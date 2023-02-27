Щодня чи кілька разів на тиждень? Скільки треба займатися сексом для здоров’я

Від моменту зародження людства наш вид значно еволюціонував. Попри це природні інстинкти досі керують нашими бажаннями та діями.

Що представники перших людей, що сучасні Homo Sapiens — усі мають потяг до сексу. За 2,5 млн років практики людство досконало вивчило біомеханіку та призначення цього процесу.

Ми розуміємося на тому, як отримати задоволення і які наслідки можуть бути у разі відсутності контрацепції. Та, попри загальну обізнаність, статевий акт лишається чимось інтимним, інколи сакральним й утаємниченим.

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Звісно, секс давно не тема табу, однак міфів, легенд, упереджень та сорому навколо нього ще багато. До прикладу, один із найпоширеніших міфів — що секс впливає на здоров’я. Ти не раз міг/могла чути від “досвідчених” та “просвітлених”, як усе в тобі функціонує лише завдяки сексу:

“Почнеш займатися сексом — пройдуть висипання”, “Немає настрою? Проблеми зі здоров’ям, сном, харчуванням? Певно, давно не мав(-ла) сексу” тощо.

Та як усе насправді? Як здоров’я чоловіків та жінок залежить від кількості, якості та частоти статевого акту та як партнерам, які мають різні сексуальні апетити, налагодити статеве життя?

Усі ці знаки питання відкрили наші експерти: секс-консультантка Віталія Лужна, гінекологиня й ендокринологиня Тетяна Осауленко та андролог Антон Глібов.

Як секс впливає на здоров’я чоловіка та жінки

Ми б не любили секс так сильно, якби він мав лише практичну функцію розмноження. Природа придумала хитрість, щоб заохотити робити собі подібних. Учасник процесу отримує винагороду — оргазм.

Цей чарівний допінг перетворює статевий акт на наркотик, змушуючи нас хотіти його ще й ще. Для когось оргазм — постійний гість, а для когось це щось, що важко отримати, легко загубити й неможливо забути. Однак саме він найбільше впливає на наше здоров’я.

Гормони та здоров’я

Річ у тім, що під час оргазму як у чоловіків, так і у жінок виділяються різні гормони, які впливають на настрій, самопочуття і на весь організм загалом.

У жінок відбувається викид естрогену, прогестерону й окситоцину, а також ендорфінів, які посилюють задоволення.

Нестача естрогену та прогестерону може призвести до зміни лібідо, вагінальної сухості та труднощів у досягненні оргазму, — розповідає сексологиня.

У чоловіків під час оргазму відбувається викид тестостерону, окситоцину і пролактину, а також ендорфінів. Нестача тестостерону може призвести до зниження лібідо, еректильної дисфункції та труднощів з досягненням оргазму.

Андролог додав, що крім цього за нестачі тестостерону чоловік може впасти в депресію, відчувати себе пригніченим та без сил. Буде складніше боротися з рівнем стресу, з’являться проблеми зі сном, підвищиться ламкість кісток.

Нестача окситоцину в обох партнерів може зменшити відчуття прив’язаності під час сексуальної активності.

Та багато хто імітує оргазм. Здавалося б, немає оргазму та гормонального вибуху — немає користі чи шкоди. Та це не зовсім так, імітація впливає на нас як психологічно, так і фізіологічно.

Імітація оргазму веде до невдоволення, нестачі спілкування в сексуальних стосунках, а також до недовіри й розчарування в партнері, — застерігає сексологиня.

Тривале ж імітування оргазму може ускладнити досягнення справжнього в майбутньому. Тож секс, у якому один із партнерів імітує оргазм, буде менш корисний, ніж його відсутність.

Фізіологія

Та на наше здоров’я впливають не лише гормони. Зокрема, секс здатен вплинути й на інші процеси в організмі: фізіологічні та психоемоційні.

Так, секс є необхідним для чоловічого здоров’я, бо крім задоволення, підвищення настрою та емоційного тонусу, це відмінний засіб профілактики застійних процесів у передміхуровій залозі.

Простими словами — профілактика простатиту, аденоми простати та інших урологічних захворювань, — каже Антон Глібов.

Можна також сказати, що секс — це фізичне навантаження. Інтенсивне та ефективне тренування серцево-судинної системи.

— Якщо говорити про жінок, то чисто фізична взаємодія у вигляді пенетрації не несе в собі нічого, — каже гінекологиня.

Це міф, що фізіологічний процес має надвеликий вплив на загальний стан організму жінки. Гінекологиня стверджує, що на організм впливає радше біологічний та психологічний бік статевого акту.

Біологічний — це виплеск гормонів, які впливають на розслаблення, задоволення та зменшення стресу. Психологічний — емоційне задоволення, почуття близькості з партнером.

Надміру чи недостатньо: яка норма сексу для чоловіків та жінок

Хотіти сексу — нормально. Та питання в тому, в якій кількості це норма? Ми розібрали, чи є така норма сексу для чоловіків та жінок і як вплине на організм його надмірна чи недостатня кількість.

Норма сексу

Андролог Антон Глібов згадав про загальну рекомендацію кількості сексу — двічі на тиждень. Але зазначив, що ця цифра має бути комфортною для обох партнерів.

— Насправді ж немає конкретної частоти сексуальної активності чи сексуальної норми, яка б універсально була рекомендована для гарного здоров’я кожного з нас. Адже індивідуальні переваги та обставини можуть сильно відрізнятися й впливати, — стверджує Віталія Лужна.

Що точно рекомендують лікарі — не спиратись на кількісні рекорди подруг, інтернет-статистику чи порнофільми.

Натомість існує поняття партнерська сексуальна норма. Вона вже є невіддільною частиною сексуального здоров’я, — розповідає секс-консультантка.

Партнерська норма змінюється залежно від того, який етап проживає пара: зустрічання, шлюб, вагітність, поява дітей, кризові ситуації або навіть вільні відносини тощо.

Зважаючи на конкретний період життя та статеву конституцію кожного партнера, пара обиратиме свою оптимальну кількість сексу, яка необхідна для хорошого фізичного, психічного та соціального функціонування.

Статева конституція незмінна упродовж життя — це те, що закладено природою. Визначається як кількісна оцінка необхідної кількості статевого контакту для сексуального здоров’я особи, яка базується на фізіологічних особливостях.

Отож партнерська норма в ідеальному світі — це сексуальна гармонія, вміння адаптувати свою сексуальну поведінку під поведінку партнера.

Та ми живемо в неідеальному світі. Дуже часто потреба партнерів не співпадає. Тоді для статевої конституції одного партнера може бути надміру сексу, а для іншого — недостатньо. Як такий стан речей впливає на здоров’я, розповіли лікарі.

Замало та забагато, що гірше?

Чомусь, коли йдеться про надмірну кількість сексу, то підозра про збільшені лібідо чи природну потребу падає зазвичай на чоловіка. Однак забагато чи замало сексу може виявитися для будь-кого з пари.

Думка, що чоловіки частіше думають про секс та бажають більше статевих контактів, — це стереотип, — стверджує Антон Глібов.

Існують чоловіки, яким рідко хочеться займатися сексом. Існують жінки, яким секс потрібен більше, ніж представникам протилежної статі.

Лікар-андролог зауважив: якщо у чоловіків зникає потяг до сексу у віці до 60 років, то це ознака патології та привід звернутися до уролога за консультацією та діагностикою.

Якщо ж бажання займатися сексом постійне, то варто ставити додаткові запитання й визначити, через що викликана така надмірність, — каже Віталія Лужна.

Чи лежить в корені сексуальна залежність, тиск партнера або втеча від почуттів, розмов і реальності стосунків. Це стосується тих, хто зловживає переглядом порно та/або мастурбацією.

Чи, можливо, ця кількість є більшою, ніж потрібно, лише для одного з партнерів?

Вплив на здоров’я чоловіків та жінок

Результати варіантів “замало” та “забагато” сексу працюватимуть у двох кардинально протилежних напрямках, однак нічого хорошого не буде від жодного, стверджує андролог.

Повне утримання не притаманне чоловікам, тож я не рекомендую утримуватися.

Загалом, додає лікар, менша кількість сексу обумовлена хворобами або віком. Якщо ти відчуваєш певні зміни чи занепокоєння, варто звернутися до спеціаліста.

Насичене сексуальне життя може стати приводом для інфекцій або захворювань, що передаються статевим шляхом, патологій та травм: розрив уздечки, перелам статевого члена тощо.

Тож найкращий варіант — обрати комфортну для себе кількість безпечного сексу та займатися ним виключно з бажанням і задоволенням, а не робити спроб увійти в книгу Гіннеса.

Що стосується жінок, то фізично утримання від сексу не несе жодної загрози здоров’ю, більше впливає психологічний аспект, — розповіла гінекологиня.

Усе залежить від того, влаштовує жінку відсутність партнера та фізичної близькості чи ні. Коли їй усе підходить, то немає жодних причин хвилюватися — це не позначиться на здоров’ї.

Якщо ж через відсутність статевого життя жінка перебуває в напрузі, має надміру сексуальної енергії, яку ніяк не реалізує, то вона буде в стресі. Саме кортизол вплине на погіршення здоров’я.

Надмірна кількість сексу може вплинути на жінку так само, як і на чоловіка. За відсутності сталого партнера та контрацепції, здоров’ю можуть загрожувати хвороби та інфекції, які передаються статевим шляхом.

Також не можна оминати й психофізичні наслідки для обох партнерів, додала сексологиня. Можливі певні наслідки аж до негативного впливу на повсякденне життя та стосунки:

фізичне виснаження або втома; емоційне виснаження або вигорання; зниження інтересу або бажання до сексу; зростання ризикованої сексуальної поведінки; проблеми у стосунках або конфлікти; негативний вплив на роботу або щоденні обов’язки.

— Зазвичай здорова сексуальна поведінка передбачає повагу, спілкування та згоду між партнерами, — підсумовує Віталія.

Кількість чи якість: що насправді має вплив

Повага та згода є ключовими для здорових сексуальних стосунків, а не кількість сексу. Адже секс як покарання, за незгодою, через силу, через небажання — теж секс, але користі він точно не приносить.

На здоров’я впливає не кількість, а якість сексу, стверджує секс-консультантка. Тобто статевий контакт раз на тиждень, який партнери оцінюють як 9 з 10, значно кращий, ніж секс кожного дня на 3 з 10.

Питаннями для оцінки якості можуть бути:

Чи отримали фізичну розрядку обидва партнери?

Який емоційний стану після статевого акту?

Чи досягли партнери оргазму?

Чи відчували партнери фізичний дискомфорт?

Чи відчували психологічний тиск або дискомфорт під час сексу?

Які бажання виникають після статевого акту?

Чи реалізувались сексуальні бажання партнерів під час контакту?

Різна потреба у сексі, що робити

Коли ми говоримо про різну для партнерів кількісну потребу в сексі, то маємо на увазі концепцію статевої конституції, пояснює секс-експертка.

Є розподіл на сильну, середню і слабку статеві конституції. Зазвичай їх прояв залежить від вираженості певних рис або властивостей, як-от енергійність, чутливість тощо, а не від векторних величин — скільки й кому треба.

Та навіть у людей в однаковій категорії статевої конституції кількість статевих актів, яка потрібна для гарного самопочуття, різна.

Для когось це раз на тиждень, для когось — раз на три дні, і обидва належатимуть до середньої статевої конституції, — розповідає Віталія Лужна.

Зазвичай проблеми виникають у парі з комбінацією слабка – сильна конституція. Після періоду зустрічань, коли обидва вийдуть на свої середні показники, пара гратиме у квача.

Партнер зі слабкою конституцією буде “тікати”, шукати виправдання, відмовки, відчувати тиск. Тоді як партнер з сильною “наздоганятиме” й почуватиметься непотрібним. А через недоотримання потрібної кількості уваги поступово втрачатиме прив’язаність.

Тому якщо в парі виявились різні сексуальні апетити, можна застосувати деякі стратегії, які допоможуть знайти компроміс. Такими методами поділилася секс-консультантка Віталія Лужна.

Зустрінемося посередині: поради парам з різними секс-апетитами

Відверте та чесне спілкування. Обговорюйте свої бажання, межі та очікування з партнером без осуду.

Лібідо та вподобання з часом і різними ситуаціями змінюється, тож добре час від часу повертатись до питань сексуальних фантазій та кількості сексу, — порадила сексолог.

Компроміс. Знайдіть шлях, що дозволить зустрітися посередині. Цього можна досягти, регулюючи частоту чи тип сексуальної активності або знаходячи інші способи фізичного та емоційного зв’язку.

Знайдіть шлях, що дозволить зустрітися посередині. Цього можна досягти, регулюючи частоту чи тип сексуальної активності або знаходячи інші способи фізичного та емоційного зв’язку. Домовитись, що робити з надлишком та нестачею. Адже компроміс одному збільшить, а іншому зменшить кількість сексу, і цю нестачу захочеться доповнити, наприклад, мастурбацією.

Партнери мають приймати це без засуджень, розуміючи бажання до самовдоволення як безпечний вихід.

Підтримка фахівця. Подумайте про те, щоб звернутися до секс-терапевта або консультанта, який допоможе розібратися у сексуальних проблемах і розробити план подальших дій.

Адже інколи зменшене лібідо — не ознака конституції чи хвороби. Часто бажання зменшується через загальні проблеми у стосунках між закоханими.

Пріоритет для інтимності. Секс — це лише один аспект інтимності. Є багато інших способів налагодити фізичний і емоційний зв’язок з партнером. Наприклад, обійми, тримання за руки або якісне проведення часу.

Усі стосунки різні, і те, що підходить одній парі, може не підійти іншій. Головне — поставитися до проблеми з емпатією, повагою та готовністю працювати разом, щоб знайти рішення, яке відповідає потребам обох.

Віталія Лжуна додала, що це абсолютна норма, коли бажання партнерів не співпадають щодня. Адже секс передусім — це партнерська взаємодія, яка починається з домовленості та згоди. А кількість сексу — не показник, до якого варто прагнути.

— Ваша партнерська норма стосується лише вас двох, і коли обидва задоволені, ось тоді секс — це про здоров’я.

Щоб розуміти, що приносить тобі задоволення, слід досліджувати власну сексуальність. У цьому допоможуть секс-іграшки. Ми розповіли, з якого і до якого віку можна їх використовувати, та як секс-іграшки впливають на життя у парі.

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