Сильная боль при менструации — красный флажок! Что такое эндометриоз, его симптомы и лечение

Менструация помогает следить за здоровьем женщины, ведь отклонения от цикла, продолжительность, боли — все это может говорить о проблемах.

Во время менструации женщины чувствуют боль, и это нормально. Однако если боль длительная и неконтролируемая, а уровень боли только увеличивается, нужно обратиться к врачу.

Сильная боль при менструации может являться признаком проблем, в частности, эндометриоза. На платформе Бережи себе рассказали, что это за болезнь и можно ли ее вылечить.

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Что такое эндометриоз

Эндометриоз — заболевание, когда ткань, подобная эндометрию, разрастается в других местах женского организма. Она может появляться на яичниках, фаллопиевых трубах, кишечнике или мочевом пузыре, вокруг матки и т.д.

Новообразования остаются в организме и реагируют на гормоны, поступающие из яичников, равно как и клетки слизистой матки. Это приводит к изменениям, вызывающим воспаление, отек и боль.

Симптомы эндометриоза

Боль — не главный симптом болезни. Есть ряд других признаков, которые могут свидетельствовать о проблеме. Если ты наблюдаешь их у себя, нужно обязательно обратиться к врачу и рассказать о них.

Симптомы:

боли во время полового акта;

менструация становится все более болезненной;

появляется кровь в моче;

появляется кровь в кале и боли во время стула;

не удается забеременеть после года упорных попыток.

Диагностика эндометриоза

Чтобы быть уверенным(-ой) в диагнозе, нужно обратиться к врачу, он может провести лапароскопию, которая поможет убедиться в диагнозе почти на 100%.

Во время процедуры врач осматривает органы малого таза с помощью специальной линзы и определяет, где находится эндометриоз.

Специалист может дополнительно назначить анализы крови, влагалищный посев на наличие инфекции, УЗИ или МРТ перед процедурой, чтобы убедиться, что не происходит других процессов.

Лечение эндометриоза

Сейчас не существует лечения, которое может полностью избавить женщину от болезни. Но правильно и своевременно подобранная терапия значительно облегчает жизнь и улучшает здоровье.

Врач подбирает гормональную терапию, которая помогает контролировать болезнь. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Однако операцию рекомендуют при серьезных симптомах, когда гормоны не приносят облегчения или возникают проблемы с фертильностью.

С эндометриозом забеременеть становится труднее, но это реально. Многие женщины с эндометриозом беременеют и рожают здоровых детей. Тебе стоит обсудить с лечащим врачом, как это можно сделать.

При минимальном эндометриозе удаление новообразований может увеличить шансы забеременеть естественным путем. В более сложных случаях хирургия также может восстановить нормальную функциональность органов.

Последствия игнорирования эндометриоза

Игнорировать болезнь не стоит, ведь это может привести к серьезным последствиям:

блокировка маточных труб;

кровь, попавшая в яичники, может образовывать кисты;

из-за воспаления может образовываться рубцовая ткань и спайки. Они могут вызвать тазовую боль и осложнения при беременности;

могут возникать проблемы с кишечником и мочевым пузырем.

Наше эмоциональное состояние оказывает влияние на все процессы в организме. Раньше мы говорили, что делать, если на фоне стресса сбился менструальный цикл.

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