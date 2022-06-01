Молочниця повертається знову? Постав під приціл свій спосіб життя й тарілку — як ефективно позбутись кандидозу

Однією з найпоширеніших гінекологічних хвороб є вагінальний (і не тільки) кандидоз, або простими словами молочниця. З нею впродовж життя стикається переважна більшість жінок.
Причин для цього може бути безліч: від зміни води й недотримання правил гігієни — до стресу й затісної білизни. Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла про різні сторони кандиди та чому вона повертається знов і знов.
Варто одразу сказати, що кандида в нормі є в організмі кожної людини в невеликій кількості.
Дріжджові гриби роду Candida є на шкірі, у піхві, порожнині рота та кишківника. Те, що вона розростається — справа рук вашого способу життя й тарілки, — зазначає Голобородько.
Дріжджові гриби роду Candida є на шкірі, у піхві, порожнині рота та кишківника. Те, що вона розростається — справа рук вашого способу життя й тарілки, — зазначає Голобородько.
Поштовхом до розмноження грибка можуть стати:
Різні види дріжджових грибів роду Candida. Фото: anastasiia_g / Instagram
Щоб зрозуміти, як правильно лікувати молочницю, потрібно розібратись у структурі її збудника.
95-99% бактерій існують у природних екосистемах у вигляді біоплівок. Працюючи з грибами тільки фармою, ми руйнуємо ядро, але не виводимо екосистему, не розщеплюємо біоплівки, — пояснює Голобородько.
95-99% бактерій існують у природних екосистемах у вигляді біоплівок. Працюючи з грибами тільки фармою, ми руйнуємо ядро, але не виводимо екосистему, не розщеплюємо біоплівки, — пояснює Голобородько.
Бактерії використовують біоплівку як домівку, таку собі захисну стіну, яка дозволяє їм вижити. Іноді бактерії виходять зі своєї біоплівки, щоб утворити нову. Ось тут і виникає рецидив хвороби з недолікованого стану.
Будова кандиди. Фото: anastasiia_g / Instagram
Нутриціологиня зауважує, що лікувати “про всяк випадок” молочницю не потрібно. Краще піти до лікаря, здати аналізи та переконатись, що це саме кандида, а не інший грибок чи інфекція.
Та якщо вже й лікувати, то потрібно використовувати протиплівкові препарати:
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