Не убивайте в себе любовь! 94-летняя Эдит Эгер, пережившая Аушвиц, о том, как научиться жить во время войны

Ее вытащили из-под груды мертвых тел. Неизвестно, сколько Эдит Эгер там пролежала со сломанной спиной, брюшным тифом, пневмонией и плевритом, чтобы вернуться к жизни и справиться со своей травмой пребывания в концлагерях Аушвиц и Маутгаузен.
Эдит не рассказывала о пережитом даже своим детям и пыталась как-то существовать дальше, однако дружба с психиатром Виктором Франклом дала ей шанс на счастливое будущее.
Она заинтересовалась психологией, посмотрела в глаза своему ужасу, вернувшись в Аушвиц, а также принялась помогать другим жить дальше после ужасающего прошлого.
Теперь, когда история вернулась на рельсы ночного кошмара и следует по пути Второй мировой войны, 94-летняя доктор психологии Эдит Эгер рассказала в интервью НВ о том, как справиться с синдромом уцелевшего, преодолеть чувство безысходности и снова начать жить.
После пережитого травматического опыта человек может часто нечаянно возвращаться мыслями в эти ужасающие моменты. Иногда мы начинаем думать о том, а что было бы, если бы мы поступили иначе. Однако именно это может отнять внутренние силы.
В то же время психолог советует сосредоточиться на настоящем и попытаться принять тот факт, что прошлое не изменится, как бы этого ни хотелось. И избавиться от переживаний о будущее, поскольку никто не знает наверняка, что случится завтра.
Психолог рассказывает, что некоторые люди могут нечаянно впадать в состояние жертвы и постоянно спрашивать себя: “Почему я? За что мне это?”.
Однако на эти вопросы никто не может дать ответ. А самой Эдит помог другой вопрос: “Что дальше?”. Именно он настроила ее фокус на другую реальность и помог выжить во время боевых действий.
Эдит Эгер уверена, что каждому человеку, постигшему горе, не нужно пытаться подавить свои эмоции. Лучше пропустить их через себя и не давать им долго накапливаться.
Я много говорю о триаде: “горевание-чувство-исцеление”. Для того ,чтобы отгоревать, важно начать чувствовать, дать чувствам проявиться.
Я много говорю о триаде: “горевание-чувство-исцеление”. Для того ,чтобы отгоревать, важно начать чувствовать, дать чувствам проявиться.
Однако очень важно не застрять в этом проявлении своих эмоций, поскольку существует опасность ощутить полное внутреннее опустошение и удалиться от реальной жизни.
Пожалуй, каждый сейчас испытывает стыд за то, что иногда удается делать какие-то привычные вещи, поскольку кому-то может быть недоступно удовлетворение базовых потребностей в воде или пище. Даже когда ешь хлеб, может промелькнуть мысль, что у кого его нет, и становится очень грустно.
Однако психолог уверяет, что позволять себе как привычные вещи, так и привносить в свою жизнь радости, можно и нужно. Это не причинит никому вреда. Напротив, если отнять их у себя своими руками, то цель врага будет воплощена.
Ответьте себе на вопрос – как вам помогает то, что вы себе запрещаете счастье и радость? Как это помогает тем, кого вы любите и кто вас любит?
Ответьте себе на вопрос – как вам помогает то, что вы себе запрещаете счастье и радость? Как это помогает тем, кого вы любите и кто вас любит?
Если же позволять себе что-нибудь приятное, можно почувствовать контроль над собственной жизнью и свободу выбора. Таким образом можно проявлять любовь в первую очередь к себе и поддерживать это чувство к другим, поскольку именно добра и тепла сейчас многим не хватает.
Любовь и вина не могут сосуществовать. Там, где возникает вина, исчезает любовь. Важно не убивать в себе любовь и надежду.
Любовь и вина не могут сосуществовать. Там, где возникает вина, исчезает любовь. Важно не убивать в себе любовь и надежду.
Неожиданная война, необходимость адаптироваться к новым условиям жизни, незнание языка в другой стране, постоянная опасность — это не то, что мы планировали на 2022 год. Многие до сих пор страдают от чувства неопределенности. Читай, как восстановить привычный ритм жизни во время войны.