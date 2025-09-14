Як спорт впливає на твій кишківник: відкриття науковців

Коли ми говоримо про спортзал і тренажери, найперше спадає на думку — рельєфні м’язи та зміцнення фігури. Та насправді користь від силових занять виходить далеко за межі зовнішніх змін.

Харчування чи спорт: що важливіше для мікробіому

Останні дослідження показують: тренування можуть впливати навіть на наш кишківник і його невидимих мешканців.

Довгий час вважалося, що саме дієта відіграє головну роль у формуванні мікрофлори. Від того, що ми їмо, залежить баланс корисних і шкідливих бактерій у кишківнику.

Але науковці дедалі частіше звертають увагу й на інший фактор — фізичну активність.

Дослідження останніх років свідчать: регулярні навантаження можуть підтримувати різноманітність бактерій і навіть покращувати їхній склад.

Втім, попередні висновки були доволі суперечливими. Одні науковці знаходили чіткий позитивний ефект, інші — майже не бачили змін.

Щоб розставити крапки над і, команда з Тюбінгенського університету вирішила провести масштабний експеримент.

Унікальний експеримент із розумними тренажерами

До дослідження залучили 150 дорослих людей, які вели малорухливий спосіб життя. Протягом двох місяців вони займалися на спеціальному обладнанні: виконували жим лежачи, тягу верхнього блока, вправи для ніг і руки.

Усі тренажери були розумними — автоматично підбирали вагу, амплітуду рухів та фіксували дані про кожне повторення.

— Кожен піднятий кілограм і кожен рух зберігався у цифровому вигляді. Це дало нам неймовірно точну картину впливу вправ на організм, — пояснює професор Свен Нансен, співавтор дослідження.

Щоб відстежити зміни, учасники здавали зразки калу до початку програми, під час та після завершення курсу.

Це дозволило вченим простежити динаміку мікробіому на генетичному та метаболічному рівнях.

Що показали результати

Загалом склад кишкової флори у більшості не зазнав різких змін. Проте дослідники помітили цікаву закономірність: ті учасники, які досягли найбільшого прогресу у силових показниках, мали й кращий стан мікробіому.

У їхньому кишківнику значно зросла кількість корисних бактерій Faecalibacterium і Roseburia hominis.

Саме вони відомі своєю здатністю підтримувати здоров’я кишківника, зменшувати запальні процеси та виробляти коротколанцюгові жирні кислоти, що позитивно впливають на м’язи.

Дослідники наголошують: цей ефект не можна пояснити змінами харчування чи мотивацією, адже всі учасники мали однакові умови й заповнювали анкети про свій раціон.

Тож цілком імовірно, що певні мікроби прямо беруть участь у зростанні сили, допомагаючи м’язам ефективніше працювати під навантаженням.

Чому здоровий мікробіом такий важливий

Мікрофлора кишківника — це не просто бонус нашого організму. Вона впливає практично на всі процеси: від засвоєння їжі й вироблення вітамінів до регуляції імунітету та навіть настрою.

Достатньо лише трохи порушити баланс, і ми відчуваємо це одразу — проблемами з травленням, втомою чи зниженням захисних сил.

Стабільний і різноманітний мікробіом:

допомагає організму краще використовувати поживні речовини;

знижує ризик хронічних хвороб (ожиріння, діабет, запальні процеси);

впливає на роботу мозку та когнітивні функції;

формує бар’єр проти інфекцій.

Дослідження з Тюбінгена стало лише першим кроком, але воно відкриває цікаву перспективу: можливо, в майбутньому тренування зможуть підбирати не тільки за фізичними показниками, а й за особливостями мікробіому. Це дозволить персоналізувати спорт і зробити його ще ефективнішим.

