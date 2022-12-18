Здоровье и красота

Боль в груди перед менструацией — норма или патология? Объясняет гинеколог

Елена Яковлева, редактор сайта 18 декабря 2022, 17:30
Чому болять груди перед місячними - відповідь гінеколога
Фото: Pexels

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