Не заплющуй очі на молочницю! Читай, чому вона тебе не відпускає та чи можна розпрощатись з кандидозом назавжди

Ось і прийшло літо — воєнне, спекотне, коли тіло швидко пітніє, але подекуди немає можливості провести гігієнічні процедури. Тепле й вологе середовище є ідеальними умовами для розвитку патогенних мікроорганізмів, зокрема й грибка роду Candida.

Гінекологиня Тетяна Осауленко ексклюзивно розповіла Вікнам, як не сплутати вагінальний кандидоз з іншими хворобливими станами, чому трапляються рецидиви та якими міфами окутана молочниця.

Чому з’являється молочниця

Лікарка розповідає, що так звана молочниця або кандидоз — це стан, при якому на шкірі або слизових оболонках тіла починає розмножуватись надмірна кількість грибка роду Candida.

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Кандидоз може бути не тільки на репродуктивних органах людини, а й у роті та на губах, на шкірі та нігтях тощо. Але ми зупинимось саме на вагінальному типі.

У нормі кандида може бути в організмі людини в дуже невеликій кількості й це не призводить до якихось захворювань. Але є умови, при яких цей грибок починає розмножуватись надмірно. Тоді з’являється неприємна симптоматика.

Досить часто молочниця може виникати після стресової ситуації: переохолодження, відсутності нормальної гігієни, зміни води для проведення гігієнічних процедур, хвороби та лікування антибіотиками тощо.

Насправді причин виникнення молочниці дуже багато. Але кандидоз — це прапорець непорядку в організмі, — зазначає пані Тетяна.

Симптоми молочниці

Серед класичних симптомів вагінального кандидозу можна виділити такі:

свербіж зовнішніх та/або внутрішніх статевих органів;

поява рясних грудочкоподібних виділень, які схожі на кисломолочний сир. Вони можуть бути досить великого розміру від білого до зеленкуватого кольору;

іноді болісне сечовипускання.

Якщо жінка схильна до рецидивів, то виділення можуть бути інакшими — більш рідкими.

Чи потрібна дієта при молочниці

Існує думка, що розвиток вагінального кандидозу пов’язаний з вживанням надмірної кількості вуглеводної їжі: солодощів, борошняних виробів тощо. Але, за словами гінекологині, це здебільшого стосується людей з цукровим діабетом.

При відсутності цього захворювання, кореляція між їжею пацієнтки та розвитком кандидозу прослідковується менше. Проте Осауленко все ж таки радить обмежити кількість вуглеводів у раціоні на період лікування.

Лікування кандидозу

Кандидоз лікується досить швидко. Це може бути навіть одноразовий прийом препарату всередину. Інколи фахівець може призначити місцеве застосування ліків. Усе залежить від яскравості симптомів.

Немає універсального лікування для кожної. Ми обираємо залежно від ситуації. Але загалом це короткі курси прийому якогось спеціального препарату. Якщо на фоні лікування стан не покращився, то потрібно змінити терапію, — говорить гінекологиня.

У деяких випадках організм із сильним імунітетом самостійно долає молочницю. Утім недолікований кандидоз може значний час залишатись прихованим, а відтак є ризик, що за короткий час відбудеться рецидив.

Чи можна позбутись молочниці назавжди

Щоб уберегти себе від рецидивів, потрібно зрозуміти причини розвитку кандидозу й намагатися їх уникати. Проте ми не можемо виключити зі свого життя всі ризики.

Крім того, молочниця повертається, тому що кандида є нормальним елементом мікрофлори організму. Тобто вона постійно присутня в нашому тілі. Але якщо для неї створюються сприятливі умови, то вона починає активно розмножуватись.

Повністю гарантувати, що молочниця ніколи не повернеться, неможливо, тому що занадто багато причин її появи. Неможливо прибрати всі фактори ризику, — пояснює Осауленко.

Тому лікарі радять дотримуватись елементарних правил здорового способу життя: висипатись, збалансовано харчуватись, ходити в душ без застосування агресивних мийних засобів тощо. Ми вже розповідали, чому зараз турбота про себе особливо важлива.

Якщо в тебе спостерігаються часті рецидиви молочниці, варто обстежитись на наявність інших захворювань. Адже кандидоз може сигналізувати про пригнічення імунітету, а також інфекції, що передаються статевим шляхом.

Найпоширеніші міфи про молочницю

Як і будь-яка незручна для обговорювань тема, молочниця оповита народними міфами та легендами, які іноді можуть бути небезпечними для здоров’я.

Наприклад, деякі жінки вважають, що після лікування кандидозу обов’язково потрібно відновлювати мікрофлору кишківника та приймати препарати з лактобактеріями. Але насправді це може бути навіть шкідливо.

Ще одним міфом є те, що кандида — інфекція, яка передається статевим шляхом. Узагалі цей грибок є лише умовно патогенною бактерією, адже, як ти пам’ятаєш, завжди є в невеликій кількості в нашому організмі. Утім молочниця все-таки може передатись від партнера до партнера.

Молочниця в чоловіків

Молочниця може бути як у жінок, так і в чоловіків. Якщо симптоми цієї хвороби є в одного партнера, то іншому рекомендовано пройти обстеження також. Адже інколи кандидоз може бути безсимптомним, але виявлятись в аналізах пацієнта.

У чоловіків молочниця може супроводжуватись болісним сечовипусканням, нашаруванням білих грудочок і специфічною висипкою на статевих органах.

Щоб уникнути передачі молочниці, потрібно відмовитись від статевих стосунків на період лікування або ж користуватись презервативами.

Гінекологічні проблеми в жінок можуть протікати безсимптомно і виявлятися лише на завершальній стадії, коли допомогти пацієнтці стає дуже складно. Читай, про які поширені хвороби мовчать жінки та як їх лікувати.