса.

Мы понимаем, как получить удовольствие и какие последствия могут быть при отсутствии контрацепции. Но, несмотря на всеобщую осведомленность, половой акт остается чем-то интимным, иногда сакральным и таинственным.

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Конечно, секс давно не тема табу, но мифов, легенд, предубеждений и стыда вокруг него еще много. К примеру, один из самых распространенных мифов, что секс влияет на здоровье. Ты не раз мог(-ла) слышать от “опытных” и “просветленных”, как все в тебе функционирует только благодаря сексу:

“Начнешь заниматься сексом — пройдут высыпания”, “Нет настроения? Проблемы со здоровьем, сном, питанием? Видимо, давно не было секса” и т.д.

Но как все на самом деле? Как здоровье мужчин и женщин зависит от количества, качества и частоты полового акта и как партнерам, имеющим разные сексуальные аппетиты, наладить половую жизнь?

Все эти вопросы раскрыли наши эксперты: сексолог-консультант Виталия Лужная, гинеколог и эндокринолог Татьяна Осауленко и андролог Антон Глебов.

Как секс влияет на здоровье мужчины и женщины

Мы бы не любили секс так сильно, если бы у него была только практическая функция размножения. Природа придумала хитрость, чтобы поощрить делать себе подобных. Участник процесса получает вознаграждение — оргазм.

Этот волшебный допинг превращает половой акт в наркотик, заставляя нас хотеть еще и еще. Для кого-то оргазм постоянный гость, а для кого-то это что-то, что трудно получить, легко потерять и невозможно забыть. Однако именно он больше всего влияет на наше здоровье.

Гормоны

Дело в том, что во время оргазма как у мужчин, так и женщин выделяются различные гормоны, которые влияют на настроение, самочувствие и весь организм в целом.

У женщин происходит выброс эстрогена, прогестерона и окситоцина, а также эндорфинов, усиливающих удовольствие.

Недостаток эстрогена и прогестерона может привести к изменению либидо, вагинальной сухости и трудности в достижении оргазма, — рассказывает сексолог.

У мужчин во время оргазма происходит выброс тестостерона, окситоцина и пролактина, а также эндорфинов. Недостаток тестостерона может привести к снижению либидо, эректильной дисфункции и трудностям с достижением оргазма.

Андролог добавил, что из-за недостатка тестостерона мужчина может впасть в депрессию, чувствовать себя подавленным и без сил. Будет сложнее бороться с уровнем стресса, появятся проблемы со сном, повысится ломкость костей.

Недостаток окситоцина у обоих партнеров может снизить чувство привязанности во время сексуальной активности.

Но многие имитируют оргазм. Казалось бы, нет оргазма и гормонального всплеска — нет пользы или вреда. Но это не совсем так, имитация влияет на нас как психологически, так и физиологически.

Имитация оргазма ведет к недовольству, недостатку общения в сексуальных отношениях, а также к недоверию и разочарованию в партнере, — предостерегает сексолог.

Длительное имитирование оргазма может усложнить достижение подлинного в будущем. Так что секс, в котором один из партнеров имитирует оргазм, будет менее полезен, нежели его отсутствие.

Физиология

Но на наше здоровье влияют не только гормоны. В частности, секс способен повлиять и на другие процессы в организме: физиологические и психоэмоциональные.

Так, секс необходим для мужского здоровья, потому что кроме удовольствия, повышения настроения и эмоционального тонуса это отличное средство профилактики застойных процессов в предстательной железе.

Простыми словами — профилактика простатита, аденомы простаты и других урологических заболеваний, — говорит Антон Глебов.

Можно также сказать, что секс — это физическая нагрузка. Интенсивная и эффективная тренировка сердечно-сосудистой системы.

— Если говорить о женщинах, то чисто физическое взаимодействие в виде пенетрации не несет в себе ничего, — говорит гинеколог.

Это миф, что физиологический процесс имеет большое влияние на общее состояние организма женщины. Татьяна Осауленко утверждает, что на организм влияет скорее биологическая и психологическая сторона полового акта.

Биологическая — это выплеск гормонов, влияющих на расслабление, удовлетворение и уменьшение стресса. Психологическая — эмоциональное удовлетворение, чувство близости с партнером.

Чрезмерно или недостаточно: какая норма секса для мужчин и женщин

Хотеть секса — нормально. Вопрос в том, в каком количестве это норма. Мы разобрали, есть ли такая норма секса для мужчин и женщин и как повлияет на организм его избыточное или недостаточное количество.

Норма секса

Андролог Антон Глебов упомянул об общей рекомендации количества секса — дважды в неделю. Но отметил, что цифра должна быть комфортной для обоих партнеров.

— На самом же деле нет конкретной частоты сексуальной активности или сексуальной нормы, которая универсально рекомендовалась бы для хорошего здоровья каждого из нас. Ведь индивидуальные показатели и обстоятельства могут сильно отличаться и влиять на это, — утверждает Виталия Лужная.

Что рекомендуют врачи — не опираться на количественные рекорды подруг, интернет-статистику или порнофильмы.

Вместо этого существует понятие партнерская сексуальная норма. Она уже неотъемлемая часть сексуального здоровья, — рассказывает секс-консультант.

Партнерская норма изменяется в зависимости от того, какой этап проживает пара: начало отношений, брак, беременность, появление детей, кризисные ситуации или даже свободные отношения.

Учитывая конкретный период жизни и половую конституцию каждого партнера, пара будет выбирать свое оптимальное количество секса, необходимое для хорошего физического, психического и социального функционирования.

Половая конституция неизменна на протяжении жизни — это то, что заложено природой. Определяется как количественная оценка необходимого количества полового контакта для сексуального здоровья, основанного на физиологических особенностях.

Так что партнерская норма в идеальном мире — это сексуальная гармония, умение адаптировать свое сексуальное поведение под поведение партнера.

Но мы живем в неидеальном мире. Очень часто потребности партнеров не совпадают. Тогда для половой конституции одного партнера может быть слишком много секса, а для другого — недостаточно. Как такое положение вещей влияет на здоровье, рассказали врачи.

Слишком много или недостаточно, что хуже?

Почему-то, когда речь идет о чрезмерном количестве секса, подозрение об увеличенном либидо или естественной потребности падает обычно на мужчину. Однако многовато и слишком мало секса может оказаться для кого-либо из пары.

Думать, что мужчины чаще думают о сексе и желают больше половых контактов, — это стереотип, — утверждает Антон Глебов.

— Есть мужчины, которым редко хочется заниматься сексом. Есть женщины, которым секс нужен больше, чем представителям противоположного пола.

Врач-андролог отметил, что если у мужчин исчезает тяга к сексу в возрасте до 60 лет, то это признак патологии и повод обратиться к урологу за консультацией и диагностикой.

Если же желание заниматься сексом постоянное, то стоит задавать дополнительные вопросы и определить, из-за чего вызвана такая избыточность, — говорит Виталия Лужная.

В корне лежит сексуальная зависимость, давление партнера или бегство от чувств, разговоров и реальности отношений. Это касается злоупотребляющих просмотром порно и/или мастурбацией.

Возможно ли, что количество секса больше необходимого только для одного из партнеров?

Влияние на здоровье мужчин и женщин

Результаты вариантов “слишком мало” и “слишком много” секса будут работать в двух кардинально противоположных направлениях. Однако ничего хорошего не будет ни от одного, утверждает андролог.

Полное отсутсвие секса не присуще мужчинам, поэтому я рекомендую воздержаться от воздержания.

В общем, добавляет врач, меньшее количество секса обусловлено болезнями или возрастом. Если ты ощущаешь определенные изменения или беспокойство, следует обратиться к специалисту.

Насыщенная сексуальная жизнь может стать поводом для инфекций или заболеваний, передающимся половым путем, патологиям и травмам: разрыв уздечки, перелом полового члена и т.д.

Так что лучший вариант — выбрать комфортное для себя количество безопасного секса и заниматься им исключительно с желанием и удовольствием, а не делать попыток войти в книгу Гиннеса.

Что касается женщин, то физически воздержание от секса не несет никакой угрозы здоровью, больше влияет на психологический аспект.

Все зависит от того, устраивает женщину отсутствие партнера и физической близости или нет. Когда ей все подходит, нет никаких причин волноваться — это не скажется на здоровье, — отмечает гинеколог.

Если же из-за отсутствия половой жизни женщина находится в напряжении, накопилось много нереализованной сексуальной энергии, то она будет в стрессе. Именно кортизол повлияет на ухудшение здоровья.

Чрезмерное количество секса может повлиять на женщину так же, как и на мужчину. При отсутствии устойчивого партнера и контрацепции здоровью могут угрожать болезни и инфекции, передающиеся половым путем.

Также нельзя обходить и психофизические последствия для обоих партнеров, добавляет сексолог. Возможны определенные последствия, вплоть до негативного влияния на повседневную жизнь и отношения:

физическое истощение или усталость; эмоциональное истощение или выгорание; снижение интереса или желание к сексу; рост рискованного сексуального поведения; проблемы в отношениях или конфликты; негативное влияние на работу или ежедневные обязанности.

Как правило, здоровое сексуальное поведение предполагает уважение, общение и согласие между партнерами, — заключает Виталия.

Количество или качество: что на самом деле имеет влияние

Все-таки уважение и согласие являются ключевыми для здоровых сексуальных отношений, а не количество секса. Ведь секс как наказание, по несогласию, по силе, по нежеланию — тоже секс, но пользу он точно не приносит.

На здоровье влияет не количество, а качество секса, утверждает консультант. Таким образом, половой контакт раз в неделю, который партнеры оценивают как 9 из 10, значительно лучше, чем секс каждый день на 3 из 10.

Вопросами для оценки могут быть:

Получили ли физическую разрядку оба партнера?

Какое эмоциональное состояние после полового акта?

Достигли ли партнеры оргазма?

Испытывали ли партнеры физический дискомфорт?

Испытывали ли психологическое давление или дискомфорт во время секса?

Какие желания возникают после полового акта?

Реализовали ли сексуальные желания партнеров во время контакта?

Разная потребность в сексе: почему возникает и что делать

Когда мы говорим о разной для партнеров количественной потребности в сексе, то имеем в виду концепцию половой конституции, объясняет эксперт.

Существует деление на сильную, среднюю и слабую половые конституции. Обычно их проявление зависит от выраженности определенных черт или свойств, таких как энергичность, чувствительность и т.д., а не от векторных величин — сколько и кому нужно.

Но даже людям в одинаковой категории половой конституции количество половых актов, необходимое для хорошего самочувствия, разное.

Для кого-то это раз в неделю, для кого-то раз в три дня, и оба будут принадлежать к средней половой конституции, — рассказывает Виталия Лужная.

Обычно проблемы возникают в паре с комбинацией слабо-сильной конституции. После периода начала отношений, когда оба выйдут на свои средние показатели, пара будет играть в догонялки.

Партнер со слабой конституцией будет “убегать”, искать оправдания, отговорки, испытывать давление. В то время партнер с сильной будет “догонять” и чувствовать себя ненужным. А из-за недополучения нужного количества внимания, будет постепенно терять привязанность.

Поэтому, если в паре оказались разные сексуальные аппетиты, можно применить некоторые стратегии, которые могут помочь найти компромисс. Такими методами поделилась секс-консультант Виталия Лужная.

Встретимся посередине: советы парам с разными секс-аппетитами

Откровенное и честное общение. Обсуждайте свои желания, пределы и ожидания с партнером без осуждения.

Либидо и пристрастия со временем и разными ситуациями меняется, поэтому хорошо время от времени возвращаться к вопросам сексуальных фантазий и количества секса, — посоветовала сексолог.

Компромисс. Найдите путь, который позволит встретиться посередине. Этого можно добиться, регулируя частоту или тип сексуальной активности или находя другие способы физической и эмоциональной связи.

Найдите путь, который позволит встретиться посередине. Этого можно добиться, регулируя частоту или тип сексуальной активности или находя другие способы физической и эмоциональной связи. Договориться, что делать с избытком и недостатком. Компромисс одному увеличит, а другому снизит количество секса, и эту нехватку захочется дополнить, например, мастурбацией.

Партнеры должны принимать это без осуждений, понимая желание самоудовлетворения как безопасный выход.

Поддержка специалиста. Подумайте о том, чтобы обратиться к секс-терапевту или консультанту, который поможет разобраться в сексуальных проблемах и разработать план дальнейших действий.

Ведь иногда уменьшённое либидо — это не признак конституции или болезни. Часто желание уменьшается из-за общих проблем в отношениях между влюбленными.

Приоритет для интимности. Секс — это лишь один аспект интимности. Есть много других способов наладить физическую и эмоциональную связь с партнером. Например, объятия, держание за руки или качественное времяпрепровождение.

Все отношения разные, и то, что подходит одной паре, может не подойти другой. Главное — отнестись к проблеме с эмпатией, уважением и готовностью работать вместе, чтобы найти решение, отвечающее потребностям обоих.

Виталия Лжуная добавила, что это абсолютная норма, когда желания партнеров не совпадают каждый день. Ведь секс прежде всего — партнерское взаимодействие, которое начинается с договоренности и согласия. А количество секса — вовсе не показатель, к которому следует стремиться.

— Ваша партнерская норма касается только вас двоих, и когда оба довольны, вот тогда секс — это о здоровье.

Чтобы понимать, что доставляет тебе удовольствие, следует исследовать собственную сексуальность. В этом помогут секс-игрушки. Мы рассказали, с какого и до какого возраста их можно использовать и как секс-игрушки влияют на жизнь в паре.

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