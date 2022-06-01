Молочница возвращается снова? Поставь под прицел свой образ жизни и тарелку — как эффективно избавиться от кандидоза

Одним из самых распространенных гинекологических заболеваний является вагинальный (и не только) кандидоз, или простыми словами молочница. С ней на протяжении жизни сталкивается большинство женщин.
Причин для этого может быть множество: от смены воды и несоблюдения правил гигиены до стресса и тесного белья. Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала о разных сторонах кандиды и почему она возвращается снова и снова.
Следует сразу сказать, что кандида в норме есть в организме каждого человека в небольшом количестве.
Дрожжевые грибы рода Candida есть на коже, во влагалище, полости рта и кишечника. То, что она разрастается — дело рук вашего образа жизни и тарелки, — отмечает Голобородько.
Дрожжевые грибы рода Candida есть на коже, во влагалище, полости рта и кишечника. То, что она разрастается — дело рук вашего образа жизни и тарелки, — отмечает Голобородько.
Толчком к размножению грибка могут стать:
Различные виды дрожжевых грибов рода Candida. Фото: anastasiia_g / Instagram
Чтобы понять, как правильно лечить молочницу, нужно разобраться в структуре ее возбудителя.
95-99% микробов существуют в природных экосистемах в виде биопленок. Работая с грибами только фармой, мы разрушаем ядро, но не выводим экосистему, не расщепляем биопленки, — объясняет Голобородько.
95-99% микробов существуют в природных экосистемах в виде биопленок. Работая с грибами только фармой, мы разрушаем ядро, но не выводим экосистему, не расщепляем биопленки, — объясняет Голобородько.
Бактерии используют биопленку, как дом, своеобразную защитную стену, которая позволяет им выжить. Иногда бактерии выходят из своей биопленки, чтобы образовать новую. Вот здесь и возникает рецидив болезни из недолеченного состояния.
Строение кандиды. Фото: anastasiia_g / Instagram
Нутрициолог отмечает, что лечить “на всякий случай” молочницу не нужно. Лучше пойти к врачу, сдать анализы и убедиться, что это кандида, а не другой грибок или инфекция.
Но если уж лечить, то нужно использовать противопленочные препараты:
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