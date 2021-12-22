Інтимна гігієна для жінок — поради від гінекологині

Практично кожна жінка бодай раз у житті замислювалася про те, чи правильно вона проводить інтимну гігієну, чи дійсно варто користуватися спеціальними гелями, чи це лише маркетинговий хід.

Кандидатка медичних наук, лікарка акушер-гінеколог Ольга Білоконь розповіла про інтимну гігієну та безпечні гігієнічні засоби в дні менструацій.

Як правильно підмиватися

Перше правило, за словами Ольги, — підмиватися бажано після кожного походу в туалет.

Сеча може мати подразнювальну дію, а вміст прямої кишки не має потрапляти в піхву, тому непогано, коли ви все це ретельно й регулярно змиваєте чистою проточною водою, — пояснює гінеколог на сторінці в Instagram.

Також важливо підмиватися у правильному напрямку.

Підмиватися необхідно спереду назад.

Чи потрібні гелі для інтимної гігієни

При цьому, переконує лікар, спеціальні гелі для інтимної гігієни зовсім не потрібні. А деякі рекламні слогани просто “смішно читати”. Наприклад, про те, що такі гелі допомагають підтримувати кисле рН піхви, а також є “профілактикою вагінітів”.

По-перше , піхву мити не потрібно, це не просто не корисно, а може бути небезпечно.

По-друге, гігієна необхідна зовнішнім статевим органам, які мають такий саме рН, як на всіх інших ділянках шкіри.

Від жодних вагінітів та вагінозів гелі не захищають. Це просто маркетинг.

При цьому, каже Ольга, якщо у вас є якийсь улюблений гель, який вам комфортно використовувати — можете користуватися ним і надалі. Але потреби користуватися виключно гелем для інтимної гігієни немає.

Можна використовувати той саме засіб, яким ви звикли мити тіло. Головна порада — щоб на нього не було негативної реакції: подразнень, почервонінь, висипань тощо.

Найкращими варіантами є миючі засоби з нейтральним рН (мило, гель). Комусь може бути досить чистої проточної води (це теж прийнятно).

Інтимна гігієна під час менструацій

Найбезпечнішим засобом під час менструацій є прокладки, запевняє акушер-гінеколог. Вони не пов’язані з синдромом токсичного шоку (СТШ), тоді як тампони та менструальні чаші дещо збільшують ризик його виникнення.

Прокладки бажано змінювати в міру їх наповнюваності, в середньому кожні 4–6 годин. Якщо менструації рясні — це необхідно робити частіше.

Крім того, прокладки потрібно добре фіксувати на білизні, щоб вони не натирали.

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