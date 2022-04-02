Женское здоровье во время войны —самые распространенные проблемы в условиях стресса

Война — это самый сильный стресс для тысяч украинок за последний месяц. Часто это приводит к проблемам с женским здоровьем. О самых распространенных из таких проблем рассказала гинеколог-эндокринолог Осауленко Татьяна.

Проблемы с женским здоровьем из-за стресса

болезненные ощущения в груди

появление или усиление болей во время менструации

изменение характера менструации

появление или усиление выпадения волос

появление или усиление сыпи на лице

ухудшение сна

задержка менструации

уменьшение менструального цикла (одна из наиболее распространенных проблем)

маточное кровотечение

Она может проявляться в виде обильной менструации или появления кровянистых выделений разной интенсивности между менструациями.

Если она не сопровождается болевым синдромом – это не несет опасности, – говорит врач.

вагинит/бактериальный вагиноз

цистит

так называемая “молочница”.

Конечно, лечение таких разных сбоев в работе организма не может быть универсальным. При кровотечении назначают кровоостанавливающее, при цистите – антибактериальную терапию, а при “молочнице” – местные противогрибковые препараты.

Однако лучшим вариантом будет обратиться за консультацией к врачу. К тому же многие врачи проводят их бесплатно в формате онлайн.

Берегите себя, заботьтесь о собственном здоровье и старайтесь постепенно снижать уровень стресса.

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