Каждый день или несколько раз в неделю? Сколько нужно заниматься сексом для здоровья

С момента зарождения человечества наш вид существенно эволюционировал. При этом природа и инстинкты по-прежнему управляют нашими желаниями и действиями.
Что представители первых людей, что современные Homo Sapiens — все тяготеют к сексу. За 2,5 млн лет практики человечество в совершенстве изучило биомеханику и предназначение этого процесса.
Мы понимаем, как получить удовольствие и какие последствия могут быть при отсутствии контрацепции. Но, несмотря на всеобщую осведомленность, половой акт остается чем-то интимным, иногда сакральным и таинственным.
Конечно, секс давно не тема табу, но мифов, легенд, предубеждений и стыда вокруг него еще много. К примеру, один из самых распространенных мифов, что секс влияет на здоровье. Ты не раз мог(-ла) слышать от “опытных” и “просветленных”, как все в тебе функционирует только благодаря сексу:
“Начнешь заниматься сексом — пройдут высыпания”, “Нет настроения? Проблемы со здоровьем, сном, питанием? Видимо, давно не было секса” и т.д.
Но как все на самом деле? Как здоровье мужчин и женщин зависит от количества, качества и частоты полового акта и как партнерам, имеющим разные сексуальные аппетиты, наладить половую жизнь?
Все эти вопросы раскрыли наши эксперты: сексолог-консультант Виталия Лужная, гинеколог и эндокринолог Татьяна Осауленко и андролог Антон Глебов.
Мы бы не любили секс так сильно, если бы у него была только практическая функция размножения. Природа придумала хитрость, чтобы поощрить делать себе подобных. Участник процесса получает вознаграждение — оргазм.
Этот волшебный допинг превращает половой акт в наркотик, заставляя нас хотеть еще и еще. Для кого-то оргазм постоянный гость, а для кого-то это что-то, что трудно получить, легко потерять и невозможно забыть. Однако именно он больше всего влияет на наше здоровье.
Дело в том, что во время оргазма как у мужчин, так и женщин выделяются различные гормоны, которые влияют на настроение, самочувствие и весь организм в целом.
У женщин происходит выброс эстрогена, прогестерона и окситоцина, а также эндорфинов, усиливающих удовольствие.
Недостаток эстрогена и прогестерона может привести к изменению либидо, вагинальной сухости и трудности в достижении оргазма, — рассказывает сексолог.
Недостаток эстрогена и прогестерона может привести к изменению либидо, вагинальной сухости и трудности в достижении оргазма, — рассказывает сексолог.
У мужчин во время оргазма происходит выброс тестостерона, окситоцина и пролактина, а также эндорфинов. Недостаток тестостерона может привести к снижению либидо, эректильной дисфункции и трудностям с достижением оргазма.
Андролог добавил, что из-за недостатка тестостерона мужчина может впасть в депрессию, чувствовать себя подавленным и без сил. Будет сложнее бороться с уровнем стресса, появятся проблемы со сном, повысится ломкость костей.
Недостаток окситоцина у обоих партнеров может снизить чувство привязанности во время сексуальной активности.
Но многие имитируют оргазм. Казалось бы, нет оргазма и гормонального всплеска — нет пользы или вреда. Но это не совсем так, имитация влияет на нас как психологически, так и физиологически.
Имитация оргазма ведет к недовольству, недостатку общения в сексуальных отношениях, а также к недоверию и разочарованию в партнере, — предостерегает сексолог.
Имитация оргазма ведет к недовольству, недостатку общения в сексуальных отношениях, а также к недоверию и разочарованию в партнере, — предостерегает сексолог.
Длительное имитирование оргазма может усложнить достижение подлинного в будущем. Так что секс, в котором один из партнеров имитирует оргазм, будет менее полезен, нежели его отсутствие.
Но на наше здоровье влияют не только гормоны. В частности, секс способен повлиять и на другие процессы в организме: физиологические и психоэмоциональные.
Так, секс необходим для мужского здоровья, потому что кроме удовольствия, повышения настроения и эмоционального тонуса это отличное средство профилактики застойных процессов в предстательной железе.
Простыми словами — профилактика простатита, аденомы простаты и других урологических заболеваний, — говорит Антон Глебов.
Простыми словами — профилактика простатита, аденомы простаты и других урологических заболеваний, — говорит Антон Глебов.
Можно также сказать, что секс — это физическая нагрузка. Интенсивная и эффективная тренировка сердечно-сосудистой системы.
— Если говорить о женщинах, то чисто физическое взаимодействие в виде пенетрации не несет в себе ничего, — говорит гинеколог.
Это миф, что физиологический процесс имеет большое влияние на общее состояние организма женщины. Татьяна Осауленко утверждает, что на организм влияет скорее биологическая и психологическая сторона полового акта.
Биологическая — это выплеск гормонов, влияющих на расслабление, удовлетворение и уменьшение стресса. Психологическая — эмоциональное удовлетворение, чувство близости с партнером.
Биологическая — это выплеск гормонов, влияющих на расслабление, удовлетворение и уменьшение стресса. Психологическая — эмоциональное удовлетворение, чувство близости с партнером.
Хотеть секса — нормально. Вопрос в том, в каком количестве это норма. Мы разобрали, есть ли такая норма секса для мужчин и женщин и как повлияет на организм его избыточное или недостаточное количество.
Андролог Антон Глебов упомянул об общей рекомендации количества секса — дважды в неделю. Но отметил, что цифра должна быть комфортной для обоих партнеров.
— На самом же деле нет конкретной частоты сексуальной активности или сексуальной нормы, которая универсально рекомендовалась бы для хорошего здоровья каждого из нас. Ведь индивидуальные показатели и обстоятельства могут сильно отличаться и влиять на это, — утверждает Виталия Лужная.
Что рекомендуют врачи — не опираться на количественные рекорды подруг, интернет-статистику или порнофильмы.
Вместо этого существует понятие партнерская сексуальная норма. Она уже неотъемлемая часть сексуального здоровья, — рассказывает секс-консультант.
Вместо этого существует понятие партнерская сексуальная норма. Она уже неотъемлемая часть сексуального здоровья, — рассказывает секс-консультант.
Партнерская норма изменяется в зависимости от того, какой этап проживает пара: начало отношений, брак, беременность, появление детей, кризисные ситуации или даже свободные отношения.
Учитывая конкретный период жизни и половую конституцию каждого партнера, пара будет выбирать свое оптимальное количество секса, необходимое для хорошего физического, психического и социального функционирования.
Половая конституция неизменна на протяжении жизни — это то, что заложено природой. Определяется как количественная оценка необходимого количества полового контакта для сексуального здоровья, основанного на физиологических особенностях.
Так что партнерская норма в идеальном мире — это сексуальная гармония, умение адаптировать свое сексуальное поведение под поведение партнера.
Так что партнерская норма в идеальном мире — это сексуальная гармония, умение адаптировать свое сексуальное поведение под поведение партнера.
Но мы живем в неидеальном мире. Очень часто потребности партнеров не совпадают. Тогда для половой конституции одного партнера может быть слишком много секса, а для другого — недостаточно. Как такое положение вещей влияет на здоровье, рассказали врачи.
Почему-то, когда речь идет о чрезмерном количестве секса, подозрение об увеличенном либидо или естественной потребности падает обычно на мужчину. Однако многовато и слишком мало секса может оказаться для кого-либо из пары.
Думать, что мужчины чаще думают о сексе и желают больше половых контактов, — это стереотип, — утверждает Антон Глебов.
Думать, что мужчины чаще думают о сексе и желают больше половых контактов, — это стереотип, — утверждает Антон Глебов.
— Есть мужчины, которым редко хочется заниматься сексом. Есть женщины, которым секс нужен больше, чем представителям противоположного пола.
Врач-андролог отметил, что если у мужчин исчезает тяга к сексу в возрасте до 60 лет, то это признак патологии и повод обратиться к урологу за консультацией и диагностикой.
Если же желание заниматься сексом постоянное, то стоит задавать дополнительные вопросы и определить, из-за чего вызвана такая избыточность, — говорит Виталия Лужная.
Результаты вариантов “слишком мало” и “слишком много” секса будут работать в двух кардинально противоположных направлениях. Однако ничего хорошего не будет ни от одного, утверждает андролог.
Полное отсутсвие секса не присуще мужчинам, поэтому я рекомендую воздержаться от воздержания.
Полное отсутсвие секса не присуще мужчинам, поэтому я рекомендую воздержаться от воздержания.
В общем, добавляет врач, меньшее количество секса обусловлено болезнями или возрастом. Если ты ощущаешь определенные изменения или беспокойство, следует обратиться к специалисту.
Насыщенная сексуальная жизнь может стать поводом для инфекций или заболеваний, передающимся половым путем, патологиям и травмам: разрыв уздечки, перелом полового члена и т.д.
Так что лучший вариант — выбрать комфортное для себя количество безопасного секса и заниматься им исключительно с желанием и удовольствием, а не делать попыток войти в книгу Гиннеса.
Что касается женщин, то физически воздержание от секса не несет никакой угрозы здоровью, больше влияет на психологический аспект.
Все зависит от того, устраивает женщину отсутствие партнера и физической близости или нет. Когда ей все подходит, нет никаких причин волноваться — это не скажется на здоровье, — отмечает гинеколог.
Если же из-за отсутствия половой жизни женщина находится в напряжении, накопилось много нереализованной сексуальной энергии, то она будет в стрессе. Именно кортизол повлияет на ухудшение здоровья.
Если же из-за отсутствия половой жизни женщина находится в напряжении, накопилось много нереализованной сексуальной энергии, то она будет в стрессе. Именно кортизол повлияет на ухудшение здоровья.
Чрезмерное количество секса может повлиять на женщину так же, как и на мужчину. При отсутствии устойчивого партнера и контрацепции здоровью могут угрожать болезни и инфекции, передающиеся половым путем.
Также нельзя обходить и психофизические последствия для обоих партнеров, добавляет сексолог. Возможны определенные последствия, вплоть до негативного влияния на повседневную жизнь и отношения:
Как правило, здоровое сексуальное поведение предполагает уважение, общение и согласие между партнерами, — заключает Виталия.
Все-таки уважение и согласие являются ключевыми для здоровых сексуальных отношений, а не количество секса. Ведь секс как наказание, по несогласию, по силе, по нежеланию — тоже секс, но пользу он точно не приносит.
На здоровье влияет не количество, а качество секса, утверждает консультант. Таким образом, половой контакт раз в неделю, который партнеры оценивают как 9 из 10, значительно лучше, чем секс каждый день на 3 из 10.
Вопросами для оценки могут быть:
Когда мы говорим о разной для партнеров количественной потребности в сексе, то имеем в виду концепцию половой конституции, объясняет эксперт.
Существует деление на сильную, среднюю и слабую половые конституции. Обычно их проявление зависит от выраженности определенных черт или свойств, таких как энергичность, чувствительность и т.д., а не от векторных величин — сколько и кому нужно.
Но даже людям в одинаковой категории половой конституции количество половых актов, необходимое для хорошего самочувствия, разное.
Для кого-то это раз в неделю, для кого-то раз в три дня, и оба будут принадлежать к средней половой конституции, — рассказывает Виталия Лужная.
Для кого-то это раз в неделю, для кого-то раз в три дня, и оба будут принадлежать к средней половой конституции, — рассказывает Виталия Лужная.
Обычно проблемы возникают в паре с комбинацией слабо-сильной конституции. После периода начала отношений, когда оба выйдут на свои средние показатели, пара будет играть в догонялки.
Партнер со слабой конституцией будет “убегать”, искать оправдания, отговорки, испытывать давление. В то время партнер с сильной будет “догонять” и чувствовать себя ненужным. А из-за недополучения нужного количества внимания, будет постепенно терять привязанность.
Поэтому, если в паре оказались разные сексуальные аппетиты, можно применить некоторые стратегии, которые могут помочь найти компромисс. Такими методами поделилась секс-консультант Виталия Лужная.
Либидо и пристрастия со временем и разными ситуациями меняется, поэтому хорошо время от времени возвращаться к вопросам сексуальных фантазий и количества секса, — посоветовала сексолог.
Партнеры должны принимать это без осуждений, понимая желание самоудовлетворения как безопасный выход.
Ведь иногда уменьшённое либидо — это не признак конституции или болезни. Часто желание уменьшается из-за общих проблем в отношениях между влюбленными.
Все отношения разные, и то, что подходит одной паре, может не подойти другой. Главное — отнестись к проблеме с эмпатией, уважением и готовностью работать вместе, чтобы найти решение, отвечающее потребностям обоих.
Виталия Лжуная добавила, что это абсолютная норма, когда желания партнеров не совпадают каждый день. Ведь секс прежде всего — партнерское взаимодействие, которое начинается с договоренности и согласия. А количество секса — вовсе не показатель, к которому следует стремиться.
— Ваша партнерская норма касается только вас двоих, и когда оба довольны, вот тогда секс — это о здоровье.
Чтобы понимать, что доставляет тебе удовольствие, следует исследовать собственную сексуальность. В этом помогут секс-игрушки. Мы рассказали, с какого и до какого возраста их можно использовать и как секс-игрушки влияют на жизнь в паре.
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