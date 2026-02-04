Навіть якщо не маєш скарг: як безкоштовно перевіритися на рак в Україні

Навіть якщо організм працює як годинник і жодних симптомів немає, це не привід ігнорувати профілактичні візити до лікарів. Як стверджує медичний директор Національного інституту раку Арман Качарян в коментарі Укрінформ, головним фактором ризику для здорової людини є саме вік.

Чим старшими ми стаємо, тим пильніше варто стежити за станом свого здоров’я, адже онкологічні захворювання часто розвиваються непомітно протягом багатьох років.

Коли варто починати скринінг: вікові межі

Лікар наголошує, що існують чіткі рекомендації для людей, які не мають скарг, але хочуть попередити хворобу. Для жінок після 30 років критично важливим є регулярне тестування на вірус папіломи людини (ВПЛ) або ПАП-тест — це дозволяє майже на сто відсотків попередити розвиток раку шийки матки.

Після досягнення 50-річного рубежу перелік обов’язкових досліджень розширюється. Жінкам рекомендується раз на два роки проходити мамографію. Водночас і чоловікам, і жінкам цієї вікової групи радять здавати тест калу на приховану кров. Це просте дослідження дозволяє вчасно виявити поліпи або рак кишківника на етапах, коли лікування є найбільш ефективним.

Чому онкологію частіше знаходять на пізніх стадіях

За словами Армана Качаряна, зараз лікарі спостерігають тривожну тенденцію — невелике збільшення кількості пацієнтів, у яких хворобу діагностують уже на третій чи четвертій стадії. Це не означає, що хворих стало більше загалом, але це свідчить про запущеність випадків. Головними причинами фахівець називає пандемію, масову міграцію та війну, через які люди відкладають візити до лікарів на потім.

Реальні статистичні тренди щодо захворюваності ми зможемо побачити лише через 5–10 років. Онкологія не виникає миттєво, цей процес триває роками, тому наслідки сьогоднішнього стресу та затримок у діагностиці проявляться згодом.

Як отримати обстеження безкоштовно

Попри війну, держава продовжує фінансувати ранню діагностику. У 2026 році на лікування онкозахворювань виділено понад 7,5 мільярда гривень. Програма медичних гарантій покриває шість ключових досліджень для виявлення новоутворень, серед яких мамографія, колоноскопія, бронхоскопія, а також гістеро-, цисто- та гастроскопія.

Шлях до безоплатного обстеження починається з сімейного лікаря. Саме він має оцінити стан пацієнта, врахувати сімейний анамнез та видати електронне направлення на необхідні аналізи чи діагностику.

Лікар підкреслює: якщо ти помітив будь-які зміни — будь то порушення травлення, незвичні новоутворення чи постійний біль — зволікати не можна. Важливо пам’ятати, що рання діагностика — це не просто медичний термін, а реальний шанс на одужання.

