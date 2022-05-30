Психология

Не убивайте в себе любовь! 94-летняя Эдит Эгер, пережившая Аушвиц, о том, как научиться жить во время войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 30 мая 2022, 23:00
Як навчитись жити під час війни
Фото: Unsplash, Pexels, Facebook

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