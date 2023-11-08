Советы
Эксклюзив

“Что делать, если из-за постоянного стресса не идут месячные или идут слишком долго?”

Отвечает
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Алексей Никулин

Врач акушер-гениколог

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 08 ноября 2023, 10:15
Що робити, якщо почалися проблеми із циклом на фоні стресу
Фото: Pexels

Советы

“Что делать, если из-за постоянного стресса не идут месячные или идут слишком долго?”
Отвечает
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Алексей Никулин
Врач акушер-гениколог

“Не могу пошевелиться: что делать, чтобы не было зажатия и спазмов в мышцах”
Отвечает
ткаченко
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физиотерапевт сборной команды Украины по быстрому скалолазанию

“Опускаются руки, ничего не интересует. Что делать с апатией?”
Отвечает
Надь Беата
Надь Беата
врач-психиатр, медицинский психолог

“Мне кажется, у меня много сахара в крови. Как это понять и что делать?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
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Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Мой ребенок-подросток связался с плохой компанией: как его уберечь?”
Отвечает
Микита Пермяков
Никита Пермяков
психолог общественного движения Вера, Надежда, Любовь

“Мне за 50, и я хочу улучшить питание. Какие продукты нужно добавить в свой рацион?”
Отвечает
Уляна Вернер
Ульяна Вернер
Health-эксперт с медицинским образованием, блогер
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