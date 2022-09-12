Сильний біль при менструації — червоний прапорець! Що таке ендометріоз, його симптоми та лікування

Менструація допомагає слідкувати за здоров’ям жінки, адже відхилення від циклу, тривалість, болі — все це може свідчити про проблеми.

Під час менструації жінки відчувають біль — і це нормально. Проте якщо біль тривалий та неконтрольований, а рівень болю тільки збільшується, треба звернутися до лікаря.

Сильний біль при менструації може бути ознакою проблем, зокрема, ендометріозу. На платформі Бережи себе розповіли, що це за хвороба та чи можна її вилікувати.

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Що таке ендометріоз

Ендометріоз — захворювання, коли тканина, подібна до ендометрію, розростається в інших місцях жіночого організму. Вона може з’являтися на яєчниках, фаллопієвих трубах, кишківнику чи сечовому міхурі, навколо матки тощо.

Новоутворення залишаються в організмі та реагують на гормони, які надходять з яєчників, так само, як і клітини слизової оболонки матки. Це призводить до змін, які спричиняють запалення, набряк і біль.

Симптоми ендометріозу

Біль — не головний симптом хвороби. Є низка інших ознак, які можуть свідчити про проблему. Якщо ти спостерігаєш їх у себе, треба обов’язково звернутися до лікаря та розповісти про них.

Симптоми:

біль під час статевого акту;

менструація стає дедалі боліснішою;

з’являється кров у сечі;

з’являється кров у калі та біль під час випорожнення;

не вдається завагітніти після року наполегливих спроб.

Діагностування ендометріозу

Щоб бути впевненому(-ій) у діагнозі, треба звернутися до лікаря. Він може провести лапароскопію, яка допоможе впевнитися у діагнозі майже на 100%.

Під час процедури лікар оглядає органи малого таза за допомогою спеціальної лінзи та визначає, де знаходиться ендометріоз.

Спеціаліст може додатково призначити аналізи крові, вагінальний посів на наявність інфекцій, УЗД або МРТ перед процедурою, щоб переконатися, що не відбувається інших процесів.

Лікування ендометріозу

Зараз не існує лікування, яке могло б повністю позбавити жінку від хвороби. Але правильно та вчасно підібрана терапія значно полегшує життя та покращує здоров’я.

Лікар підбирає гормональну терапію, яка допомагає контролювати хворобу. У деяких випадках може знадобитися хірургічне втручання. Проте операцію рекомендують при серйозних симптомах, коли гормони не приносять полегшення або якщо виникають проблеми з фертильністю.

З ендометріозом завагітніти стає складніше, проте це реально. Багато жінок з ендометріозом вагітніють і народжують здорових дітей. Треба обговорити з лікарем, як це можна зробити.

При мінімальному ендометріозі видалення новоутворень можуть збільшити шанси завагітніти природним шляхом. У складніших випадках хірургія також може відновити нормальну функціональність органів.

Наслідки ігнорування ендометріозу

Ігнорувати хворобу не варто, адже це може призвести до серйозних наслідків:

блокування маткових труб;

кров, що потрапила в яєчники, може утворювати кісти;

через запалення може утворюватися рубцева тканина та спайки. Вони можуть викликати тазовий біль й ускладнення при вагітності;

можуть виникати проблеми з кишківником і сечовим міхуром.

Наш емоційний стан впливає на всі процеси в організмі. Раніше ми розповідали, що робити, якщо на фоні стресу збився менструальний цикл.

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