Женское здоровье во время войны —самые распространенные проблемы в условиях стресса

Война — это самый сильный стресс для тысяч украинок за последний месяц. Часто это приводит к проблемам с женским здоровьем. О самых распространенных из таких проблем рассказала гинеколог-эндокринолог Осауленко Татьяна.
Она может проявляться в виде обильной менструации или появления кровянистых выделений разной интенсивности между менструациями.
Если она не сопровождается болевым синдромом – это не несет опасности, – говорит врач.
Если она не сопровождается болевым синдромом – это не несет опасности, – говорит врач.
Конечно, лечение таких разных сбоев в работе организма не может быть универсальным. При кровотечении назначают кровоостанавливающее, при цистите – антибактериальную терапию, а при “молочнице” – местные противогрибковые препараты.
Однако лучшим вариантом будет обратиться за консультацией к врачу. К тому же многие врачи проводят их бесплатно в формате онлайн.
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