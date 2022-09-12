Здоров'я та краса

Сильний біль при менструації — червоний прапорець! Що таке ендометріоз, його симптоми та лікування

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Вересня 2022, 13:00
Ендометріоз: що це за хвороба, симптоми, причини та лікування
Фото: Pexels

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