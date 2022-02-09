Не время стесняться: рассказываем, когда и почему нужно обращаться к маммологу

На фоне хронического стресса в организме женщины может случиться гормональный сбой. От этого страдают все ее органы, но самой чувствительной к стрессу является грудь.

Какие факторы влияют на здоровье женщины и состояние ее молочных желез, а также как предотвратить появление рака груди, Фактам.Здоровье рассказал врач-маммолог и хирург Андрей Дусык.

Профилактические обследования груди для женщин всех возрастов

Как рассказывает специалист, в Украине существуют определенные требования по скринингу рака молочной железы.

Так, женщинам до 40 лет рекомендуют проходить ультразвуковую диагностику (УЗИ) и проверятся у врача-маммолога.

После 40 лет, кроме УЗИ и осмотра специалиста, обязательно маммографическое исследование (рентген груди — ред.).

Поскольку у женщин 40–50 лет происходят инволютивные изменения в молочных железах, золотым стандартом в диагностике и раннем выявлении рака груди по отношению к ним является маммография.

Делать маммографическое исследование женщинам этого возраста нужно через каждые два года, а после 50 лет — раз в год.

Ведь, как отмечает специалист:

Единственной возможностью предотвратить рак груди в любом возрасте являются профилактические осмотры.

Также не менее важно самообследование молочных желез. Женщина должна осматривать свою грудь на наличие подозрительных изменений ежемесячно, по окончании менструации.

По словам Андрея Дусыка, часто женщины первыми замечают какие-либо уплотнения или шишки на молочных железах, а потом уже подтверждают или опровергают свои подозрения у врача.

Кроме того, на сегодняшний день существуют дополнительные способы диагностики — МРТ, томосинтез, которые помогают медикам установить правильный диагноз.

При каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу

Идти на прием к врачу нужно тогда, когда вы замечаете любые изменения в области ареолы (пигментированная область вокруг соска — ред.) и самого соска.

В частности, его втягивание, подозрительные выделения (особенно кровь), изменение очертания груди или состояния кожи. То есть, при любых изменениях молочных желез.

Факторами риска для развития рака груди являются:

женщины, которые не рожали и кормили;

наследственные болезни;

наличие изменений в молочных железах — доброкачественных опухолей, являющихся предраковыми заболеваниями;

гинекологические заболевания;

состояние экологии;

изменения в гормональном фоне, которые также могут привести к появлению и развитию рака молочных желез.

Тем не менее положительным является тот факт, что рак груди, по сравнению с другими видами рака, лечится едва ли не лучше всего.

Сейчас в мире произошел достаточно большой прорыв в лечении рака молочных желез благодаря разным методам борьбы с ним, — говорит специалист.

Следовательно, если женщина обращается с определенным симптомом и у нее выявляют рак на начальной стадии, то у нее есть большой шанс выздороветь.

При этом специалист соглашается: рак не всегда удается диагностировать вовремя, потому что на первых стадиях его развития женщина не чувствует боли, которая могла бы ее насторожить и убедить в необходимости посетить врача.

Врач рассказывает, что в норме грудь вообще не должна болеть. Это может происходить из-за циклических изменений, связанных с гормональным статусом женщины.

Она может почувствовать боль, отек и определенный дискомфорт, например перед менструацией, но в целом боль не является нормой.

Как сохранить здоровье груди?

Андрей Дусык отмечает, начинать нужно с профилактических осмотров. Именно консультация у специалиста помогает диагностировать опухоль в начале ее развития, а значит, увеличить шансы на успешное лечение.

Кроме того, снизить факторы риска. В первую очередь выйти из состояния хронического стресса.

Поскольку стресс влияет не только на сердечно-сосудистую и нервную системы. На самом деле он наносит достаточно сильный удар по всем органам женщины, в том числе молочным железам. Ослабляет ее иммунитет и влияет на состояние гормонов.

Молочные железы очень лабильные органы, поэтому реагируют на любые изменения в организме (стресс, нервозность), — добавляет эксперт.

Поэтому советует хорошо питаться, проявлять физическую активность и помнить о том, что не менее эффективно на здоровье женщины в любом возрасте влияют положительные эмоции.

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