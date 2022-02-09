Здоровье и красота

Не время стесняться: рассказываем, когда и почему нужно обращаться к маммологу

Нина Гербич, редактор сайту 09 февраля 2022, 16:00
Как предотвратить рак груди: рассказывает врач-маммолог
Фото: Pexels

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