Інтимна гігієна для жінок — поради від гінекологині

Практично кожна жінка бодай раз у житті замислювалася про те, чи правильно вона проводить інтимну гігієну, чи дійсно варто користуватися спеціальними гелями, чи це лише маркетинговий хід.
Кандидатка медичних наук, лікарка акушер-гінеколог Ольга Білоконь розповіла про інтимну гігієну та безпечні гігієнічні засоби в дні менструацій.
Перше правило, за словами Ольги, — підмиватися бажано після кожного походу в туалет.
Сеча може мати подразнювальну дію, а вміст прямої кишки не має потрапляти в піхву, тому непогано, коли ви все це ретельно й регулярно змиваєте чистою проточною водою, — пояснює гінеколог на сторінці в Instagram.
Також важливо підмиватися у правильному напрямку.
Підмиватися необхідно спереду назад.
Підмиватися необхідно спереду назад.
При цьому, переконує лікар, спеціальні гелі для інтимної гігієни зовсім не потрібні. А деякі рекламні слогани просто “смішно читати”. Наприклад, про те, що такі гелі допомагають підтримувати кисле рН піхви, а також є “профілактикою вагінітів”.
Від жодних вагінітів та вагінозів гелі не захищають. Це просто маркетинг.
Від жодних вагінітів та вагінозів гелі не захищають. Це просто маркетинг.
При цьому, каже Ольга, якщо у вас є якийсь улюблений гель, який вам комфортно використовувати — можете користуватися ним і надалі. Але потреби користуватися виключно гелем для інтимної гігієни немає.
Можна використовувати той саме засіб, яким ви звикли мити тіло. Головна порада — щоб на нього не було негативної реакції: подразнень, почервонінь, висипань тощо.
Найкращими варіантами є миючі засоби з нейтральним рН (мило, гель). Комусь може бути досить чистої проточної води (це теж прийнятно).
Найбезпечнішим засобом під час менструацій є прокладки, запевняє акушер-гінеколог. Вони не пов’язані з синдромом токсичного шоку (СТШ), тоді як тампони та менструальні чаші дещо збільшують ризик його виникнення.
Прокладки бажано змінювати в міру їх наповнюваності, в середньому кожні 4–6 годин. Якщо менструації рясні — це необхідно робити частіше.
Крім того, прокладки потрібно добре фіксувати на білизні, щоб вони не натирали.
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