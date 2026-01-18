Почему рак кишечника моложе: ученые анализируют 100-летние архивы

В подвале британской больницы St Mark’s, среди бесконечных стеллажей с коричневыми картонными коробками, спрятан ответ на один из самых тревожных вопросов современной медицины.

Ученые начали масштабное детективное расследование, анализируя десятки тысяч образцов рака кишечника, собранных в течение последнего столетия. Их цель — понять, почему болезнь, которую раньше считали старческой, теперь стремительно атакует молодежь.

Глобальная аномалия: почему молодые люди болеют чаще

Статистика неумолима: несмотря на то, что основная группа риска — это всё еще люди старшего возраста, количество молодых пациентов растет в геометрической прогрессии. В Великобритании уровень заболеваемости среди лиц до 24 лет вырос на ошеломляющие 75% с начала 1990-х годов. В группе 25–49 лет этот показатель вырос на 51%.

Подобная тенденция фиксируется во всем мире, и медицина до сих пор не имеет четкого ответа на вопрос: почему?

Среди подозреваемых — ожирение, ультрапереработанные продукты (мусорная еда), микропластик, загрязнение воздуха и чрезмерное употребление антибиотиков.

Молекулярные подписи: что скрывает парафиновый воск

Уникальность исследования заключается в архивах больницы St Mark’s. Каждый удаленный здесь образец опухоли хранился в виде небольшого белого воскового блока. Теперь эти блоки направляют в Институт исследований рака (ICR) для молекулярного анализа, который стал технически возможным лишь в последние годы.

Ученые ищут в ДНК клеток специфические подписи — следы, которые оставляют различные факторы. Сравнивая образцы 1920-х годов с современными, они надеются увидеть, как изменилась природа повреждений тканей за эти столетия.

Бактериальная гипотеза: виноваты ли плохие палочки

Профессор Тревор Грэм из ICR выдвигает смелое предположение, которое может изменить протоколы профилактики.

Наша ведущая гипотеза заключается в том, что существует определенный тип кишечной палочки E. coli, который сегодня обитает в кишечнике молодых людей, но которого не было раньше, — отмечает ученый.

Считается, что эти бактерии выделяют токсины, которые работают как вандалы ДНК, постепенно превращая здоровые ткани в злокачественные.

Если теория подтвердится, это позволит разработать новые методы диагностики еще до появления первых симптомов.

История Холли: когда рак маскируется под расстройство желудка

Для 27-летней актрисы Холли эти научные поиски — не просто теория, а личная драма. В 23 года она начала ощущать вздутие живота и терять вес. Врачи списывали всё на синдром раздраженного кишечника (СРК), пока девушка не попала в реанимацию. Диагноз — рак на поздней стадии.

После агрессивной химиотерапии Холли уже три года находится в ремиссии, но её жизнь изменилась навсегда: теперь она живет со стомой.

Все это кажется невероятно несправедливым, и я думаю: почему именно я? Бывают дни, когда хочется просто кричать и плакать, — делится она.

История Холли — это напоминание о том, что молодой возраст больше не является иммунитетом от онкологии, а врачам и пациентам стоит быть значительно внимательнее к симптомам.

Профессор Грэм называет архивные фонды больницы настоящей сокровищницей. Он убежден, что сравнительный анализ прошлого и настоящего поможет найти тот самый триггер, который запускает болезнь.

Я думаю, ответ может быть в этой комнате, — говорит он, указывая на тысячи коробочек с образцами.

Если ученым удастся разгадать эту тайну, человечество получит шанс на эффективную профилактику и раннее выявление болезни, которая ежегодно уносит всё более молодые жизни.

