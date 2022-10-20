Краса або здоров’я: чи безпечно носити стрінги та як правильно їх обрати

Певно, ти думала про те, чи можна носити стрінги? Адже є багато застережень щодо того, чому краще віддати перевагу іншим моделям спідньої білизни.

Чи справді вони небезпечні — дивись у нашому матеріалі.

Чи можна носити стрінги

Стрінги — доволі неоднозначний вид спідньої білизни: одні засуджують їх, інші ж називають найзручнішою білизною. Гінекологи Владлена Аверіна і Юлія Золотоноша розповіли Vogue усе, що тобі необхідно знати про стрінги.

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Проблема стрінгів найчастіше полягає в тому, що тканина натирає за дуже щільного прилягання. Якщо існує проблема геморою, тоді носити стрінги незручно і навіть болісно, — каже гінекологиня Владлена Аверіна.

Експертка додала, що якби носіння стрінгів було справді небезпечним, гінекологи б заборонили їх надягати взагалі. Якщо тобі зручна саме ця модель і немає неприємних відчуттів, носити стрінги можна, але не щодня.

Кому не варто носити стрінги

Якщо у тебе знижений імунітет і ти приймаєш антибіотики — краще відмовитись від стрінгів. Гінекологиня Юлія Золотоноша розповіла, як це пов’язано:

Через щільність прилягання білизни повітря там, де статеві органи, не циркулює, — тоді стрінги можуть сприяти появі кандидозу, бактеріального вагінозу, анаеробного вагініту.

Думка про те, що стрінги розповсюджують мікроби, справді відповідає дійсності. Але виключно якщо є проблеми з гігієною. Природне середовище мікрофлори піхви є кислим, унаслідок чого бактерії не розмножуються.

Важливо: білизна має бути чистою, її потрібно змінювати кілька разів на добу.

Чи можна носити стрінги щодня

Щоб запобігти розповсюдженню бактерій і хворобам, гінекологи радять носити стрінги так:

Стрінги мають бути з натуральної тканини і твого розміру. Не варто обирати на розмір менші, щоб краще сиділи, адже це порушує циркуляцію повітря й кровообіг. Носи їх лише в окремих випадках. Якщо робити це щодня, є ризик виникнення інфекцій та подразнення шкіри. Знімай їх на ніч. Шкіра та органи мають відпочивати від щільного прилягання білизни. Не одягай стрінги на тренування. Це запобігатиме розповсюдженню поту та натиранню. Якщо маєш вибір між стрінгами та бікіні, краще обрати другий варіант.

Для щоденного використання гінекологи радять обирати бавовняні шортики або брифи. З ними ти максимально знизиш дискомфорт та можливі запальні процеси.

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