Підзора на рак: як не пропустити онкологію і що робити, коли виявили хворобу

Майже кожен четвертий онкопацієнт в Україні не проживає і року після встановлення діагнозу. Одна з причин — у пізньому виявленні хвороби.

Що робити, щоб не пропустити рак, куди звертатися, якщо є підозра, і де шукати допомоги, якщо вже встановили діагноз. Про це Вікна поговорили із медичним директором зі стратегічного розвитку та амбулаторно-діагностичної роботи Національного інституту раку Олександром Яциною.

— Пане Олександре, чому з віком ризик онкозахворювань зростає? На що варто звертати увагу після 40 років?

— Після 40 років профілактичні обстеження мають стати обов’язковими за всіма нозологіями. У цей період змінюється гормональний стан, з’являється більше хронічних захворювань, які можуть ускладнювати перебіг інших діагнозів.

Золотий стандарт — відвідувати лікаря раз на рік. Це критично важливо, якщо у вашій родині вже були випадки раку. У моїй практиці спадковий рак трапляється часто, тому таким людям варто регулярно перевірятися у сімейного лікаря та звертатися до спеціалізованих центрів.

— Які конкретні обстеження МОЗ рекомендує проходити жінкам залежно від віку?

— Для молодих жінок від 20 до 29 років важливо щороку проходити клінічне обстеження грудних залоз, а з 21 року — раз на три роки робити ПАП-тест (цитологічну діагностику) на рак шийки матки.

З 30 до 40 років до щорічного огляду грудей додається ПАП-тест разом із тестом на вірус папіломи людини (ВПЛ) раз на п’ять років. Після 40 років жінкам рекомендується робити мамографію раз на два роки. А коли пацієнтці виповнюється 50, до цього переліку додається колоноскопія кожні п’ять років.

— А що стосується чоловіків? Який алгоритм для них?

— Чоловікам достатньо раз на рік відвідувати уролога. Лікар проведе огляд і за потреби призначить аналіз крові на ПСА-тест (простат-специфічний антиген). Після 50 років цей щорічний візит до уролога стає ще важливішим, а ПСА-тест робиться за рекомендацією фахівця. Також після 50 років чоловікам, як і жінкам, необхідно проходити колоноскопію раз на п’ять років.

Алгоритм дій за підозри на рак

— Якщо людина відчула симптоми або має підозру на рак, куди їй звертатися насамперед?

— Будь-яка діагностика починається з візиту до сімейного лікаря. Саме він скеровує до онколога та призначає необхідні дослідження. Алгоритм залежить від випадку. Якщо ми підозрюємо рак простати, спочатку дивимося на ПСА. Якщо він підвищений — робимо УЗД, а за наявності змін — МРТ малого таза. Якщо МРТ підтверджує утворення, ми проводимо біопсію і визначаємо агресивність пухлини за шкалою Глісона.

— Як пацієнту обрати заклад для лікування? Чи обов’язково їхати за кордон?

— Пацієнт має право сам обрати лікарню, а всі обстеження покриває програма НСЗУ. Я раджу обирати спеціалізовані заклади — там є досвід та відповідні контракти з державою, що гарантує безоплатне лікування. Змінити клініку можна навіть після початку терапії.

Щодо закордонного лікування — це часто міф. Провідні клініки України лікують за американськими та європейськими протоколами. Питання не в стандартах, а в технічному оснащенні чи наявності конкретних медикаментів. Їхати за кордон варто лише тоді, коли потрібний препарат не зареєстрований в Україні, ви хочете взяти участь у специфічному клінічному дослідженні або потрібна унікальна операція, наприклад, трансплантація кісткового мозку поза чергою.

Про міфи та лікарів-зірок

— Чи правда, що лікування раку в Україні завжди коштує дорого?

— Діагностику та базове лікування покриває держава. Проте є таргетні препарати та імунотерапія, які не входять до програми НСЗУ. Їх пацієнти купують самі. Перевірити наявність безкоштовних ліків можна на сайті лікарні або на порталі Єліки. Але пам’ятайте: рак потрібно лікувати лише у спеціалізованих закладах, це і досвід, і економія ваших коштів.

— Як знайти свого лікаря? На що звернути увагу?

— Я завжди раджу пацієнтам свідомо обирати фахівця і не боятися другої думки. Навіть сам часто називаю прізвища колег, до яких можна звернутися за консультацією.

Але є категорія лікарів, до яких я б не пішов. Це спеціалісти, які не спілкуються з пацієнтом особисто. На жаль, існують лікарі-зірки, які працюють лише в операційній і навіть не знайомляться з людиною до втручання. Це неправильно. Ви маєте право знати свого лікаря в обличчя і довіряти йому.

Статистика як заклик до дії: дані МОЗ України

Ситуація з онкологією в Україні демонструє, наскільки важливою є вчасна діагностика. Згідно з офіційними даними,22% пацієнтів помирають протягом першого року після встановлення діагнозу через запізніле виявлення хвороби. Кожен четвертий випадок раку молочної залози в Україні діагностують уже на III—IV стадіях, а загальна частка пізніх стадій цього захворювання сягає 30%. Ще складніша ситуація з раком шийки матки, де цей показник становить близько 43%.

У чоловіків ситуація не менш тривожна: 21% випадків раку простати виявляють уже з метастазами. Водночас досвід лікарів та статистика доводять, що на першій стадії рак молочної залози є виліковним у 95% випадків. Ці цифри підтверджують, що регулярний чекап та увага до свого стану — це не просто медична рекомендація, а реальна можливість зберегти життя.

Головне фото: власний архів Олександра Яцини.

Не відкладай візит до лікаря, адже вчасна діагностика рятує життя.

