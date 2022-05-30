Не убивайте в себе любовь! 94-летняя Эдит Эгер, пережившая Аушвиц, о том, как научиться жить во время войны

Ее вытащили из-под груды мертвых тел. Неизвестно, сколько Эдит Эгер там пролежала со сломанной спиной, брюшным тифом, пневмонией и плевритом, чтобы вернуться к жизни и справиться со своей травмой пребывания в концлагерях Аушвиц и Маутгаузен.

Эдит не рассказывала о пережитом даже своим детям и пыталась как-то существовать дальше, однако дружба с психиатром Виктором Франклом дала ей шанс на счастливое будущее.

Она заинтересовалась психологией, посмотрела в глаза своему ужасу, вернувшись в Аушвиц, а также принялась помогать другим жить дальше после ужасающего прошлого.

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Теперь, когда история вернулась на рельсы ночного кошмара и следует по пути Второй мировой войны, 94-летняя доктор психологии Эдит Эгер рассказала в интервью НВ о том, как справиться с синдромом уцелевшего, преодолеть чувство безысходности и снова начать жить.

Сосредоточиться на настоящем

После пережитого травматического опыта человек может часто нечаянно возвращаться мыслями в эти ужасающие моменты. Иногда мы начинаем думать о том, а что было бы, если бы мы поступили иначе. Однако именно это может отнять внутренние силы.

Эдит Эгер

В то же время психолог советует сосредоточиться на настоящем и попытаться принять тот факт, что прошлое не изменится, как бы этого ни хотелось. И избавиться от переживаний о будущее, поскольку никто не знает наверняка, что случится завтра.

Избавиться от вопросов, на которые никто не знает ответа

Психолог рассказывает, что некоторые люди могут нечаянно впадать в состояние жертвы и постоянно спрашивать себя: “Почему я? За что мне это?”.

Однако на эти вопросы никто не может дать ответ. А самой Эдит помог другой вопрос: “Что дальше?”. Именно он настроила ее фокус на другую реальность и помог выжить во время боевых действий.

Дать себе возможность ощутить все свое горе

Эдит Эгер уверена, что каждому человеку, постигшему горе, не нужно пытаться подавить свои эмоции. Лучше пропустить их через себя и не давать им долго накапливаться.

Я много говорю о триаде: “горевание-чувство-исцеление”. Для того ,чтобы отгоревать, важно начать чувствовать, дать чувствам проявиться.

Однако очень важно не застрять в этом проявлении своих эмоций, поскольку существует опасность ощутить полное внутреннее опустошение и удалиться от реальной жизни.

Позволять себе радости

Пожалуй, каждый сейчас испытывает стыд за то, что иногда удается делать какие-то привычные вещи, поскольку кому-то может быть недоступно удовлетворение базовых потребностей в воде или пище. Даже когда ешь хлеб, может промелькнуть мысль, что у кого его нет, и становится очень грустно.

Однако психолог уверяет, что позволять себе как привычные вещи, так и привносить в свою жизнь радости, можно и нужно. Это не причинит никому вреда. Напротив, если отнять их у себя своими руками, то цель врага будет воплощена.

Ответьте себе на вопрос – как вам помогает то, что вы себе запрещаете счастье и радость? Как это помогает тем, кого вы любите и кто вас любит?

Если же позволять себе что-нибудь приятное, можно почувствовать контроль над собственной жизнью и свободу выбора. Таким образом можно проявлять любовь в первую очередь к себе и поддерживать это чувство к другим, поскольку именно добра и тепла сейчас многим не хватает.

Любовь и вина не могут сосуществовать. Там, где возникает вина, исчезает любовь. Важно не убивать в себе любовь и надежду.

Неожиданная война, необходимость адаптироваться к новым условиям жизни, незнание языка в другой стране, постоянная опасность — это не то, что мы планировали на 2022 год. Многие до сих пор страдают от чувства неопределенности. Читай, как восстановить привычный ритм жизни во время войны.