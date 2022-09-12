Здоровье и красота

Сильная боль при менструации — красный флажок! Что такое эндометриоз, его симптомы и лечение

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 сентября 2022, 13:00
Ендометріоз: що це за хвороба, симптоми, причини та лікування
Фото: Pexels

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