Боль в груди перед менструацией — норма или патология? Объясняет гинеколог

Некоторые женщины замечают боль в груди перед менструацией. Это может беспокоить или пугать девушек, если они не понимают причины таких ощущений.

Что же происходит с молочными железами перед менструацией и когда следует обратиться к врачу? Гинеколог Анна Ролдугина объяснила это на своей странице в Instagram.

Почему болит грудь перед менструацией

Гинеколог объясняет, что молочные железы могут своеобразно отвечать на гормональные колебания в организме. Перед началом менструации тело женщины активно производит прогестерон, эстроген и пролактин.

Сейчас также смотрят

Работа этих гормонов может увеличивать чувствительность рецепторов тканей молочной железы.

Кроме этого, перед началом нового цикла организм задерживает больше воды, что также приводит к дискомфорту в груди.

То есть неприятные чувства перед менструацией в груди могут быть вполне нормальным явлением. Однако если тебя беспокоит сильная боль, которая не проходит с наступлением месячных, а только нарастает и обостряется, — однозначно стоит обратиться к врачу.

Как облегчить состояние

Для того, чтобы уменьшить боль в груди, соблюдай эти правила:

носи свободное нижнее белье из натуральных тканей, не сдавливающее грудь (например, замени бюстгальтер топом); ограничь или откажись от употребления копченых, соленых и острых продуктов, задерживающих жидкость в организме; выполняй умеренные физические нагрузки.

Для профилактики опасных патологий женщинам до 40 лет следует проходить УЗИ молочных желез один раз в год, а после 40 лет — маммографию.

Это, кстати, отличный повод вспомнить о своем здоровье и записаться на ежегодный осмотр маммолога. Читай, как предотвратить рак груди.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!