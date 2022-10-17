Раціон має значення — які продукти посилюють менструальний біль у жінок

Менструальний біль докучає більшості жінок. Хтось приймає безрецептурні ліки для полегшення стану, а хтось просто терпить дискомфорт.

Нещодавнє наукове дослідження Північноамериканського товариства менопаузи свідчить про те, що раціон жінки може посилювати чи зменшувати менструальний біль.

Про це повідомляє видання MedicalXpress. Читай, від яких продуктів варто відмовитись.

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Що посилює менструальний біль

Вчені дійшли висновку, що певні продукти сприяють запаленню в організмі, що напряму впливає на інтенсивність болю під час менструації.

Йдеться про:

червоне м’ясо;

тваринні жири;

обробленні продукти;

цукор;

каву;

сіль.

Тож найкраще обмежити вживання цих продуктів, а натомість збільшити у своєму раціоні страви з високим вмістом омега-3 жирних кислот. Наприклад, їсти більше морської риби, лляної олії та волоських горіхів.

Крім того, вимірювання дієтичного запального індексу показало, що жінки, які дотримуються веганства, мають найнижчий рівень запалення. Адже така дієта повністю виключає тваринні жири.

На тлі постійних переживань, порушення харчування та сну збивається біологічний годинник здоров’я жінки. Читай, що робити, якщо на фоні стресу проблеми з менструальним циклом.

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