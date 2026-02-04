Даже если нет жалоб: как бесплатно провериться раком в Украине

Даже если организм работает как часы и никаких симптомов нет, это не повод игнорировать профилактические визиты к врачам. Как утверждает медицинский директор Национального института рака Арман Качарян в комментарии Укринформ, главным фактором риска для здорового человека является именно возраст.

Чем старше мы становимся, тем пристальнее стоит следить за состоянием своего здоровья, ведь онкологические заболевания часто развиваются незаметно в течение многих лет.

Когда стоит начинать скрининг: возрастные рамки

Врач подчеркивает, что существуют четкие рекомендации для людей, у которых нет жалоб, но которые хотят предупредить болезнь. Для женщин после 30 лет критически важным является регулярное тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) или ПАП-тест — это позволяет почти на сто процентов предупредить развитие рака шейки матки.

После достижения 50-летнего рубежа перечень обязательных исследований расширяется. Женщинам рекомендуется раз в два года проходить маммографию. В то же время и мужчинам, и женщинам этой возрастной группы советуют сдавать тест кала на скрытую кровь. Это простое исследование позволяет вовремя обнаружить полипы или рак кишечника на этапах, когда лечение наиболее эффективно.

Почему онкологию чаще находят на поздних стадиях

По словам Армана Качаряна, сейчас врачи наблюдают тревожную тенденцию — небольшое увеличение количества пациентов, у которых болезнь диагностируют уже на третьей или четвертой стадии. Это не означает, что заболевших стало больше в целом, но это свидетельствует о запущенности случаев. Главными причинами специалист называет пандемию, массовую миграцию и войну, из-за которых люди откладывают визиты к врачам на потом.

Реальные статистические тренды по заболеваемости мы сможем увидеть только через 5–10 лет. Онкология не возникает мгновенно, этот процесс длится годами, поэтому последствия сегодняшнего стресса и задержек в диагностике проявятся позже.

Как получить обследование бесплатно

Несмотря на войну, государство продолжает финансировать раннюю диагностику. В 2026 году на лечение онкозаболеваний выделено более 7,5 миллиардов гривен. Программа медицинских гарантий покрывает шесть ключевых исследований для выявления новообразований, среди которых маммография, колоноскопия, бронхоскопия, а также гистеро-, цисто- и гастроскопия.

Путь к бесплатному обследованию начинается с семейного врача. Именно он должен оценить состояние пациента, учесть семейный анамнез и выдать электронное направление на необходимые анализы или диагностику.

Врач подчеркивает: если ты заметил любые изменения — будь то нарушение пищеварения, необычные новообразования или постоянная боль — медлить нельзя. Важно помнить, что ранняя диагностика — это не просто медицинский термин, а реальный шанс на выздоровление.

