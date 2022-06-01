Вода, сон та фізичні вправи: чому зараз турбота про себе особливо важлива та як її проявляти

Не зараз, не сьогодні, все це недоречно — так часто ми повторюємо собі ці фрази, забуваючи турбуватися про себе самих. А тим часом після улюблених занять та процедур і на душі стає легше.

А якщо брати до уваги, що зараз максимально непростий час, то чому б не спробувати собі допомогти його пережити з менш травматичними наслідками для психіки? Як стверджують фахівці Telegram-каналу Психологічна підтримка, у пригоді може стати саме догляд за собою.

Така турбота дасть можливість проявити до себе добро та любов, яких іноді не вистачає у зовнішньому світі.

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Вона може проявлятися у дрібних речах, як-от випити склянку води, потягнутися або зробити кілька глибоких вдихів. Проте саме вони допоможуть привести думки до ладу та почуватися трохи краще.

Чому догляд за собою дається так важко

Помічали, як складно іноді знайти для себе час? Здається, що є речі важливіші у розпорядку дня, а внутрішнє “я” зможе трохи почекати.

Особливо коли навколо війна, яка змінює наше сьогодення та звички. Через це догляд за собою виявляється іноді непотрібним та надто енергозатратним.

Крім того, якщо довелось пережити трагічний досвід, проявляти турботу до себе стає дедалі складніше. Наприклад, може з’являтися сором та самозвинувачення за те, що трапилось.



Як почати проявляти до себе турботу

Спочатку може бути складно повернутися до звичної рутини, тому ліпше поділити справи на маленькі кроки.

Наприклад, почати з прийняття душу, потім чищення зубів, а далі приготування чаю. Звучить дуже просто, а в сукупності вже позитивно впливає на самопочуття.

Це лише приклад. Натомість ти завжди можеш вибрати справи до душі. Тому що саме вони зможуть максимально позначитись на настрої.

Якщо вже була спроба щось зробити, але після цього самопочуття погіршилось, краще припинити це заняття та спробувати щось інше.

З яких занять почати турботу про себе

Передусім потрібно розуміти, що бажано не починати всі рекомендовані дії одразу. Найкращим рішенням буде вибрати одну або дві активності, які найбільше сподобались.

Подбати про своє тіло

пити воду;

висипатись;

займатись фізичними вправами;

спробувати йогу;

прийняти душ або ванну.

Подбати про свій простір

подихати свіжим повітрям;

зробити прибирання;

оточити себе приємними запахами;

створити затишок.

Спілкуватися з іншими людьми

надіслати повідомлення тій людині, якій хочеться;

почати будувати плани з родиною або друзями;

поговорити про свої почуття.

Подбати про свій розум

зайнятися справою, яка подобається та надихає;

спробувати вправи заземлення;

пам’ятати, що це нормально — почуватись ненормально;

записати свої думки;

говорити добрі та позитивні речі;

намагатися помічати хороші речі навколо.

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