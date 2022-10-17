Рацион имеет значение — какие продукты усиливают менструальную боль у женщин

Менструальная боль досаждает большинству женщин. Кто-то принимает безрецептурные лекарства для облегчения состояния, а кто-то просто терпит дискомфорт.

Недавнее научное исследование Североамериканского общества менопаузы свидетельствует о том, что рацион женщины может усиливать или уменьшать менструальную боль.

Об этом сообщает издание MedicalXpress. Читай, от каких продуктов следует отказаться.

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Что усиливает менструальную боль

Ученые пришли к выводу, что определенные продукты способствуют воспалению в организме, что напрямую влияет на интенсивность боли во время менструации.

Речь идет о:

красном мясе;

животных жирах;

обработанных продуктах;

сахаре;

кофе;

соли.

Поэтому лучше ограничить употребление этих продуктов, а увеличить в своем рационе блюда с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Например, есть больше морской рыбы, льняного масла и грецких орехов.

Кроме того, измерение диетического воспалительного индекса показало, что женщины, придерживающиеся веганства, имеют самый низкий уровень воспаления. Ведь подобная диета полностью исключает животные жиры.

На фоне постоянных переживаний, нарушения питания и сна сбиваются биологические часы здоровья женщины. Читай что делать, если на фоне стресса проблемы с менструальным циклом.

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