Психологія

Не вбивайте в собі любов! 94-річна Едіт Егер, що пережила Аушвіц, про те, як навчитись жити під час війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Травня 2022, 23:00
Як навчитись жити під час війни
Фото: Unsplash, Pexels, Facebook

Більше новин
Олексій Арестович
Спецоперацію РФ ми вже виграли, війну ще належить перемогти — Арестович
Онлайн-карта для перевірки наявності пального на АЗС Києва
От якби була карта, щоб знати, на яких АЗС Києва є пальне… Тримай і збережи собі!
Наталія Могилевська — Я вдома слухати пісню
Вдома попри біль і втому — Наталія Могилевська презентувала нову пісню
Як побороти печію в доашніх умовах
Смачно, але не їстиму, бо печія замучить! Розповідаємо причини появи та як побороти в домашніх умовах
Дивитись більше

Матеріали по темі

Олексій Арестович
Спецоперацію РФ ми вже виграли, війну ще належить перемогти — Арестович
Онлайн-карта для перевірки наявності пального на АЗС Києва
От якби була карта, щоб знати, на яких АЗС Києва є пальне… Тримай і збережи собі!
Наталія Могилевська — Я вдома слухати пісню
Вдома попри біль і втому — Наталія Могилевська презентувала нову пісню
СБУ завершила першу про зґвалтування під час війни
СБУ передала до суду першу справу про зґвалтування під час війни

Відео
Олексій Арестович

Спецоперацію РФ ми вже виграли, війну ще належить перемогти — Арестович
СБУ завершила першу про зґвалтування під час війни
СБУ передала до суду першу справу про зґвалтування під час війни
Український військовий
За короткий термін це неможливо! Микола Жирнов про новий наступ на Київ
0:09:12
Легалізація зброї
Легалізація зброї в Україні: самозахист від ворога чи крок до кримінального свавілля?
Наслідки обстрілу України 30 травня
Чергова неспокійна ніч для українців: вибухи в Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 травня
0:07:54
Чи буде спалах холери в Україні
Варто дотримуватись основних правил гігієни. Що каже інфекціоніст про ймовірний спалах холери
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Ситуація в Маріуполі 29.05.2022 - гуманітарна катастрофа
Страшні знахідки, сморід, кадировці: до Маріуполя повернувся Радянський Союз в яскравих фарбах тоталітаризму
Більше відео
Чому не приходять виплати ВПО
Читати далі
Чому не приходять виплати ВПО та кому їх скасували. Розповідає очільниця Мінсоцполітики

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь