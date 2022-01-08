Що таке внутрішні ерогенні зони та як їх “розбудити” — сексологиня про жіночі оргазми

Існує упередження щодо того, чи може жінка відчувати справжній оргазм, чи має насолоджуватися виключно кліторальним задоволенням. Більшість із нас переконана, що глибинні емоції відчути під час сексу нездатні.

Хтось звинувачує жіночу природу, інші — бідкаються на власну апатичність, але правда криється в протилежному, переконує сексологиня, сімейна консультантка, викладачка психології та сексології Юлія Дамочкіна.

Про справжню природу жіночого оргазму та про те, як навчитися отримувати насолоду від сексу експертка розповіла в ефірі Факти ICTV. Здоров’я.

— Це лише частина правди. Дійсно, в більшості жінок найбільш чутлива, ерогенна зона — це клітор.

Утім, у піхві також є ерогенні зони, які називають внутрішніми. Їх можна розвивати.

Сексологиня каже, що часто жінка переконана, ніби піхва — геть не чутлива зона, однак це лишень свідчить про те, що її ерогенні зони не пробуджені, що вони “сплять”. Саме тому не реагують на стимуляцію з боку партнера.

Для того, аби ці внутрішні ерогенні зони “розбудити”, існують спеціальні техніки та вправи.

Утім, зауважує пані Юлія, лише частина піхви має високу чутливість.

Піхва — це, умовно, трубка довжиною 7-12 см. Чутливою є її нижня третина, тобто нижні 3-4 см.

Саме на цій ділянці жінка може розвивати чуттєвість, і отримувати досить інтенсивне задоволення.

Існує тип жінок, в яких через особливості фізіології ця нижня частина від початку “пробуджена” або в них гармонійно проходив психосексуальний розвиток і під час пубертату через самостимуляцію вони активували ці зони.

Такі жінки елементарно отримують оргазм без додаткової зовнішньої стимуляції клітора, — пояснює сексологиня.

Ще одне важливе зауваження від Юлії Дамочкіної. Сексолог — це не лікар, а консультант. Тому він не має права роздягати клієнта. Усі вправи демонструють на спеціальному тренажері чи на руці.

— Я часто на руці показую певні техніки стимуляції, розповідаю про порядок стимуляції, і часто протягом двох наступних тижнів уже помітні перші результати. Жінка починає інакше проживати секс.

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