Молочница возвращается снова? Поставь под прицел свой образ жизни и тарелку — как эффективно избавиться от кандидоза

Одним из самых распространенных гинекологических заболеваний является вагинальный (и не только) кандидоз, или простыми словами молочница. С ней на протяжении жизни сталкивается большинство женщин.

Причин для этого может быть множество: от смены воды и несоблюдения правил гигиены до стресса и тесного белья. Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала о разных сторонах кандиды и почему она возвращается снова и снова.

Почему появляется кандидоз

Следует сразу сказать, что кандида в норме есть в организме каждого человека в небольшом количестве.

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Дрожжевые грибы рода Candida есть на коже, во влагалище, полости рта и кишечника. То, что она разрастается — дело рук вашего образа жизни и тарелки, — отмечает Голобородько.

Толчком к размножению грибка могут стать:

простые углеводы: все сладкое, включая фрукты, сухофрукты и алкоголь;

“быстрая”, копченая, переработанная пища;

газированные сладкие напитки;

заводские соусы: кетчуп, майонез, соевый соус и т.п.;

антибиотики, ИПП (ингибиторы протонной помпы) и КОК (комбинированные оральные контрацептивы);

дисбаланс гормонов: например, эстроген увеличивает размножение кандиды, а прогестерон — наоборот, уменьшает.

Природа кандиды

Чтобы понять, как правильно лечить молочницу, нужно разобраться в структуре ее возбудителя.

95-99% микробов существуют в природных экосистемах в виде биопленок. Работая с грибами только фармой, мы разрушаем ядро, но не выводим экосистему, не расщепляем биопленки, — объясняет Голобородько.

Бактерии используют биопленку, как дом, своеобразную защитную стену, которая позволяет им выжить. Иногда бактерии выходят из своей биопленки, чтобы образовать новую. Вот здесь и возникает рецидив болезни из недолеченного состояния.

Как лечить кандидоз

Нутрициолог отмечает, что лечить “на всякий случай” молочницу не нужно. Лучше пойти к врачу, сдать анализы и убедиться, что это кандида, а не другой грибок или инфекция.

Но если уж лечить, то нужно использовать противопленочные препараты:

НАК;

протеолитические ферменты;

хитозан;

монолаурин;

экстракт корицы;

клюкву.

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