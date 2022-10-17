Здоров'я та краса

Раціон має значення — які продукти посилюють менструальний біль у жінок

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Жовтня 2022, 16:30
Які продукти харчування посилюють менструальний біль
Фото: Pexels

Більше новин
Урожай картоплі 2022
Якою буде ціна на картоплю цьогоріч та чи вистачить її українцям — думка експерта
Вибухи у Києві сьогодні
Вибухи у Києві: столицю обстріляли з дронів-камікадзе — подробиці
Що дратує українців у рекламі під час війни — опитування Kantar і Google
Спекуляція на війні чи ні? Що найбільше дратує українців у рекламі
Workation - плюси та мінуси
Workation дає свободу жити — що це за новий тренд та хто такі цифрові кочівники
Дивитись більше

Матеріали по темі

вплив жирної їжі
Не тільки зайва вага: що жирна їжа робить з твоїм мозком?
Прості рекомендації дієтолога
Єдина краса – це здоров’я: прості рекомендації дієтолога, щоб налагодити свій раціон
Як приготувати сирники? Прості рецепти сирників та пудингу
Прості рецепти пудингу та сирників з мінімальною кількістю інгредієнтів
Передвісники пологів: як зрозуміти, що перейми почалися
Справжні VS тренувальні перейми: гінекологиня розповіла про перші ознаки початку пологів

Відео
0:02:20
Вибухи у Києві сьогодні

Вибухи у Києві: столицю обстріляли з дронів-камікадзе — подробиці
0:06:31
світло
Як заощаджувати світло від коридору до кухні — поради та лайфхаки
0:14:00
Дрони камікадзе: що відомо про атаки на Україну та як збивають дрони
Сили ППО збивають 70–75% дронів — звідки Shahed атакують Україну та як їх знищують
Вибухи в Дніпропетровській, Сумській, Київській та Запорізькій областях 17.10.22
Понеділкові істерики Росії: нові вибухи у різних областях України 17 жовтня
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:03:39
Навчання бойових медиків в Києві за стандартами NAEMT
Під щільним вогнем та звуки “прильотів” — дивись навчання бойових медиків за міжнародними стандартами NAEMT
0:06:08
Чи здатні росіяни використовувати Кримський міст після вибухів
Перекидати резерви — зась! Як вибух на Кримському мосту підірвав військову міць РФ
Новий пакет допомоги від США на $725 млн - що туди входить
Боєприпаси для HIMARS і ще трохи зброї на $725 млн — що входить у новий пакет допомоги Україні від США
0:03:08
Дім з конопель
Дім із конопель! На Львівщині зводять будинки, в яких всі мріють жити
Більше відео
Урожай картоплі 2022
Читати далі
Якою буде ціна на картоплю цьогоріч та чи вистачить її українцям — думка експерта
Донорство крові
Читати далі
Чи можна купити кров або заморозити її вдома? Незручні питання про донорство, які ми поставили замість тебе

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь