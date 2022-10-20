Краса або здоров’я: чи безпечно носити стрінги та як правильно їх обрати

Певно, ти думала про те, чи можна носити стрінги? Адже є багато застережень щодо того, чому краще віддати перевагу іншим моделям спідньої білизни.
Чи справді вони небезпечні — дивись у нашому матеріалі.
Стрінги — доволі неоднозначний вид спідньої білизни: одні засуджують їх, інші ж називають найзручнішою білизною. Гінекологи Владлена Аверіна і Юлія Золотоноша розповіли Vogue усе, що тобі необхідно знати про стрінги.
Проблема стрінгів найчастіше полягає в тому, що тканина натирає за дуже щільного прилягання. Якщо існує проблема геморою, тоді носити стрінги незручно і навіть болісно, — каже гінекологиня Владлена Аверіна.
Проблема стрінгів найчастіше полягає в тому, що тканина натирає за дуже щільного прилягання. Якщо існує проблема геморою, тоді носити стрінги незручно і навіть болісно, — каже гінекологиня Владлена Аверіна.
Експертка додала, що якби носіння стрінгів було справді небезпечним, гінекологи б заборонили їх надягати взагалі. Якщо тобі зручна саме ця модель і немає неприємних відчуттів, носити стрінги можна, але не щодня.
Якщо у тебе знижений імунітет і ти приймаєш антибіотики — краще відмовитись від стрінгів. Гінекологиня Юлія Золотоноша розповіла, як це пов’язано:
Через щільність прилягання білизни повітря там, де статеві органи, не циркулює, — тоді стрінги можуть сприяти появі кандидозу, бактеріального вагінозу, анаеробного вагініту.
Через щільність прилягання білизни повітря там, де статеві органи, не циркулює, — тоді стрінги можуть сприяти появі кандидозу, бактеріального вагінозу, анаеробного вагініту.
Думка про те, що стрінги розповсюджують мікроби, справді відповідає дійсності. Але виключно якщо є проблеми з гігієною. Природне середовище мікрофлори піхви є кислим, унаслідок чого бактерії не розмножуються.
Важливо: білизна має бути чистою, її потрібно змінювати кілька разів на добу.
Щоб запобігти розповсюдженню бактерій і хворобам, гінекологи радять носити стрінги так:
Для щоденного використання гінекологи радять обирати бавовняні шортики або брифи. З ними ти максимально знизиш дискомфорт та можливі запальні процеси.
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