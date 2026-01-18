Стиль жизни Здоровье и красота

Почему рак кишечника моложе: ученые анализируют 100-летние архивы

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 января 2026, 19:00 3 мин.
Рак кишечника
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь