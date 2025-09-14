Как спорт влияет на твой кишечник: открытие ученых

Тогда мы говорим о спортзале и тренажерах, в первую очередь вспоминаются рельефные мышцы и крепкая фигура. Но на самом деле польза силовых тренировок выходит далеко за пределы внешних изменений.

Тренировки и микробиом: неожиданный союз

Последние исследования показывают: занятия спортом способны влиять даже на наш кишечник и его невидимых жителей.

Долгое время считалось, что именно питание играет ключевую роль в формировании микрофлоры. От того, что мы едим, зависит баланс полезных и вредных бактерий в кишечнике.

Однако ученые все чаще обращают внимание и на другой фактор — физическую активность.

Некоторые данные свидетельствуют: регулярные тренировки поддерживают разнообразие бактерий и могут улучшать их состав.

В то же время результаты предыдущих работ нередко были противоречивыми: одни ученые фиксировали заметный положительный эффект, другие почти не видели разницы.

Чтобы разобраться, специалисты Тюбингенского университета провели масштабный эксперимент.

Уникальный эксперимент с умными тренажерами

В исследовании участвовали 150 взрослых людей с низкой физической активностью. В течение восьми недель они занимались на специальных тренажерах: выполняли жим лежа, тягу верхнего блока, упражнения для ног и рук.

Все тренажеры были умными— автоматически подбирали оптимальный вес, амплитуду движений и фиксировали данные по каждому повторению.

— Каждый поднятый килограмм и каждое движение сохранялись в цифровом виде. Это дало нам беспрецедентно точное понимание того, как упражнения воздействуют на организм, — объясняет профессор Свен Нансен, один из авторов исследования.

Чтобы отследить изменения, участники сдавали образцы кала до начала программы, в процессе и после ее завершения.

Это позволило ученым изучить динамику микробиома на генетическом и метаболическом уровне.

Что показали результаты

В целом состав кишечной флоры у большинства участников не изменился кардинально.

Но исследователи заметили любопытную закономерность: у тех, кто показал наибольший прогресс в силовых показателях, состояние микробиома тоже улучшилось.

Особенно увеличилось количество полезных бактерий Faecalibacterium и Roseburia hominis.

Они известны способностью укреплять здоровье кишечника, снижать воспалительные процессы и вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты, которые положительно влияют на работу мышц.

Ученые подчеркивают: объяснить это изменением рациона или мотивацией нельзя — условия были одинаковыми для всех, а анкеты не выявили значительных перемен в питании.

Следовательно, вполне вероятно, что определенные виды микробов напрямую участвуют в росте силы, помогая мышцам эффективнее работать при нагрузке.

Почему важен здоровый микробиом

Микрофлора кишечника влияет практически на все процессы в организме: от усвоения питательных веществ и выработки витаминов до работы иммунной системы и даже настроения.

Малейший дисбаланс может привести к проблемам с пищеварением, усталости и снижению защитных функций.

Стабильный и разнообразный микробиом:

помогает эффективнее использовать питательные вещества;

снижает риск хронических заболеваний (ожирение, диабет, воспалительные процессы);

положительно влияет на мозг и когнитивные функции;

формирует защитный барьер против инфекций.

Перспективы науки и маленькие рекорды

Исследование Тюбингенского университета стало лишь первым шагом, но оно открывает новые горизонты: возможно, в будущем тренировки будут подбираться не только по физическим параметрам, но и с учетом особенностей микробиома.

Такой подход позволит персонализировать спорт и сделать его еще эффективнее.

А пока ученые ищут ответы в лабораториях, украинцы уже демонстрируют собственные достижения.

