Молочниця повертається знову? Постав під приціл свій спосіб життя й тарілку — як ефективно позбутись кандидозу

Однією з найпоширеніших гінекологічних хвороб є вагінальний (і не тільки) кандидоз, або простими словами молочниця. З нею впродовж життя стикається переважна більшість жінок.

Причин для цього може бути безліч: від зміни води й недотримання правил гігієни — до стресу й затісної білизни. Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла про різні сторони кандиди та чому вона повертається знов і знов.

Чому з’являється кандидоз

Варто одразу сказати, що кандида в нормі є в організмі кожної людини в невеликій кількості.

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Дріжджові гриби роду Candida є на шкірі, у піхві, порожнині рота та кишківника. Те, що вона розростається — справа рук вашого способу життя й тарілки, — зазначає Голобородько.

Поштовхом до розмноження грибка можуть стати:

прості вуглеводи: все солодке включно з фруктами, сухофруктами та алкоголем;

“швидка”, копчена, перероблена їжа;

газовані солодкі напої;

заводські соуси: кетчуп, майонез, соєвий соус тощо;

антибіотики, ІПП (інгібітори протонної помпи) і КОК (комбіновані оральні контрацептиви);

дисбаланс гормонів: наприклад, естроген збільшує розмноження кандиди, а прогестерон — навпаки, зменшує.

Природа кандиди

Щоб зрозуміти, як правильно лікувати молочницю, потрібно розібратись у структурі її збудника.

95-99% бактерій існують у природних екосистемах у вигляді біоплівок. Працюючи з грибами тільки фармою, ми руйнуємо ядро, але не виводимо екосистему, не розщеплюємо біоплівки, — пояснює Голобородько.

Бактерії використовують біоплівку як домівку, таку собі захисну стіну, яка дозволяє їм вижити. Іноді бактерії виходять зі своєї біоплівки, щоб утворити нову. Ось тут і виникає рецидив хвороби з недолікованого стану.

Як лікувати кандидоз

Нутриціологиня зауважує, що лікувати “про всяк випадок” молочницю не потрібно. Краще піти до лікаря, здати аналізи та переконатись, що це саме кандида, а не інший грибок чи інфекція.

Та якщо вже й лікувати, то потрібно використовувати протиплівкові препарати:

НАК;

протеолітичні ферменти;

хітозан;

монолаурин;

екстракт кориці;

журавлина.

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