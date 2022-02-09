Не час соромитися: розповідаємо, коли і чому потрібно звертатися до мамолога

На тлі хронічного стресу в організмі жінки може статися гормональний збій. Від цього страждають усі її органи, але найчутливіші до стресу є груди.

Які фактори впливають на здоров’я жінки та стан її молочних залоз, а також як запобігти появі раку грудей, Фактам.Здоров’я розповів лікар-мамолог і хірург Андрій Дусик.

Профілактичні обстеження грудей для жінок різного віку

Як розповідає фахівець, в Україні існують певні вимоги щодо скринінгу раку молочної залози.

Так, жінкам до 40 років рекомендують проходити ультразвукову діагностику (УЗД) та перевіритися у лікаря-мамолога.

Після 40 років, окрім УЗД та огляду фахівця, обов’язковим є мамографічне дослідження (рентген грудей — ред.).

Оскільки у жінок 40–50 років відбуваються інволютивні зміни в молочних залозах, золотим стандартом у діагностиці та ранньому виявленні раку грудей щодо них є мамографія.

Робити мамографічне дослідження жінкам цього віку потрібно через кожні два роки, а після 50 років — раз на рік.

Адже, як наголошує фахівець:

Єдиною можливістю запобігти раку грудей у будь-якому віці є профілактичні огляди.

Також не менш важливим є самообстеження молочних залоз. Жінка має оглядати свої груди на наявність підозрілих змін щомісяця, після закінчення менструації.

За словами Андрія Дусика, часто жінки першими помічають якісь ущільнення чи гульки на молочних залозах, а потім уже підтверджують чи спростовують свої підозри у лікаря.

Крім того, на сьогодні існують додаткові способи діагностики — МРТ, томосинтез, які допомагають медикам встановити правильний діагноз.

За яких симптомів потрібно терміново звертатися до лікаря

Йти на прийом до лікаря потрібно тоді, коли ви помічаєте якісь зміни у ділянці ареоли (пігментована область навколо соска — ред.) та самого соска.

Зокрема, його втягнення, підозрілі виділення (особливо, крові), зміни обрису грудей чи стану шкіри. Тобто за будь-яких змін молочних залоз.

Факторами ризику для розвитку раку грудей є:

жінки, які не народжували та не годували;

спадкові хвороби;

наявність змін у молочних залозах — доброякісних пухлин, які є передраковими захворюваннями;

гінекологічні захворювання;

стан екології;

зніми у гормональному фоні, які також можуть призвести до появи та розвитку раку молочних залоз.

Утім позитивним є той факт, що рак грудей, якщо порівнювати з іншими видами раку, лікується чи не найкраще.

Наразі у світі відбувся досить великий прорив щодо лікування раку молочних залоз завдяки різним методам боротьби з ним, — говорить фахівець.

Відтак якщо жінка звертається з певним симптомом і в неї діагностують рак на початковій стадії, то вона має великий шанс одужати.

Хоча фахівець погоджується: рак не завжди вдається виявити вчасно, бо на перших стадіях його розвитку жінка не відчуває болю, який міг би її насторожити й спонукати до рішення відвідати лікаря.

Він розповідає, що у нормі груди взагалі не мають боліти. Це може відбуватися через циклічні зміни, що пов’язані з гормональним статусом жінки.

Відчути біль, набряк і певний дискомфорт вона може, наприклад, перед менструацією, але в цілому біль не є нормою.

Як зберегти здоров’я грудей?

Андрій Дусик наголошує, починати треба з профілактичних оглядів. Саме консультація у фахівця допомагає діагностувати пухлину на початку її розвитку, а отже, збільшити шанси на успішне лікування.

Крім того, зменшити фактори ризику. Насамперед вийти зі стану хронічного стресу.

Оскільки стрес впливає не лише на серцево-судинну чи нервову системи. Насправді він завдає досить сильного удару по всіх органах жінки, зокрема і молочних залозах. Ослаблює її імунітет, впливає на стан гормонів.

Молочні залози дуже лабільні органи, тому реагують на будь-які зміни в організмі (стрес, нервозність), — зауважує експерт.

Тож радить гарно харчуватися, проявляти фізичну активність та пам’ятати про те, що не менш ефективно на здоров’я жінки у будь-якому віці впливають позитивні емоції.

Щоб навчитися сприймати життя не лише у біло-чорних тонах, слід насамперед розібратися у собі та своїх емоціях.

Не ховати свій душевний біль чи намагатися витіснити усіма можливими способами, а з’ясувати причину його появи.

Допомогти у цьому тобі може емоційна гігієна. Що означає це поняття і як її дотримуватися, розповідаємо у нашому матеріалі.