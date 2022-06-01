Вода, сон и физические упражнения: почему сейчас забота о себе особенно важна и как ее проявлять

Не сейчас, не сегодня, все это неуместно — так часто мы повторяем эти фразы, забывая заботиться о себе самих. А тем временем именно после любимых занятий и процедур и на душе становится легче.

А если учесть, что сейчас максимально непростое время, то почему бы не попытаться помочь себе пережить его с менее травматическими последствиями для психики? Как утверждают специалисты Telegram-канала Психологическая поддержка, пригодиться может именно уход за собой.

Такая забота позволит проявить к себе добро и любовь, которых иногда не хватает во внешнем мире.

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Она может проявляться в мелких вещах, например, выпить стакан воды, потянуться или сделать несколько глубоких вдохов. Но именно они помогут привести мысли в порядок и чувствовать себя получше.

Почему уход за собой дается так тяжело

Замечали, как сложно иногда найти время? Кажется, что есть вещи поважнее в распорядке дня, а внутреннее “я” сможет немного подождать.

Особенно когда вокруг война, которая меняет наше настоящее и привычки. Поэтому уход за собой оказывается иногда ненужным и слишком энергозатратным.

Кроме того, если пришлось пережить трагический опыт, проявлять заботу о себе становится все сложнее. Например, может появляться стыд и самообвинение за случившееся.

Как начать проявлять к себе заботу

Сначала может быть сложно вернуться в привычную рутину, поэтому лучше разделить занятия на маленькие шаги.

Можно начать с принятия душа, затем чистки зубов, а затем приготовления чая. Звучит очень просто, а в совокупности уже положительно влияет на самочувствие.

Это только пример, но ты всегда можешь выбрать те дела, которые тебе по душе. Потому что именно они смогут максимально отразиться на настроении.

Если уже была попытка что-то сделать, но после этого самочувствие ухудшилось, лучше прекратить это занятие и попробовать что-то другое.

С каких занятий начать заботу о себе

Прежде всего, нужно понимать, что желательно не начинать все рекомендуемые действия сразу. Лучшим решением будет выбрать одну или две наиболее понравившиеся активности.

Позаботиться о своем теле

пить воду;

высыпаться;

заниматься физическими упражнениями;

попробовать йогу;

принять душ или ванну.

Позаботиться о своем пространстве

подышать свежим воздухом;

сделать уборку;

окружить себя приятными запахами;

создать уют.

Общаться с другими людьми

отправить сообщение тому человеку, которому хочется;

начать строить планы с семьей или друзьями;

поговорить о своих чувствах.

Позаботиться о своем уме

заняться делом, которое нравится и вдохновляет;

попробовать упражнения заземления;

помнить, что это нормально — чувствовать себя ненормально;

записать свои мысли;

говорить добрые и положительные вещи;

пытаться замечать хорошие вещи вокруг.

Если же кажется, что жить после прошлых ужасных событий не удастся, читай, что после пережитого в концлагере Аушвиц 94-летняя Эдит Эгер рассказывает о том, как научиться жить во время войны.